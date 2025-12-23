2026泰國大選總理落誰家？改革派納塔蓬、塔克辛外甥約察南、現任總理阿努廷對決

【看見泰國 VisionThai】2026年泰國大選激戰，泰自豪黨(Bhumjaithai)、為泰黨(Pheu Thai)與人民黨(People’s Party)三大黨齊力角逐第33任總理寶座，其中由看守總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)領軍的泰自豪黨，憑藉執政與地方網絡優勢，被多數分析視為目前略占上風的一方。 不過，為泰陣營推出塔克辛外甥約查南(Yodchanan Wongsawat)，人民黨則以黨魁納塔彭(Natthaphong Ruengpanyawut)領銜新世代改革形象，使這場選戰呈現世代與路線交鋒的多重戰場。​（延伸閱讀：政變、流血、家族魔咒！一文看泰國總理24年更迭）

三黨總理人選與選戰起跑

前身為泰國前進黨的人民黨在12月15日率先公布三名總理候選人，名單包括以「新世代政治領袖」自我定位的黨魁納塔彭(Natthaphong Ruengpanyawut)、副黨魁兼經濟專家詩麗甘雅(Sirikanya Tansakun)以及經濟與政策專家威拉育(Weerayut Kanchanachuchat)，主打經濟改革、反貪腐、改善競爭法，並倡議成立「東協打擊網路犯罪中心」(ASEAN Cybercrime Centre)。（延伸閱讀：37歲4億身家地產大亨之子！納塔彭領軍人民黨）

泰自豪黨由現任總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)領軍，刻意放慢公布總理候選人節奏，強調以現任政府在經濟、安全與國際形象上的「施政成績」爭取希望維持穩定路線的選民。（延伸閱讀：誰是阿努廷？一文快速懂現任總理背景）

為泰黨則打出「重啟泰國，唯有為泰」(Reboot Thailand, Pheu Thai can deliver)口號，高調宣示重返執政企圖，推出三名總理候選人，包括新生代代表、前總理塔克辛(Thaksin Shinnawat)外甥約查南Yodchanan Wongsawat)、具豐富政治資歷的黨魁朱拉蓬(Julapun Amornvivat)，以及前部長與選舉總監蘇里亞(Suriya Juangroongruangkit)，試圖兼顧世代更新與政治經驗。

三黨定位、優勢與隱憂

人民黨以改革與新政治文化為訴求，強調經濟改革、反貪腐與強化市場競爭，並主打東協網路犯罪合作等議題，成功吸引城市選民與首投族支持，但因缺乏深厚地方派系與基層組織，即使全國支持度提升，若席次無法逼近約250席，組閣與推舉總理的空間仍然有限。

泰自豪黨作為看守政府，掌握行政體系與內政部資源，在東北和中部擁有穩固地方網絡，且在泰柬邊境局勢緊張之際，阿努廷被部分選民視為可處理安全危機的領導人；然而，物價與生活成本壓力累積的民怨，也可能讓選民以選票懲罰執政陣營。

為泰黨則憑藉長期在北部與東北部的穩定票倉，以及退休彩券、農民債務減免、20銖捷運票價與平價住宅等民生政策，鞏固中低收入族群支持；但外界對其背後舊勢力與權力結構的質疑尚未消散，恐影響中間與保守選民，並為選後與保守陣營合作帶來變數。

整體而言，2026年這場三方角力，不僅將決定下屆政府的組成，也將左右泰國未來的政策優先順序與治理方向。（延伸閱讀：政變、流血、家族魔咒！一文看泰國總理24年更迭）

核稿：陳韋如

封面來源：網路合圖