2026泰國必買包包推薦！12個不買後悔的精緻小眾品牌

到泰國旅遊，除了品嚐美食與享受人文美景，購物行程也很重要！近年，泰國設計師品牌崛起，以親民的價格就能入手高質感的包包，一不小心就會帶好幾顆回家。本次精選 12 個熱門的泰國必買包包品牌，到了當地一定要記得到門市看看，有可能會找到命定包款！

泰國必買包包 1：Gentle Woman

Gentle Woman 是一家成立於 2018 年的服飾品牌，核心精神是鼓勵女性保持自信、睿智與獨立，並透過多樣化的設計展現魅力。它們的商品種類與風格多變，每一季都會加入新的潮流元素，不斷帶給大眾新鮮感，此舉也讓 Gentle Woman 的客群範圍越來越廣，並逐漸在泰國的快時尚產業佔有一席之地。不僅吸引著當地人購買，也是許多旅客到泰國必逛的全球性品牌。

Gentle Woman 最經典的包包是印有大 LOGO 的 Tote Bag 系列，外型設計簡潔、材質硬挺耐用、容量大，且價格平易近人。如果想找其他包型或設計款，它們家應有盡有，像是法棍包、腋下包、半月包、hobo 包都能找得到。

價格區間：泰銖 540～2600 元

販售地點：SIAM SQUARE ONE, FLOOR 3、CENTRALWORLD, FLOOR 2、ICONSIAM, FLOOR 3（更多門市請至官網查看）

泰國必買包包 2：Chato Studio

Chato Studio 的創辦人 Wasasha Charoensomsamai 畢業於義大利知名的時裝學院，她將自己的想法與創意實踐於包包和飾品上，充分體現個人風格。品牌捨棄繁雜、華麗的視覺，以簡潔、經典、不過度裝飾為設計主軸，並透過包型與細節處的變化，完美傳達 Chato Studio 的設計語言。

Chato Studio 最熱門的包款非 BAMBA TOTE 莫屬。包型為近期相當流行的軟皮革流浪包，背帶使用異色作為亮點，包體兩側有蝴蝶結編織綁帶，為整體增添設計感。這款共有黑、白、咖啡三個顏色，也有三種尺寸，方便符合不同人的喜好與需求。

以泰國品牌而言，Chato Studio 雖屬於中高價位，但也反映在細膩的設計上。如果你想找一款在台灣不容易撞款或撞牌子的包包，非常推薦入手一顆。

價格區間：泰銖 5000～20,000 元

販售地點：Maison Chato、One Bangkok、Emporium（更多門市請至官網查看）

泰國必買包包 3：Pavi Studio

Pavi Studio 是將摺紙技術運用在包款設計，讓每一個包包都有 W 型的折線。這些折線不僅能讓包包的外型變得有設計感與更加立體，還方便折成小小一個，讓你不用再為了包包收納而苦惱。而這種技術許多人聯想到三宅一生知名的「一生褶」技術，使得 Pavi Studio 被譽為「泰版三宅一生」。

Pavi Studio 的包包系列不多，但從輕巧的隨身小包，到能夠裝筆電的大容量手袋都有，不難找到自己喜歡的款式。其中推薦 W-Knot 系列，優點是顏色多、容量大、可斜背或肩背，背帶的繩結設計也是一大優點。

價格區間：泰銖 1000～3600 元

販售地點：CentralwOrld 2 Flr. Zone B

粉絲專頁：Pavi Studio

泰國必買包包 4：Chan

Chan 以精緻的編織聞名，常使用自然材質，包體輕盈耐裝且款式多元，大多帶有海島度假氛圍，還因為有實惠的價格而被譽為「平價版的 LOEWE」，是許多人到泰國必買的人氣包包。Chan 的魅力就連泰國人氣女星 Janeyeh 都難以敵擋。

眾多包款之中，私心推薦 Everyday Earth。這款包包的容量相當大，外層為經典的編織工藝配上方形皮革 LOGO；內裡有一層袋子，可避免東西外露或從洞洞掉出來；長背帶則是方便肩背時拿取東西，不容易卡在腋下不舒服。

價格區間：泰銖 990～2500 元

販售地點：CentralWorld Fl5、Terminal21Asok Fl1、IconSiam GF（更多門市請至官網查看）

泰國必買包包 5：Aristotle

Aristotle 是專注於包包設計的品牌，創立於 2008 年，品牌的經典元素是「玫瑰花」，不僅能單獨當作 LOGO 使用，也會做成皮革壓紋，甚至有玫瑰形狀的包款，可以說是將「浪漫」實體化的品牌。如果玫瑰花與追求的風格不符合，或是擔心難以搭配，Aristotle 也有不少設計簡約的款式，以三角形的標誌取代玫瑰花，展現截然不同的氛圍與態度。

Aristotle 的包包種類很多，幾乎能滿足所有喜好與需求。如果你想找經典的玫瑰壓紋包，推薦可手拿、可肩背的 Puffy Carry；喜歡簡約中又帶有設計感，推薦真皮的 Buckle Off。

價格區間：泰銖 2500～7500 元

販售地點：2nd ,Floor Central world、1st , Floor Mega bangna

泰國必買包包 6：Fundao

Fundao 全系列為手工製作的真皮包包，它的特色是提把與交錯的繩結為一體成型，並在尾端打結，展現出品牌的工藝實力。這種設計方式搭配上柔軟的皮革，使包包本身就擁有自然的皺摺，看起來更加隨性有型。

Fundao 的包包種類不多，每一個都經典又實用。其中推薦 JAMU，包體使用柔軟耐用小牛皮，搭配上柔和的曲線外型，展現出看似毫不費力的精緻氛圍。

價格區間：泰銖 9900～14,000 元

販售地點：FLAGSHIP STORE CENTRAL EMBASSY、CENTRAL WORLD、ICONSIAM（更多門市請至官網查看）

泰國必買包包 7：KENTNEEY

KENTNEEY 是近一兩年相當熱門的小眾包款，前一陣子更在 Threads 上引起網友們討論。這個品牌的特色是將背帶設計成袖口綁起來的樣子，從正面看就像把衣服綁在身上，直到看見包袋才會發現它的本體竟然是一個包包，相當有趣。

KENTNEEY 的包款單一，但色選相當豐富，從黑色、灰色、藍色、咖啡色到少見的紅色、綠色全都有，不定時還會推出特別款，如襯衫款、仿羊毛款等。此外，包包的容量相當大，除了放得下基本的手機、錢包、鑰匙，就連折疊傘、水壺或平板都可以輕鬆容納，適合學生或旅遊時使用，且沒有性別之分，男女都可以用。

價格區間：泰銖 1090 元

販售地點：線上購買

粉絲專頁：KENTNEEY

泰國必買包包 8：house of littlebunny

house of littlebunny 是以包包起家的品牌，依照材質可分成真皮、合成皮與尼龍。它們家的設計特色是簡約、俐落，少有複雜、花俏的款式，且顏色相當齊全，無論是沉穩百搭的黑、白、灰，或是亮眼的粉、水藍等，在這裡都能找到。如果你想找顏色繽紛活潑的包包，那麼很推薦到 house of littlebunny 找找！

house of littlebunny 的人氣商品是 TREASURE 系列，外型近似愛馬仕的 LINDY，包包兩側的手把用於連接背帶，適合肩背或手拿。由於包體較寬，雖然有較大的收納空間，但揹在身上的份量感明顯，個子嬌小的人建議選擇小尺寸。

價格區間：泰銖 990～4000 元

販售地點：THE MARKET BANGKOK, 1ST FLOOR、CENTRAL WORLD、MEGA BANGNA SHOPPING MALL, 1ST FLOOR（更多門市請至官網查看）

泰國必買包包 9：GLISS THE OBJECT

如果你喜歡繽紛的包包，那一定不要錯過 GLISS THE OBJECT！品牌的核心理念是使用精湛的工藝並注重細節，打造出兼具流行時尚與實用的簡約單品。它們家目前僅有 6 款包包，其中最知名的是 GAIA 系列，共有兩種大小與多種材質，色選更是多得驚人。GAIA 正面有兩個稍微傾斜的大口袋，拉鍊處則是呈現下凹，正好與手把形成一個圓形。有些款式的車線採用跳色搭配，讓整體更加有設計感。

除了包包以外，GLISS THE OBJECT 還有販售手機殼、卡夾、吊飾、化妝包等商品，顏色非常繽紛，整體氛圍與包包不同，搶攻年輕人的市場。

價格區間：泰銖 890～2200 元

販售地點：Central world 5th floor、The Mall Life Store Bangkapi G floor、Emspere, 1st floor（更多門市請至官網查看）

官網：點擊

泰國必買包包 10：Kindly Reminder

Kindly Reminder 以簡約的設計美感聞名，雖然產品數量不多，但每一款都堪稱經典，適合上班或穿搭風格較成熟的人使用。它們家討論度比較高的兩款包包是 The Twist 水桶包與 Jennie Crossbody 水餃包。

The Twist 使用帶有細緻紋路的合成皮製成，容量充足並配有一個小包包，背帶側邊配有品牌字樣的金屬配件，質感相當好；背帶則可自由調整長短，肩揹或手提都方便。

Jennie Crossbody 的特色是包口使用抽繩設計，拉緊後會讓皮革有自然的皺褶，卻不會過於扁塌，手拿、斜揹或側背都非常好看。

價格區間：泰銖 390～2590 元

販售地點：Loft Eyes Thonglor soi 4、Loft Eyes Siam Square soi 2

粉絲專頁：Kindly Reminder

泰國必買包包 11：Maison G

Maison G 創立於 2018 年，品牌最大特色是讓人眼睛為之一亮的新穎設計，再加上它在台灣的討論度不高，因此走在路上很難撞款。它們家起初是以 Bedy Bag 枕頭包竄紅，包體使用柔軟的皮革搭配凹凸設計，呈現出宛如枕頭的蓬鬆包體，外型非常可愛，摸起來相當舒服。

Le Voilier bag 則是 Maison G 近期的爆紅款，它的外型狹長，正面有類似摺紙概念的三角型並印有品牌名，背帶尾端採用繩結設計，富有垂墜感。不僅如此，這款包包先後推出不同的顏色與材質，每一款都有各自的特色，相當有魅力。

價格區間：泰銖 1990～7740 元

販售地點：線上購買

粉絲專頁：Maison G

泰國必買包包 12：JIRA STUDIO

JIRA STUDIO 的特色在於所有包款都不會太難駕馭，雖然產品數量不多，但風格各異，無論你是喜歡街頭穿搭或有商務需求，都可以在這找到喜歡的款式。

它們家近期比較有名的款式是 ROAMER SUEDE LIMITED 系列，外型近似可頌包或半月包，包體是純素色，並透過工藝技術讓包包有自然的皺褶，增添層次感，只有在背帶一側有金屬的小 LOGO，整體相當簡約，是一款十分中性的包包，男女生都適用。

如果想找一款大容量、適合上班通勤使用的手拿包，推薦 CRUISER 系列。這款包包使用耐用的尼龍與皮革的異材質組合，使外型更加有層次；且內部空間充足，放得下文件或平板；背帶長度較長，不會卡住腋下。CRUISER 共有 5 種顏色，想要百搭可以選白、黑、咖啡色，想要有亮點可選綠色或紅色。

價格區間：泰銖 2490～3850 元

販售地點：Siam Discovery G Fl.

官網：點擊

泰國包包特色

泰國包包的特色在於既能跟隨潮流，又能反映在地特色。許多品牌設計師將歐美國家的美學與技法帶回泰國，融入自己的審美，以及泰國人的熱情與當地特色，打造出絕無僅有的設計語言，充分展現泰國在時尚領域的角色。

不僅如此，泰國包包的價格親民，通常不用花太多錢就能入手具有設計感且不容易撞款的高質感包包，尤其是自己去泰國買的話，能再省下運費、關稅或代購費，價格會更加便宜。如果你正好要去泰國旅遊，不妨花點時間逛逛當地的品牌，也許會有意想不到的新發現！

泰國包包的常見問題

泰國包包耐用嗎？

在非瑕疵品且正常使用的狀況下，泰國包包通常可以用 3 年以上。不過，包包是否耐用也與品牌、氣候或使用方式有關，較難以單一狀況去代表所有泰國包包。購買前建議可以多參考網友心得，避免踩雷。

泰國包包好搭配嗎？

本次介紹的 12 款泰國必買包包，大多屬於設計簡約的款式，能輕鬆融入多種穿搭風格。無論你是喜愛韓系、日系或歐美風格，都能找到合適的包款。

