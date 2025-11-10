2026泰國新年假期加碼 5天連假拚經濟
【看見泰國 VisionThai】泰國內閣批准延長2026年新年假期，新增1月2日（週五）為特別公眾假期，將原本的連假延長為5天，以刺激國內旅遊和經濟活動。
完整假期將從2025年12月31日（週三）至2026年1月4日（週日），結合公眾假期和週末，讓民眾有更多時間旅遊消費。政府表示，這不只是慶祝活動，更是振興旅遊業和刺激消費的策略性措施，預期將帶動飯店訂房、交通運輸和地方商業活動。
旅遊和體育部對此決定表示讚賞，認為這將為仍在全球經濟壓力下復甦的國內旅遊業和小型企業帶來急需的提振。
內閣確認1月2日為銀行假日，全國金融機構將關閉。不過私人企業可自行決定是否放假，建議雇主直接與員工溝通，員工也應向人資部門確認公司的假期安排。
泰國觀光局正準備特別活動和旅遊套裝行程，以充分利用這個延長假期，計劃在主要旅遊省份舉辦全國性活動。
核稿：陳韋如
封面僅為示意圖
