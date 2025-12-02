2026泰國清邁魅力花卉節，白天拍爆最美花園、晚上看水舞燈光秀！加碼清邁主題飯店推薦 | ELLE
除了首都曼谷之外，近幾年泰國旅遊的首選城市就是第二大城「清邁」，這座泰國北部的玫瑰之城除了擁有比曼谷更涼爽的氣候，還有古老的蘭納文化、悠閒的氛圍……都吸引全球無數旅客到訪。
清邁的冬季同樣精彩，每年都有盛大的花卉節登場，免費入場的展區白天是以不同主題打造的繽紛花園，入夜後則以華麗燈光點綴造景，還有限定的水舞與燈光雷射秀。如果今年錯過了清邁天燈節也別遺憾——泰國北部首屆國際煙花盛典 CAD 2026 新年倒數 即將登場，跨年煙火與天燈將再度齊放，你依然有機會親眼見證滿天天燈升空的震撼美景。
編輯還特加碼整理了清邁推薦的主題型住宿，從隱身山林療癒秘境的樹屋，到充滿設計感的尼曼區精品酒店，再到提供極致服務的國際五星級品牌，總有一間能完美融入你的清邁之旅。
【2026清邁魅力花卉節】
活動日期：2025/11/28~2026/1/4
點燈時間：每日8:30至23:00
活動地點：清邁PAO公園
更多資訊可至活動官方粉專查詢
【2026 清邁跨年煙火晚會 Chiang Mai CAD New Year Countdown】
活動日期：2025/12/31
活動地點：CAD文化中心 (35 Tambon Ban Sa Ha Khon, Mae On District, Chiang Mai 50130, Thailand)
更多資訊可至活動官網查詢
泰國清邁自然系特色住宿
不只是市區和老城區好逛，清邁郊區的山林擁有清新空氣與壯麗的自然景觀，還有許多充滿特色的自然系住宿，從可以和大象近距離接觸的度假村、叢林中的夢幻樹屋……到沉浸在芬多精中的溫泉旅館，都很適合希望深度體驗泰北自然風光、重視環保與生態旅遊，並追求遠離人潮、徹底放鬆的深度度假旅客。
?點擊看更多清邁自然系一日遊推薦：
清邁大象叢林保護區體驗
清邁博巖探險樂園叢林過山車＆飛索體驗
住宿推薦：清邁大象朋友旅館（Chiang Mai Elephant Friends）
從騎乘和表演轉往以永續保育為導向，清邁有不少大象友善園區可以近距離與大象互動，其中更有像是「清邁大象朋友旅館」這樣的生態型住宿。位於清邁郊區的自然保護區內，旅館主要是一間間在山林中的小木屋組成，也推薦預約大象morning call、大象洗澡、竹筏漂流等活動，更完整享受自然與大象互動體驗。
住宿推薦：塔灣河濱大象度假村（Tawan Riverside - Elephant Resort）
另一間強調動物福利與生態旅遊的住宿選擇，塔灣河濱大象度假村結合了河畔度假的悠閒氛圍，客房設計充滿泰北的質樸風格。在享受遠離人潮的寧靜自然氛圍以及清邁涼爽氣候同時，預約度假村內活動就能參與大象的日常照顧、一同散步或在河邊為大象洗澡，可以近距離觀察大象在自然環境中的生活。
住宿推薦：樹景休閒渡假村（Tree Scape Retreat Resort）
讓旅客完全沉浸在山林美景中為設計理念的四星級渡假村，距離市區約半小時的車程，樹景休閒渡假村位於清邁近郊的杭東山區。度假村氛圍寧靜私密性高，提供一個徹底放鬆、與世隔絕的度假空間，客房的落地大窗坐擁度假村最具特色的雨林苔蘚花園，讓身心與五感都能在純淨自然氛圍中獲得淨化。
住宿推薦：蒙查溫泉旅館（Onsen At Moncham）
從清邁市區出發約1小時車程，坐落在海拔約1200公尺山區的蒙查溫泉旅館，是泰北難得一見提供日式溫泉體驗的住宿。客房設計融合了日式禪意與泰北風情，也利用當地的溫泉資源，打造了日式風格的室內外溫泉浴場，部分客房也設有私人溫泉風呂。為旅客帶來在涼爽的清邁山區，泡著暖湯欣賞山嵐風光的極致享受。
住宿推薦：蘭納維爾德（Lannawild Resort）
隨手一拍就是夢幻級的旅遊大片，蘭納維爾德是一處隱藏在稻田與山林間的精品度假村，這裡強調私密性和與自然的連結，提供安靜的療癒空間。建築風格融合了茅草屋頂和木材結構，完美體現了泰北蘭納的野性之美與設計質感，每一間樹屋景觀房都各有特色。渡假村內還有山林健行、瑜伽課程、農場體驗等活動可以參與。
泰國清邁市區五星級住宿
無論是夜市、購物商場還是藝術市集，到過清邁絕對會被這座城市好買好逛的程度給征服！對於追求極致便利的旅客來說，住在市區方便前往各大景點和逛街聖地，是再好不過的選擇。以下推薦坐落於清邁市中心或河畔精華地帶的頂級飯店，在每天完成清邁熱鬧城市盡情探行程索後，可以隨時回到寬敞舒適的客房享受五星尊榮服務。
?點擊看更多清邁市區一日遊推薦：
Mama Noi泰式料理烹飪學校 清邁
清邁Baan Orjao泰式傳統服裝體驗及攝影
住宿推薦：清邁美利亞飯店（Melia Chiang Mai）
2022年全新開幕的五星級大飯店，是西班牙酒店集團旗下品牌。步行10分鐘即可抵達清邁夜市，清邁美利亞飯店位於市中心精華地段，風格融合現代西班牙與泰北蘭納文化。另外也不要錯過清邁美利亞飯店位於22樓頂樓的空中酒吧，擁有清邁市區360度的全景視野，是欣賞日落和夜景的絕佳地點。
住宿推薦：清邁萬豪飯店（Chiang Mai Marriott Hotel）
2023年底完成整修的清邁萬豪飯店，一走出飯店大門就抵達清邁夜市，人氣景點古城塔佩門步行大約12分鐘即可抵達，地理位置十分便利。飯店擁有寬敞舒適的客房和完善的會議及休閒設施，包括大型泳池、商務休息室和健身中心，更有高空無邊際游泳池還能愜意享受清邁市區美景與山景。
住宿推薦：清邁尼曼U（U Nimman Chiang Mai）
位在清邁最熱鬧且充滿時尚風格的尼曼路上，飯店對面即是購物中心，清邁尼曼U絕對是希望深入體驗尼曼區咖啡文化與夜生活的潮流旅人首選。飯店設計充滿現代感，24小時入住/退房服務、飯店自助早餐可以改為外帶餐盒形式……等充滿彈性的服務，對不同行程需求的旅客來說也十分方便。
住宿推薦：清邁美平洲際飯店（InterContinental Chiang Mai The Mae Ping by IHG）
距離機場只需15分鐘的車程，步行3分鐘即可抵達夜市，古城塔佩門步行則約15分鐘，清邁洲際飯店擁有得天獨厚的地理位置。在2023年翻修後重新開幕，設計靈感來自蘭納王朝的黃金時代，不只是飯店公共設施、包含240間客房，都可以看見鍍金、印度絲、紅磚牆、雕刻等文化工藝細節的魅力。
住宿推薦：清邁馬拉迪飯店（Maladee Rendezvous Hotel Chiang Mai）
2022年從豪華私宅與倉庫改建為精品風格的五星級飯店，馬拉迪飯店位在湄濱河畔的街區，成功地在市區中營造出寧靜的世外桃源感。飯店設計充滿了優雅的殖民地風格與蘭納元素，共29間客房與5間套房，每一間皆有獨立陽台與大型浴缸。早餐為西式或泰式單點主餐搭配半自助吧，下午更貼心提供免費午茶小點心。
泰國清邁渡假村型住宿
想要來場不趕行程的放鬆之旅，一站式度假體驗就是最好的選擇。坐落於清邁郊區的渡假村型住宿，擁有寬廣的庭園空間與完整的休閒設施，並結合現代舒適的客房。不僅擁有大型泳池、精緻餐廳和專業SPA，還常提供泰式烹飪課程等體驗活動，讓所有人都能在優美的環境中，享受無需外出的完全紓壓假期。
住宿推薦：Aleenta Retreat
位於清邁郊區的蘭納鄉村環境中，Aleenta Retreat是一處專注於健康養生與身心靈平衡的豪華度假村。度假村主打瑜珈、冥想和排毒療程，客房設計充滿了寧靜的禪意與自然元素，餐飲部分也延續渡假村理念提供有機的健康餐飲，同時為環保不提供一次性用品，特別推薦給想在安靜、奢華的自然環境中進行自我淨化的養生旅客。
住宿推薦：清邁安納塔拉度假村（Anantara Chiang Mai Resort）
距離機場僅15分鐘路程，清邁安納塔拉度假村雖然靠近市區，卻能營造出鬧中取靜的綠洲氛圍。共有25間套房並在房內就能欣賞湄濱河河景，度假村將歷史建築與現代奢華完美融合，最具特色的就是前身是英國領事館的歷史茶館，會根據季節打造期間限定午茶菜單。除此之外度假村中還有泰拳、手作咖哩、市場帶逛等課程可以預約。
住宿推薦：清邁丹塔拉度假飯店（Thantara Resort Chiang Mai）
享受五星級獨棟villa的私人空間，丹塔拉度假飯店位於湄濱河上游環境優美的寧靜地帶。飯店特別強調私密性與奢華感，20間獨棟villa都依湖畔而建，部分villa還配有私人泳池。飯店腹地遼闊因此從門口到大廳，或是要前往餐廳等公共設施需要高爾夫球車接駁，也可以騎飯店內的腳踏車自由行動。
住宿推薦：拉雅古跡飯店（Raya Heritage）
坐落在群山環繞的山谷中，距離市區約20分鐘車程，拉雅古跡飯店完美體現極簡主義與蘭納傳統的融合。飯店設計靈感來自於泰北傳統手工藝品與自然材質，每一處細節都充滿了質感。客房空間寬敞採光極佳，更有泳池套房可以選擇。也不要錯過定期舉辦的竹編、陶藝、流動瑜珈等體驗課程，還有深入山林、稻田或部落等在地導覽行程。
住宿推薦：斯瑞姆潘精品水療度假村（Sireeampan Boutique Resort & Spa）
距離機場和古城區約15分鐘車程，斯瑞姆潘精品水療度假村是一間小而精緻的私人別墅型飯店，三溫暖、健身中心等設施完整，其中頂級Spa水療服務和精緻泰式下午茶最受旅客喜愛。度假村還擁有蘭納風格的優雅建築和美麗的私人花園，室外游泳池、就如同入住私人泰式豪宅一般，共11間別墅每間都以不同主題風格設計。
泰國清邁2025新開幕質感住宿
清邁的飯店業不斷推陳出新，想要搶先大部分的旅客入住最新飯店、或是享受新開幕飯店的嶄新設施，喜愛探索新事物的旅客就鎖定以下3間2025才剛開幕的清邁飯店，讓這些新興的質感住宿，為今年的清邁旅程帶來滿滿新鮮感。
住宿推薦：PE-LA塔佩精品酒店（PE-LA Thapae Boutique Hotel）
擁有優越的便利位置、坐落於清邁古城東門塔佩門附近，輕鬆步行探索清邁古城、夜市。2025年5月新開幕的精品酒店，PE-LA塔佩精品酒店將蘭納的古典元素與現代簡約風格進行了巧妙融合，打造隨手都能拍出美照的時尚設計感。酒店提供多樣化的房型，部分房型設有私人泳池或露台浴缸。
住宿推薦：清邁Wiang Nakara酒店（Wiang Nakara Hotel Chiang Mai）
致力於重現泰北蘭納王朝的黃金年代奢華，酒店設計充滿了復古且華麗的殖民地風格，運用大量柚木與精緻手工藝品。雖然是新開幕，但氛圍卻如同歷史悠久的大宅邸，提供一種時空穿越的獨特體驗。酒店位於古城區的寧靜地帶，走出酒店就能探索古城區巷弄中的餐廳、傳統市場、咖啡廳與景點。
住宿推薦：hotel hommtown
專注於生活風格和在地連結的精品住宿，設計風格極簡、清新且充滿文青氣息，與清邁的慢活氛圍完美契合。位在古城的護城河旁，前往此區的人氣景店和餐廳都很方便。hotel hommtown希望所有住客都能自在交流互動，因此打造了舒適的泳池畔空間還有配備齊全的共享廚房。這裡的客房雖然簡約但功能性極高，十分適合獨立旅行者、注重設計感或年輕族群。
