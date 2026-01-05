2026泰國總理之爭：保守派、改革派、塔克辛家族三路對決

【看見泰國 VisionThai】2026泰國大選將在2月8日展開，將改選500席眾議院議員。在前總理貝東丹·欽那瓦(Paetongtarn Shinawatra)遭罷免、現任總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)提前解散國會後，這場選舉成為保守派、改革派與塔克辛(Thaksin Shinawatra)家族三大政治勢力的正面對決。四位主要總理候選人將主導選戰，包括泰自豪黨(Bhumjaithai Party)黨魁阿努廷尋求延續執政、人民黨(People's Party)黨魁納塔彭(Natthaphong Ruengpanyawut)打出改革旗幟、為泰黨(Pheu Thai Party)推出約查南·翁沙瓦(Yodchanan Wongsawat)延續家族品牌、民主黨(Democrat Party)由前總理艾比希(Abhisit Vejjajiva)領軍。他們推出的政見與支持基礎，將決定泰國未來走向。

阿努廷：保守派現任總理尋求連任

背景與經歷

泰自豪黨黨魁阿努廷是現任總理，出身建設與醫療產業家族，長期深耕地方派系。他是典型「地方勢力＋利益聯盟」代表。他曾任副總理與衛生部長，以大麻政策解禁聞名。任內推動地方醫療與觀光建設，累積政策執行形象。2025年9月，他在為泰黨總理貝東丹遭罷免後的權力重組中，獲人民黨支持當選總理，組成少數政府。（延伸看：一文認識塔克辛之女貝東丹）

泰自豪黨黨魁阿努廷是現任總理（來源：看見泰國 VisionThai）

政見與選戰策略

泰自豪黨主打「穩定與延續」。訴求在政局混亂時維持政策連貫性，持續投入地方資源。強調阿努廷的實務治理經驗與地方優勢。選戰策略鎖定中部及部分東北地區選民，以及偏好穩定路線的支持者。試圖說服選民在動盪時期選擇延續現有執政團隊，而非冒險進行政治改革。

阿努廷被多數政治分析視為保守派陣營核心人選。他的優勢在於執政經驗與地方動員能力，挑戰則是少數政府施政受阻留下的負面印象。

納塔彭：改革派新世代領袖

背景與經歷

人民黨黨魁納塔彭被視為前進黨(Move Forward Party)解散後，改革派力量的接班人。他出身房地產家族，有工程與科技創業背景。以「新世代領袖」形象進入政壇，成為改革派象徵人物。人民黨延續前進黨路線，在2023年大選累積的「橙色改革」選民基礎成為納塔彭的重要資產。（延伸閱讀：認識人民黨黨魁納塔彭）

納塔彭為泰國改革派新世代領袖（來源：看見泰國 VisionThai）

政見與選戰策略

納塔彭主張修憲、削弱軍方與傳統權力網絡影響、強化反貪腐機制與公平競爭。推動數位經濟與產業升級，訴求透過制度改革實現社會公平。

人民黨鎖定城市中產階級、年輕選民與首投族。選戰聚焦打破舊政治結構、推動世代交替。這條路線在都會區與高教育程度選民中有吸引力。

納塔彭代表改革派與青年世代。他的優勢在於清新形象與年輕選民動員力，挑戰則是傳統勢力強力反彈，以及前進黨遭解散留下的制度性障礙。

約查南：塔克辛家族新面孔

背景與經歷

為泰黨推出新生代候選人約查南競逐總理。他擁有工程與生醫領域學術背景，同時具塔克辛家族血脈。

約查南被視為「專業技術＋家族政治資本」的結合。為泰黨在塔克辛家族長年影響下，仍掌握北部與東北部重要票倉。推舉技術背景的新面孔，試圖在延續家族品牌與淡化對立間取得平衡。

塔克辛家族新面孔，約查南將角逐總理。（來源：看見泰國 VisionThai）

政見與選戰策略

為泰黨主打民生補貼、農民與中小企業債務紓困、青年就業與教育政策。訴求在經濟壓力與政局不穩時，提供熟悉且「會做事」的執政選項。

選戰策略一方面鞏固北部與東北部傳統票倉，善用塔克辛家族在基層的號召力。另方面透過約查南的專業形象與政策論述，爭取中間選民與關注經濟民生議題的城市選民。

約查南的優勢在於穩固票倉與家族政治資本，挑戰則是如何擺脫塔克辛家族的政治包袱，以及貝東丹遭罷免對為泰黨形象的負面影響。（延伸看：塔克辛家族再戰總理外甥約查南成第一人選！）

前總理艾比希：傳統菁英勢力

背景與經歷

民主黨前總理艾比希代表傳統保守菁英路線。他是泰國政壇資深人物，曾於2008-2011年擔任總理。

民主黨2025年底確立總理候選人陣容，艾比希是黨內最具知名度與經驗的人選。他在本次選戰中重新尋求政治存在感，試圖讓民主黨重返權力核心。（延伸看：24年泰國歷任總理更迭一次看）

民主黨前總理艾比希代表傳統保守菁英路線（來源：看見泰國 VisionThai）

政見與選戰策略

艾比希強調清廉政治、制度改革與中產階級利益。主打「讓泰國值得更好治理」訴求，訴諸選民對清廉與效能的期待。

民主黨影響力集中在曼谷與南部部分選區。雖然全國份量不若泰自豪黨、人民黨與為泰黨，但被視為保守陣營重要次要力量。

艾比希可能不是總理之爭第一線主角，而是選後聯合政府談判中的關鍵角色。民主黨手中的席次可能成為組閣成敗的關鍵砝碼，影響最終政府組成。

三大路線決戰泰國未來

四位總理候選人代表三大政治路線，「保守派」以阿努廷、艾比希為代表，主打穩定、延續與清廉治理。依靠地方派系網絡與傳統菁英支持，訴求在動盪時期維持秩序；「改革派」由納塔彭領軍，主張修憲、削弱傳統權力、世代交替。鎖定城市中產與年輕選民，承接前進黨改革能量；「塔克辛家族勢力」推出約查南，結合家族政治資本與專業技術形象。掌握北部與東北部票倉，試圖在家族品牌與淡化對立間取得平衡。

2026年2月8日大選不只決定下屆政府與國會權力配置，也將影響泰國未來數年在經濟改革、反貪腐、國家安全與對外關係的政策方向。

保守派、改革派與塔克辛家族三大路線競逐，反映泰國社會在政治轉型、世代交替與利益分配上的深層矛盾。選舉結果將決定泰國是延續傳統政治結構、推動激進改革，或在兩者間尋求新平衡。這場選舉也將是觀察泰國民主發展與政治穩定的重要指標。

