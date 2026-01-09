2026泰國觀光與MICE策略佈局搶客！Lisa加持、Tomorrowland電音節與IMF年會登場
【看見泰國 VisionThai】2026年泰國觀光佈局力拚復甦，從觀光行銷到大型音樂節，再到全球經濟與能源會議皆有安排，試圖同時拉動休閒旅遊與會展(MICE)市場。泰國觀光局攜手「泰國之光」Lalisa(Lisa) Manobal啟動全新「Amazing Thailand」宣傳計畫，Tomorrowland電音節將首度落地泰國，曼谷並預定主辦國際貨幣基金(IMF)與世界銀行(WBG)年會及Gastech 2026，多項焦點活動預期將為泰國帶來新一波國際關注。
Lisa泰國之光擔任觀光大使
在觀光行銷上，泰國觀光局(Tourism Authority of Thailand, TAT)邀來被許多民眾視為「泰國之光」的國際巨星Lalisa「Lisa」Manobal擔任「Amazing Thailand Ambassador」，為泰國觀光增添國際號召力。計畫自2025年9月29日啟動，為期12個月，TAT規劃自2026年初陸續推出以Lisa為主角的多階段宣傳內容與前導影片，鎖定其全球粉絲與社群影響力，強化泰國作為高品質旅遊目的地的印象，並提高旅客赴泰意願。（延伸看：泰國觀光大使登場「LISA 效應」要把粉絲變旅客）
Tomorrowland Thailand 2026首度登場
在大型活動與娛樂體驗方面，全球知名電子音樂節「Tomorrowland Thailand 2026」將於12月11日至13日在春武里府Khao Mai Kaew的Wisdom Valley登場。規畫於1月8日開放預登記，3月7日啟動全球售票，並搭配以「Discover Thailand」為名的旅遊套票，結合音樂節與在地旅遊體驗。泰國投資委員會(Board of Investment, BOI)預估，活動三天每日可吸引約5萬名觀眾，其中超過6成為境外旅客，預期不僅將帶動住宿、交通與餐飲消費，也可在未來數年延伸出對區域觀光與相關產業的持續經濟效益。
迎接IMF–世銀年會與Gastech
在商務與會展(MICE)領域，曼谷將於2026年10月12日至18日在詩麗吉皇后國際會議中心(Queen Sirikit National Convention Center, QSNCC)主辦國際貨幣基金(IMF)與世界銀行(WBG)年會，這是泰國在獲選為2026年主辦國後的重要國際場合。會議預計匯聚各國財政部長、央行總裁及國際金融與發展機構代表，外界亦將其視為泰國展示大型會議承辦能力與重申其在全球經濟與金融舞台角色的關鍵時刻。
同年9月14日至17日，全球能源展覽與會議「Gastech 2026」將於曼谷國際貿易展覽中心(Bangkok International Trade and Exhibition Centre, BITEC)舉行。活動預期吸引能源企業、技術供應商與政策制定者齊聚曼谷，就天然氣、液化天然氣以及低碳與轉型能源解決方案展開交流，為亞太地區提供重要的產業對話與交易平台，也成為2026年泰國MICE版圖中的另一支撐點。
觀光與MICE雙軸帶動2026年泰國
從以Lisa為核心的國際形象行銷，到Tomorrowland這類具話題性的娛樂活動，再到IMF–世銀年會與Gastech等高層級會展，2026年的泰國同步布局休閒旅遊與商務交流兩條主軸。除了既有的農曆新年與宋干節等年度節慶外，這些新活動預期將協同拉動高消費自由行旅客與國際專業人士來泰消費，為觀光與會展帶來更高附加價值，也進一步鞏固泰國作為區域旅遊與MICE樞紐的定位。
核稿：陳韋如
封面來源：網路合圖
更多VISION THAI看見泰國報導
BLACKPINK成員Lisa成泰國觀光大使
Lisa進軍2026 Met Gala幕後！為時尚盛典注入K-pop與泰國元素
