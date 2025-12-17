2026泰國跨年攻略！除了曼谷，這6大跨年勝地：清邁天燈、芭達雅煙火、普吉島派對一次收

【看見泰國 VisionThai】2026泰國跨年去哪玩？每到年底，泰國各地都會變身成跨年派對現場，從帕堯府的花卉燈光節、清邁的天燈祈福，到芭達雅海灘大型倒數舞台，各地玩法風格完全不同。不管你想避開人潮慢慢過、追星聽音樂，還是在河邊、海邊一起倒數，這篇幫你整理 2026泰國跨年活動重點。

泰北

1. 帕堯府跨年花卉燈光節

免費參加

日期：2025年12月29日至31日

地點：帕堯府國王紀念碑（點我看地圖）

這裡看官方資訊

迎接2026年，泰國北部帕堯府舉辦盛大的 PHAYAO COUNTDOWN FLORA FEST 2026，一連三天帶來免費音樂會與跨年慶典。活動結合花卉裝置、燈光藝術、音樂演出與祈福儀式，打造屬於帕夭的浪漫跨年夜。

明星陣容：

12月29日： 流行與饒舌開場夜：療癒系創作歌手Benz Prikthai、泰國創作歌手The Toys、饒舌歌手F.HERO

12月30日： 復古樂團與嘻哈夜：泰國樂團Watcharawalee、泰國女歌手Purenessly、混血嘻哈鬼才D Gerrard、Kantong Big Band

12月31日：跨年星光舞台：泰國流行歌手Prang Prangthip、女歌手Takatan Chollada、泰國搖滾樂團Lomosonic、人氣女團PiXXiE

帕堯府跨年花卉燈光節將帶來一連三天精彩的明星陣容表演！（來源：官方社群）

2. 清邁CAD跨年倒數

需購票參加，請至官方粉專購票

日期：2025年12月30日至31日

地點：清邁CAD蘭納文化中心（點我看地圖）

這裡看官方資訊

Chiang Mai CAD New Year Countdown 2026 是清邁指標性跨年慶典，結合蘭納文化打造不同於大城市喧鬧的文化體驗。活動融合煙火、燈光、音效與震撼視覺，重頭戲是象徵祝福與新開始的萬盞天燈齊放儀式，在泰北夜空中迎接新年。現場還有泰北料理跟國際美食！

清邁指標跨年活動，結合蘭納文化、天燈，能體驗道地泰北獨有跨年氛圍。（來源：官方社群）

泰東北（伊善地區）

1.呵叻中央百貨跨年

免費參加

日期：2025年12月27日至31日

地點：Central Korat 購物中心前活動廣場（點我看地圖）

這裡看官方資訊

呵叻府的人氣購物中心Central Korat推出連續5天免費演唱會，集結泰國人氣樂團與創作歌手，將由嘻哈歌手URBOYTJ（27日）、泰國抒情樂團MEAN Band（28日）、搖滾樂團TATTOO COLOUR（29日）、獨立雙人組Mirrr（30日），以及31日跨年夜登場的創作歌手Manutswee、人氣樂團AYLA's、YENTED，陪你一路玩到跨年夜。

呵叻中央百貨跨年活動推出5天免費演唱會，集結眾多人氣泰國歌手、樂團。（來源：官方社群）

2.那空拍儂冬季慶典

免費參加

日期：2025年12月24日至31日

地點：帕亞詩沙達納迦神像廣場及湄公河沿岸區域（點我看地圖）

這裡看官方資訊

Nakhon Phanom Winter Festival準備從聖誕節一路嗨到跨年！不僅有聖誕星辰遊行、傳統表演、慶典活動，還有熱鬧跨年倒數演唱會，歡慶到2026年。

Nakhon Phanom Winter Festival準備從聖誕節一路嗨到跨年（來源：官方社群）

泰東

芭達雅海灘跨年

免費參加

日期：2025年12月29日至31日

地點：芭達雅中部海灘（點我看地圖）

Pattaya Countdown 2026「回憶之海」，以「送走舊年、盛大迎接 2026 年」為主軸，是泰國東部規模最大的跨年慶典，三天邀請眾多藝人到場同樂，將有演唱會、跨年煙火！

12月29日｜流行與偶像舞台： 人氣女團PiXXiE、新生代男團PERSES、話題男團THX、國民女團4EVE、全能創作歌手Jeff Satur、人氣男團BUS Because of You I Shine

12月30日｜饒舌與搖滾之夜： 創作女聲Bowkylion、嘻哈創作歌手URBOYTJ、饒舌代表F.HERO、國民搖滾天團Bodyslam、人氣搖滾樂團Three Man Down

12月31日｜跨年星光舞台： 全方位偶像ALLY、實力派男歌手Lek Ratchamet、女歌手JA JA Nongpanee、民謠系男歌手Joey Phuwasit、獨立搖滾樂團Taitosmith

格蘭島舞台｜嘻哈與在地音樂：嘻哈歌手Lazyloxy、饒舌歌手Samblack、新世代嘻哈音樂人OG-NIC、創作男歌手Toey Apiwat、鄉村流行女歌手Ying Lee Srijumpol

2026芭達雅海灘跨年，嗨翻三天免費參加！（來源：官方社群）

泰南

普吉島跨年倒數

海灘多為免費參加

日期：2025年12月31日

地點：普吉島西海岸海灘（點我看地圖）

普吉島是泰國最具代表性的海島跨年目的地之一，每年跨年夜，全島從白天到深夜都充滿歡慶氣氛。最大特色在於並非集中在單一舞台，而是以多個海灘、街區與度假飯店同步迎接新年，結合海景煙火、音樂派對與熱帶夜生活，打造充滿度假感的跨年體驗。

不論你想在北泰放天燈祈福、在百貨前聽演唱會，還是到海邊和萬人一起倒數，2026年泰國跨年選擇超多元。如果你更想感受都會等級的倒數盛況，也別錯過曼谷跨年活動！

