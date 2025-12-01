2026洗髮精推薦TOP 27！頭皮養護、強韌髮根、去屑止癢全解析

洗髮精挑選原則，5大類型頭皮一次看

挑選洗髮精時，建議最好先從「頭皮狀態」出發，而不是髮尾受損程度。因為洗髮精主要作用位置在頭皮，一旦挑錯產品，很容易造成出油、搔癢、頭皮屑與掉髮等問題。

頭皮類型 挑選重點 推薦成份 應避免成份 油性頭皮 清爽蓬鬆、控油、溫和清潔，避免太滋潤的洗髮精 茶樹、薄荷、尤加利、PCA鋅等 高滋潤度成份(例如高比例矽靈)、油脂 乾性頭皮 以保濕、修護為主，選擇較滋潤洗髮精；避免強效控油 植物油(荷荷巴油、摩洛哥堅果油)、玻尿酸、神經醯胺、乳油木果等 高效清潔力的硫酸鹽類成份、薄荷、酸類等 頭皮屑 乾屑選保濕鎮靜，油屑選控油抗菌 羥吡酮（Piroctone Olamine)、水楊酸、吡羅克酮乙醇胺鹽 (Piroctone Olamine)等 可能刺激頭皮的強效界面活性劑、過於滋潤或不易沖洗乾淨的成份 掉髮困擾 查看是否有強化髮根、促進循環的成份 咖啡因、薑根、人蔘等 過度滋潤或阻塞毛囊的成份 敏感頭皮 以低敏為主 燕麥、洋甘菊、積雪草、尿囊素等 可能引發頭皮刺激的香料、酒精等

2026洗髮精推薦1：UNOVE柔諾伊角蛋白柔順修護洗髮精

產品特色：UNOVE柔諾伊是蟬聯三年韓國最大連鎖藥妝通路OLIVE YOUNG頭髮護理類別No.1的髮品。

其中明星商品之一的角蛋白柔順修護洗髮精。蘊含30種頭髮所需蛋白質與氨基酸以及5種植萃黃金精油，洗髮同時即柔潤秀髮。泡沫細緻，潔淨頭皮也溫和控油。

重要成份/配方：頭髮所需蛋白質與氨基酸、植萃黃金精油。

適用髮質/族群：受損髮

體感效果：潔淨頭皮同時滋養受損髮絲，洗後絲柔滑順，洗時還有溫柔香草花香調。

容量：500g

售價：NT529

每g價格：1.06

2026洗髮精推薦2：魅尚萱完美直順洗髮精

產品特色：擁有獨家「光感直順科技」(Aurora Flat ™)，訴求能有效抗毛躁、平整髮絲表面，並適應高濕氣環境，讓頭髮由內而外滑順柔亮。

重要成份/配方：光感直順科技

適用髮質/族群：自然捲、毛躁髮質

體感效果：綿密泡沫深入清潔，洗後頭髮煥然一新。

容量：530ml

售價：NT420

每ml價格：0.79

2026洗髮精推薦3：SACHAJUAN極淨平衡洗髮露

產品特色：選用業界公認有效且溫和的抗屑活性因子—羥吡酮(PiroctoneOlamine)，兼具高效與低刺激雙重特性，不僅能精準抑制馬拉色菌增生，更能維持頭皮微生態平衡。搭配 SACHAJUAN持續專研的Algae Bioscience海藻生物科技，有效清潔的同時強化頭皮健康屏障。

不含硫酸鹽的配方溫和清潔，徹底去除多餘油脂、造型品殘留與環境汙染，使頭皮潔淨清爽、髮絲蓬鬆輕盈。

重要成份/配方：羥吡酮、紅藻萃取、甘醇酸、玻尿酸

適用髮質/族群：有頭皮屑困擾、頭皮易敏感者、油性頭皮

體感效果：深層淨化髮肌，頭皮潔淨之餘仍保持水潤不緊繃。

健康平衡。

容量：250ml

售價：NT1,150)

每ml價格：4.6

2026洗髮精推薦4：OSAJI森活調理舒緩洗髮露

產品特色：用胺基酸系洗淨成份，結合中國地黃根萃取物、牡丹根萃取，有效洗淨頭皮和髮絲，同時保濕並調理髮肌環境。

溫和高效配方、不含矽靈，輕柔洗淨皮脂與髒污、滋養頭皮和髮絲。全系列揉合天竺葵、檜木、薰衣草、芳樟、柚子等8款天然精油，木質花香調帶來如深呼吸般的療癒時光

重要成份/配方：胺基酸系洗淨成份、中國地黃根萃取物、牡丹根萃取

適用髮質/族群：有頭皮及髮絲乾燥困擾者

體感效果：洗後頭髮柔順不緊繃。木質花香也能帶來療癒放鬆的感受。

容量：300ml

售價：NT980

每ml價格：

2026洗髮精推薦5：basiik結構式蓬鬆柔韌洗髮精

產品特色： basiik運用台灣原生種植物、有「萬花之王」之稱的白花蝴蝶蘭，透過專利技術萃取胚胎中的活性成份，將蝴蝶蘭的堅韌注入髮絲。

更打造出三重核心科技，為細軟髮提供全方位支撐。以胺基酸與椰子油複合界面活性劑溫和潔淨，搭配 Zinc PCA 與咖啡因，平衡油脂、調理頭皮，使髮根保持清爽輕盈，

重要成份/配方：

1.維他命原 B5 × 夏枯草萃取：強化含水量與彈性，增加髮芯密度，減少斷裂與毛躁。

2.建髮3B Bonding Vitamins(B3、B6、B12)：穩固髮絲結構，補足養分，提升韌性。

3.鎖水磁石：在髮絲表層形成保護膜，鎖住水分，抵禦濕氣影響，維持平滑與光澤。

適用髮質/族群：細軟髮

體感效果：洗後呈現自然蓬鬆，髮根清爽輕盈。

容量：250ml

售價：NT1,080

每ml價格：4.32

2026洗髮精推薦6：ANNAEVERYDAY御本固源髮泉甦活洗髮露

產品特色：添加珍稀韓方24植萃與韓國專利SoyAct™大豆胚芽活性因子，結合益菌發酵萃取平衡頭皮健康狀態，讓髮絲更顯強韌。

產品特色：珍稀韓方24植萃與韓國專利SoyAct™大豆胚芽活性因子

還含舒緩三胜肽、益菌發酵舒護因子與泛醇，強化頭皮屏障。關鍵成分韓國專利SoyAct™大豆胚芽活性因子，富含植物活性肽與大豆異黃酮。

重要成份/配方：韓國專利SoyAct™大豆胚芽活性因子、三胜肽、益菌發酵舒護因子、泛醇。

適用髮質/族群：適用油性、乾性及脆弱型頭皮

體感效果：溫和細緻的泡沫，洗後頭髮潔淨但不緊繃，且能留下淡雅香味。

容量：290ml

售價：NT890

每ml價格：3.07

2026洗髮精推薦7：rahua神奇核果豐盈洗髮精

產品特色：100%純素，使用天然有機植萃配方，蘊含檸檬草、綠茶、薰衣草、尤加利等成份，去除頭皮多餘油脂，協助秀髮維持豐盈的清爽感受。

添加rahua果油，豐富Omega-9幫助調理油水平衡、修護髮肌皮脂膜，強化頭皮肌膚的天然屏障能力。

重要成份/配方：天然有機植萃配方、rahua果油

適用髮質/族群：油性頭皮、頭皮容易有味道者

體感效果：能有效清潔頭皮多餘油脂，但不會過度刺激。

容量：275ml

售價：NT1,250

每ml價格：4.55

2026洗髮精推薦8：uka森肽賦活沁涼洗髮露

產品特色：90%以上天然來源成份，蘊含20種胺基酸，有助強韌髮芯結構，包括構成頭髮角蛋白主要成份的胱胺酸，以及維持髮肌油水平衡的絲胺酸。

使用植物萃取介面活性劑，產生細緻輕盈的泡沫，溫和清潔頭髮。搭配薄荷清新提振、消除惱人頭氣，從髮根賦予頭髮彈力並強韌髮絲，打造豐盈蓬鬆效果。

重要成份/配方：胺基酸、薄荷

適用髮質/族群：油性頭皮、細軟髮質

體感效果：洗後髮感清爽蓬鬆，有涼感。香氣融合薄荷與薑，純淨清新。

容量：400ml

售價：NT1,500

每ml價格：3.75

2026洗髮精推薦9：Hair Rituel by Sisley賦活重升極淨喚活洗髮精

產品特色：運用Sisley獨家「智慧淨油科技」，深層潔淨但不過度去油，保留頭皮健康屏障、減少反覆出油的惡性循環。

植物極淨因子溫和潔淨，洗後不乾不癢。爪哇茶與馬鞭草植萃延長髮肌清新感，從早清爽到晚。維他命B5與棉花蛋白重建強韌髮絲，還原自然光澤蓬鬆感。

重要成份/配方：植物極淨因子、爪哇茶與馬鞭草植萃、維他命B5與棉花蛋白

適用髮質/族群：油性頭皮

體感效果：能深層清潔並平衡頭皮油水，洗後頭髮清爽，帶有清新柑橘木質調香氣。

容量：200ml

售價：NT2600

每ml價格：13

2026洗髮精推薦10：AVEDA花植結構漂亮洗髮精

產品特色：在散發細緻珠光的深邃紫羅蘭色澤下，蘊藏著專為漂染髮所設計的雙重漂亮配方。除了兩倍高濃度色素粒子，抑制有如生鏽氧化一般的橘黃色調，重現髮色原有的乾淨明亮。

更導入了宛如髮芯工程師的植物重鍵分子科技，能滲透髮絲受損結構，層層鞏固直達髮芯，不僅改善受損髮的毛燥僵硬、透出健康光澤，還能加強鎖住髮色。一瓶即可重啟淨透髮色、強韌髮質，讓褪色髮變漂亮不再只是表面功夫，更是由內而外質感全面提升。

重要成份/配方：

1.玉米萃取分子鍵 : 深入修護髮芯，重現健康強韌。

2.濃郁紫羅蘭色素 : 快速中和髮絲泛黃，重現淨透色澤。

適用髮質/族群：有漂染髮的人

體感效果：能中和漂染後的髮色橘黃感，讓髮色更淨透，洗後髮絲不乾澀。

容量：200ml

售價：NT1,600

每ml價格：8

2026洗髮精推薦11：L’OCCITANE歐舒丹草本強韌洗髮乳

產品特色：延續品牌一貫從大自然汲取靈感，嚴選純淨高效植萃。核心成份「迷迭香精華油」能活絡頭皮微循環，激發頭皮活力、促進健康生長環境。

新添加天然植萃「源米胜肽」提供構成角蛋白所需胺基酸，深度修護髮幹、強化髮絲結構，同時於表層形成保護膜，有效增加髮絲直徑與厚實度，改善靜電毛躁，讓髮絲視覺更顯豐盈與光澤。「維他命原B5」顯著強化脆弱髮絲結構使髮絲更強韌、更具彈性。

重要成份/配方：迷迭香精華油、米胜肽、維他命原B5

適用髮質/族群：細軟、易扁塌髮質

體感效果：洗完感覺頭皮很乾凈、頭髮也鬆鬆的，味道是好聞的草本香氣。

容量：300ml

售價：NT1,060

每ml價格：3.53

2026洗髮精推薦12：ORIBE舒活頭皮豐盈賦能香波洗髮露

產品特色：「舒活頭皮豐盈賦能系列」配方專為提升髮絲蓬鬆感與豐盈度而設計，包括Capixyl、Redensyl 與豌豆芽萃取物，能幫助減少掉髮現象，同時溫和滋養頭皮與髮絲，持續強化整體髮質健康與生命力。

香波洗髮露訴求減少因斷裂導致的掉髮，提升髮絲濃密度與健康感，呈現自然蓬鬆、輕盈的秀髮。

重要成份/配方：Capixyl(仿生胜肽＋紅三葉草萃取精華)、Redensyl、豌豆芽萃取物

適用髮質/族群：在意髮量的人

體感效果：感覺髮根「站」起來了，頭髮不那麼扁塌。

容量：250ml

售價：NT1,740

每ml價格：6.96

2026洗髮精推薦13：巴黎卡詩粉漾芯生髮浴

產品特色：蘊含1.5%亞美尼斯活髮因子、珍稀高山雪絨花精萃、薑根萃取等頂級成份，溫和清潔髒污與多餘油脂，使秀髮重現強韌與支撐度，洗後更加柔順有光澤。同時防止秀髮斷裂並增加髮纖彈性，洗後頭髮蓬鬆無負擔。

重要成份/配方：1.5%亞美尼斯活髮因子、珍稀高山雪絨花精萃、薑根萃取

適用髮質/族群：扁塌細軟易出油髮質

體感效果：使用完之後頭髮清爽柔順，味道也很清香。

容量：250ml

售價：NT1,200

每ml價格：4.8

2026洗髮精推薦14：AHRES Don't Move護色洗髮露

產品特色：經過染髮的毛鱗片容易鬆動，造成洗髮時染料會從空隙中流失而逐漸褪色，同時流失髮絲養分，進而出現乾燥、粗糙打結等髮況。

AHRE Don't Move護色洗髮露專為延續染後的美麗髮色設計，以品牌獨特的「三層柔韌修護科技」護理頭髮。內含與頭髮成分相近的PPT（PolyPepTide）蛋白質水解物洗淨成份，潔淨秀髮同時補充因染髮而使頭髮流失的蛋白質，維持髮絲彈力。

搭配高效護理配方修護受損髮，以及白木耳提取的銀耳多醣體，具備極佳保濕力，小分子更容易深入髮肌、形成天然保護膜。以補水成份及油分滋養髮絲、收緊毛鱗片，由內而外雙重護理髮芯，有效鎖住髮色、重現亮澤滑順秀髮。

重要成份/配方：三層柔韌修護科技、PPT（PolyPepTide）蛋白質水解物洗淨成份、銀耳多醣體。

適用髮質/族群：有染髮者

體感效果：使用後髮絲乾淨但不乾澀，且帶有怡人香氣。

容量：480ml

售價：NT1,180

每ml價格：2.46

2026洗髮精推薦15：SABON沁檸薄荷溫和淨化洗髮乳

產品特色：以死海礦鹽和有機花瓣植萃複方，更加強與清潔同步的強韌養護效果。無泡沫配方可溫和潔淨頭皮與髮絲，保留髮肌上的天然油脂與水分，讓秀髮柔順輕盈。

蘊含降溫良方-薄荷植萃與薄荷醇，帶來極致沁涼感，有效舒緩並使頭皮涼爽，穩定髮肌狀態。檸檬、青蘋果與麝香交織的清新香氣，清脆爽快、輕甜柔和。

重要成份/配方：死海礦鹽X有機植萃花瓣複方、水薄荷植萃與薄荷醇、無泡沫配方

適用髮質/族群：乾性、敏感性及染燙受損髮質

體感效果：洗完很涼爽，加上檸檬、青蘋果與麝香交織的清新香氣很舒服。

容量：200ml

售價：NT980

每ml價格：4.9

2026洗髮精推薦16：VANA樺樹禮讚平衡修復洗髮露

產品特色：VANA推出專為頭皮修復與平衡打造的「樺樹禮讚」系列。核心配方聚焦頭皮環境的修復與強健，搭配自然植萃與淨化成份，能溫和清潔毛孔、舒緩不適。

洗髮露95%為天然成分，綠意香氣與茉莉、木質調交織，營造出宜人香氛，讓洗淨過程猶如沉浸於森林浴。天然保濕因子甜菜鹼均衡髮絲水分，水解米蛋白與胺基酸複合物深層修復髮絲，後生元則護理頭皮，促進健康生長，讓秀髮重獲生機與光彩。

重要成份/配方：甜菜鹼、水解米蛋白與胺基酸複合物、後生元

適用髮質/族群：想要根本改善頭皮狀況

體感效果：洗髮如森林浴般療癒。

容量：500ml

售價：NT1,480

每ml價格：2.96

2026洗髮精推薦17：ROOTON喚活海藻洗髮精

產品特色：融合ROOTON獨家研發的13種水解蛋白精萃，能溫柔包覆毛鱗片，柔順撫平乾枯毛躁，富含21種氨基酸修護複方，深層滋養、強韌髮芯，從根本改善斷裂與糾結問題，喚醒髮絲光澤與彈性，重現健康柔亮狀態。

重要成份/配方：13 種水解蛋白、21 種蛋白質氨基酸配方、天然蠶絲配方

適用髮質/族群：極度受損髮絲

體感效果：能溫和潔淨頭皮，洗後頭髮柔順有光澤，帶有清爽的草本海洋香調。

容量：500ml

售價：NT1,480

每ml價格：2.96

2026洗髮精推薦18：BOTANIST ROOTH髮根強健洗髮精

產品特色：BOTANIST推出專為隨年齡變化的頭皮環境研發，從頭皮到髮絲全方位呵護的養護系列「ROOTH」，從「頭皮護理」出發，特別添加碳酸薑萃精華，保濕精華成份滲透角質層的每個角落，髮根將變得更加豐盈蓬鬆，實現柔順亮澤的健康秀髮。

再搭配樺樹發酵萃取物，打造柔順、彈性、髮根有光澤的秀髮，從健康的頭皮中展現秀髮的自然美。

重要成份/配方：碳酸薑萃精華、樺樹發酵萃取物

適用髮質/族群：在意髮量的人

體感效果：泡沫溫和濃密細緻，還有清新又溫潤的生薑結合葡萄柚香氣。

容量：460ml

售價：NT550

每ml價格：1.20

2026洗髮精推薦19：LUX極輕光護膜蓬鬆修護洗髮精

產品特色：LUX麗仕以專研髮質養護36年的科研基礎，打造抵禦濕氣新對策－極輕光護膜技術，形成隱形頭髮防護膜，就如同「頭髮雨衣」對抗環境濕氣，終結扁塌毛燥。還有沙龍級成份注入，深度修補毛鱗片損傷。

重要成份/配方：荷荷芭油與摩洛哥堅果油。

適用髮質/族群：細軟扁塌髮

體感效果：洗後感覺頭髮比較蓬鬆，髮絲也較不毛躁。

容量：450g

售價：NT479

每g價格：1.06

2026洗髮精推薦20：唯有機OUI ORGANIC 義大利堅果OMEGA柔順洗髮精

產品特色：以「天然液態黃金」有機摩洛哥堅果油為首，富含維他命E與抗氧化劑，深層滋養乾枯髮質，修護分岔與斷裂。搭配Omega 3&6補水強韌，提升髮絲彈性與光澤，並維持頭皮油水平衡，使髮絲豐盈柔順。水解小麥蛋白則富含胺基酸，深入髮芯，強化髮絲結構，減少斷裂與毛躁，使髮絲豐盈柔順。

重要成份/配方：有機摩洛哥堅果油、Omega 3&6、水解小麥蛋白

適用髮質/族群：稀疏髮、脆弱或敏感頭皮

體感效果：洗完很舒服，還聞得到溫暖細膩的摩洛哥堅果香氣。

容量：250ml

售價：NT780

每ml價格：3.12

2026洗髮精推薦21：Naturals by Watsons摩洛哥堅果修護洗髮露

產品特色：Naturals by Watsons摩洛哥堅果系列精選擁有「液態黃金」美譽的摩洛哥堅果油，富含維生素E與必需脂肪酸，能深入滲透髮絲與肌膚，提供卓越修護與滋養效果。

針對受損髮質，Naturals by Watsons摩洛哥堅果修護洗髮露能溫和潔淨頭皮與髮絲，去除多餘油脂與髒污，同時為髮絲注入豐富養分，使其恢復輕盈彈性，為後續修護打好基礎。

重要成份/配方：摩洛哥堅果油

適用髮質/族群：乾性頭皮

體感效果：泡沫細緻溫和，洗後髮絲柔順潤澤。

容量：490ml

售價：NT299

每ml價格：0.61

2026洗髮精推薦22：AROMASE艾瑪絲5α捷利爾去屑洗髮精(油性頭皮屑)

產品特色：AROMASE艾瑪絲「5α捷利爾去屑洗髮精」一次推出「油性頭皮屑」與「乾性頭皮屑」兩款。

創辦人陳俊偉Eric說明：「艾瑪絲歷經20年開發天然來源永續抗菌配方，採用獨家研發的綠色厭菌技術，突破自然抗菌機制，透過複合無藥植萃成份、弱酸胺基酸配方，阻斷菌群生存防護力，達到溫和抗菌、同時減輕肌膚不必要的負擔，在低濃度下能有效對抗造成頭皮屑的頑固菌種『皮屑芽孢菌』，其配方溫和不刺激的特性，能深入頭皮，破壞皮屑芽孢菌的細胞結構與生長，從根源解決頭皮屑問題。」

重要成份/配方：

1.葡萄柚籽萃取+地衣萃取+杜松果萃取：調理頭皮環境

2.酯化鱷梨油+鋸棕櫚酊：雙效控油

3.獨家明星成份-甘草次酸複合物：協助肌膚調理與舒緩

適用髮質/族群：有油性頭皮屑困擾者

體感效果：洗起來非常清新，油膩感減緩不少。

容量：260ml

售價：NT480

每ml價格：1.85

2026洗髮精推薦23：AROMASE艾瑪絲5α捷利爾去屑洗髮精(乾性頭皮屑)

產品特色：頭皮屑養護首重溫和抗屑，艾瑪絲全新推出「5α捷利爾去屑洗髮精」，專為油屑和乾屑研發設計，其植萃不含藥成份減輕頭皮負擔、調理頭皮健康環境，是抗屑洗髮精的新選擇。尤其乾性頭皮屑養護關鍵在於補水潤澤。

重要成份/配方：

1. 地衣萃取+奧勒岡牛至精油：提升頭皮防護力

2. 水解荷荷芭酯+維他命B3、B5：舒緩潤澤

3.獨家明星成份-甘草次酸複合物：協助肌膚調理與舒緩

適用髮質/族群：有乾性頭皮屑困擾者

體感效果：泡沫多，味道清新好聞。

容量：260ml

售價：NT480

每ml價格：1.85

2026洗髮精推薦24：Stephen Knoll史蒂芬諾爾沙龍質感輕盈彈韌洗髮露

產品特色：主打減少影響頭髮健康的不良因素，包括：染燙造成的殘留鹼、來自自來水中的金屬離子、紫外線和熱源或乾燥造成的毛髮粗糙，幫頭髮「淨化+補給」的第一步，達到容易整理的理想髮質狀態。

重要成份/配方：3種美容油(油橄欖果油、荷荷巴籽油、紅花籽油)、狗牙薔薇果油、檸檬酸、植酸、潤澤修護配方。無添加矽靈、無添加硫酸鹽類洗淨成份。

適用髮質/族群：追求髮根輕盈不扁塌的人

體感效果：洗完頭皮感覺很清爽，髮根蓬蓬不扁塌。

容量：250ml

售價：NT600

每ml價格：2.4

2026洗髮精推薦25：巴黎萊雅黃金胜肽柔韌修護洗髮露

產品特色：巴黎萊雅黃金胜肽柔韌修護系列「大金瓶」2025年重磅升級，注入突破性成份-黃金胜肽微晶球，以高濃度的黃金胜肽微米小分子滲入頭皮、為脆弱不穩定的頭皮油內而外注入營養，讓頭皮恢復健康、油水平衡。同時撫平受損髮芯的乾枯毛躁，讓頭髮變的強韌而滑順。

還有獨家「黃金胜肽修護科技」，帶來三重修護，讓頭皮及髮絲恢復至最佳狀態。

1.微淨化科技：減緩頭皮油、屑、癢 持久頭皮淨爽

2.黃金胜肽微晶球：胜肽營養注入，頭皮油水平衡、髮根更強韌

3.精氨酸精華：營養修護髮芯 改善毛躁更柔順

重要成份/配方：黃金胜肽微晶球、精氨酸精華

適用髮質/族群：希望頭皮淨爽，又希望髮絲柔順的人。

體感效果：帶有淡淡的花果香味，洗後頭髮感覺很柔順。

容量：440ml

售價：NT419

每ml價格：0.95

2026洗髮精推薦26：LINLANG豐盈淨化洗髮露

產品特色：透過天然溫和的專利植萃潔淨複方，能溫和有效清潔頭皮毛孔的油垢髒污，徹底帶走異味，同時添加具有高濃度活性因子激素的銀毛椴萃取、納豆萃取與小麥胚芽萃取，能強健髮根、賦予髮絲蓬鬆豐盈感，再搭配上海藻糖、甜菜鹼、野杏仁油萃取等保濕活化配方，幫頭皮補水鎖水，維持髮絲的健康光澤。

重要成份/配方：專利Rambuvital®紅毛丹萃取搭配專利SUNSOFT M12-J、納豆萃取、小麥胚芽萃取、維他命B5、銀毛椴萃取萃取、海藻糖、甜菜鹼、野杏仁油萃取。

適用髮質/族群：頭皮容易有異味、在意髮量的人

體感效果：泡泡豐盈，洗後很清爽。洗的時候還能聞到帶有精油調香的木質調香氛，撫慰一整天的疲憊。

容量：300ml

售價：NT950

每ml價格：3.17

2026洗髮精推薦27：思波綺髮研防斷洗髮乳

產品特色：思波綺2025年推出兼具頭皮養護與強靱髮芯的職人防斷系列，其中「髮研防斷洗髮乳」就主打從頭皮開始改善髮根生長環境，讓髮絲不再輕易脆化，居家就能擁有沙龍級呵護。

1.髮芯結構強化科技：透過洗髮乳的強韌修護配方，深層滋養並鞏固髮芯結構，減少髮絲摩擦受損。

2.頭皮養護成份ｘ強韌修護配方：頭皮養護成份能創造健康的頭皮、強韌修護成份則能修護毛鱗片，加上含有保護頭髮的海藻複合物，保護頭髮免受摩擦導致斷裂，深入修護受損、細薄脆弱的頭髮，視覺上呈現濃密豐盈的秀髮。

3.損傷修護機能ｘ頂級山茶花精油：損傷修護機能可修護髮芯受損部位，並透過初榨萃取的頂級山茶花精油，融合多種美容精華補充髮絲所需營養，讓秀髮健康、艷澤動人。

重要成份/配方：強韌修護配方、海藻複合物、頂級山茶花油。

適用髮質/族群：脆弱易斷髮質

體感效果：洗髮乳的起泡力優秀。山茶花香氣聞起來舒服且持久，能延續到隔天。

容量：450ml

售價：NT350

每ml價格：0.78

洗髮精常見問題總整理

在使用洗髮精時會遇到的常見問題如下，一次幫大家整理好！

1.洗髮精過期還能用嗎？

不建議。過期後成份可能變質、失效，甚至造成頭皮刺激或過敏。若看到洗髮精有分層、味道改變、顏色變深等現象，也請立即停用。

2.控油洗髮精可以天天洗嗎？

取決於頭皮狀況。

1.極油性頭皮：如果你的頭皮屬於極油性，且不天天洗會感到嚴重不適，可以每天使用，但建議搭配溫和型洗髮精交替使用。

2.中性或輕微油性： 控油洗髮精通常清潔力較強。長期或過度使用可能會過度去除皮脂，反而刺激皮脂腺分泌更多油脂，或使頭皮變得乾燥敏感。

建議觀察頭皮狀況，如果洗後感到緊繃、乾癢或頭皮屑增多，應減少使用頻率，或換成更溫和的產品。洗髮的重點在於洗對，而不是次數。

3.每天洗頭會掉更多頭髮嗎？

不會。洗頭時掉的是「本來就要自然脫落的髮絲」。真正造成大量掉髮的因素多為壓力、荷爾蒙、頭皮健康不佳等。保持頭皮清潔更有助於改善掉髮。

4.洗髮精需要起泡後再抹上頭皮嗎？

是的，強烈建議先起泡。

如果謢接將洗髮精倒在頭皮上未經稀釋和起泡，容易造成以下狀況：

1.清潔不均勻：洗髮精會集中在倒下的區塊，清潔效果不均。

2.刺激性增加：高濃度的界面活性劑直接接觸頭皮，對敏感頭皮可能造成刺激。

3.難以沖淨：未起泡的洗髮精殘留於頭皮，沖洗時容易殘留，反而洗不乾淨。

5.洗髮時，水溫多少最好？

建議水溫略高於體溫，約在36度C到40度C之間。以手摸起來感到溫暖、但不燙手的溫度為準。

水溫過高會過度洗去頭皮上天然的皮脂保護膜，導致頭皮乾燥發癢，刺激皮脂腺分泌更多油脂，並可能加速染髮褪色。水溫過低則可能無法有效地溶解和清除頭皮上的油脂和造型品。

