2026活下來的服務業都在做這10件事：AI副店長上工，醜企業滾蛋

當AI成為副店長、POS系統自動幫忙做品管、早餐店老闆親赴吉隆坡開直營店，這些很可能成為2026年台灣商業服務業（批發、零售、餐飲、物流）的日常。面對缺工海嘯與AI浪潮雙重夾擊，勝出者早已不再拚價格，而是搶占新業態、出海和投入粉絲經濟。根據台灣服務業發展協會總顧問李培芬的長期觀察，《遠見雜誌》梳理出2026年最關鍵的十大趨勢。

趨勢1 ▶ 鎖定穆斯林與新南向2.0，「真出海」取代「假國際化」

商業服務業台商持續擴張海外市場，正轉向更精準的海外布局。在東南亞，所熱衷的布點已經從泰國轉向越南、印尼和馬來西亞。更進一步，順著新南向的東南亞市場再往西走，2026年將挑戰新市場，尤其是中東穆斯林市場，成為連鎖品牌新戰場。

譬如六角國際旗下、連鎖手搖飲品牌日出茶太（Chatime），加速進軍杜拜和阿布達比。

成功案例也顯示，與其等待海外代理商將品牌引進當地市場，甚至是沒找到代理商就不出海的「假國際化」，不如直接親赴海外開設直營店，像是特色早午餐「早安公雞」到馬來西亞開店，或如「成真咖啡」等跟隨誠品生活進駐吉隆坡，以「母雞帶小雞」的模式集體出海。

趨勢2 ▶ 缺工常態化，自動化從開店選項變必需

少子化與人才荒已成企業最大痛點。解決方案不再是加薪，而是全面導入自動化設備：從自助點餐Kiosk、送餐機器人，到「柳丁汁機器人」，目標是打造「無人接觸」消費流程。

無論是板橋府中捷運站的Merci vielle咖啡廳，抑或是喜魚小酸菜魚，點餐與結帳悄然自助，唯有取餐一刻，才與店員短暫相遇。

POS系統也不再只是收銀工具，而是一台螢幕整合點單、客服、支付與會員管理的智慧中樞，以前是按服務鈴叫來服務員，現在是點螢幕要牙線棒，由送餐機器人送來。

少子化與人才荒已成企業最大痛點，全面導入自動化設備成為解方。圖為台南某餐廳的送餐、帶位機器人。遠見編輯部

趨勢3 ▶ 美學即流量：網路上沒有小企業，只有「醜企業」

在社群時代，店面與包裝的「顏值」直接決定生死。消費者現在更願意為「賞心悅目」埋單，甚至主動加分。所以品牌無需追求全能，但必須在視覺、空間設計上做到「單項冠軍」。正如李培芬所言：「在注意力稀缺的年代，沒有美學，第一眼就輸了；連被看見的機會都沒有，再好的產品也沒用。」

趨勢4 ▶ AI副店長上線：迎接「人機合工」新職場

2026年，AI應用將從後台走向前線。除了數據分析、CRM管理，更出現「AI副店長」協助排班、庫存與報表生成。關鍵不在取代人力，而在釋放員工去做「有人味的事」。

走進歐德傢俱的門市，櫃台站的人清一色是設計師，直接迎賓專注挖掘顧客的裝潢需求。至於那些繁瑣的繪圖工作，則交由具有AI智能的繪圖軟體出圖。歐德傢俱的員工不因AI而被裁員，反而能服務更多顧客，愈發突顯人的價值。

趨勢5 ▶ 數據探勘：從理「營業額」到理「人」

當自動化降低了人力負擔，企業終於有餘裕深耕顧客關係。最珍貴的資產不再是實體店面，而是可追蹤、可經營的會員數據。透過POS與Prepay等工具，品牌能預測消費行為、創造複購，把「一次性交易」轉為長期價值。

趨勢6 ▶ 新材質、新食材革命：從漂綠走向真實溯源

消費者開始追問「產品從哪裡來？」所以品牌必須向上游扎根。已經有品牌採用鮮乳試劑，證明飲料中添加的是真的鮮乳而非還原乳，並強調單一牧場來源，成為品牌差異化的關鍵。

趨勢7 ▶ ESG真行動：從慈善到價值鏈共好

對商業服務業來說，ESG不再只是節能減碳，而是重新定義企業與所有利害關係人的關係。

像是一年消耗上億紙杯的茶飲品牌，必須面對包材來源與回收問題；或是確保供應商食安、保障員工權益、建立透明決策機制。「真正的永續，是讓股東、員工、顧客、供應商共同創造價值。」李培芬說。

趨勢8 ▶ 業態創新，重塑行業本質

別再用舊框架思考！便利商店已是「雜貨店的新業態」，未來AI將催生更多跨界融合。企業需自問：我的生意本質是什麼？如何用科技重構流程？例如雙月食品社導入AI-QC系統，掃描訂單即可核對餐點內容，大幅降低出錯率。「這就是業態創新，」李培芬指出，這樣的店不只是賣商品，更要賣的是「零失誤體驗」。

雙月食品社。吳婉瑜攝

趨勢9 ▶ 聚焦賽道，單品突圍

台灣手搖飲已進入「細分賽道」時代，清心福全以純茶脫穎而出，50嵐主打奶茶、大苑子擅長果茶、CoCo都可則以「料茶」（如茶飲內加入芋圓、果粒）抓住消費者的忠誠。

李培芬認為，新創品牌若想突圍，或可參考「可不可」死守紅茶、「德政」專攻烏龍綠，用一杯招牌飲品占據消費者心智。而在冰品、甜品領域亦存在類似空白機會。

趨勢10 ▶ 品牌IP化：從賣產品到「養角色」

2026年，成功的品牌不再只是提供商品或服務，而是打造有性格、有故事、能與消費者對話的「IP角色」。

無論是虛擬代言人、吉祥物，還是創辦人個人形象的深度經營，品牌正朝「人格化」演進。例如手搖飲品牌推出原創動漫角色，結合限定聯名杯套與社群互動；餐飲老店林聰明砂鍋魚頭則讓第三代，以「接班人IP」身分出鏡，講述台味與家族故事，成功為老店招攬新客，還進軍美國。

關鍵在於讓消費者不只是買一杯飲料，而是支持一個他認同的角色與價值觀。當品牌有了「人設」，忠誠度便從交易升級為情感連結，創造粉絲經濟。

總結來說，2026年不會等待猶豫者。無論是擁抱人形機器人、進軍穆斯林市場，或用新材質講好永續故事，關鍵在於思惟，亦即打破舊有框架，重構商業本質。

正如李培芬所言：「任何改變都是一次洗牌，新品牌將缺席，舊巨頭也可能退場。」業者的下一步，決定了未來在新賽局中的位置。