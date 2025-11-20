即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

民進黨積極布局2026選戰，除了先前已向黨中央遞交意向書，表態參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，綠委王世堅、沈伯洋均被點名挑戰現任市長蔣萬安；至於桃園部分，綠委王義川、總統府副秘書長何志偉同樣被視為有力人選。對此，民進黨秘書長徐國勇今（20）日表示「人選沒有難產」，預計農曆年前全部提名完成。

外界關心桃園、台北人選是否難產？徐國勇立馬說道「沒有難產」，大家已經點這麼多台北的人選，每位都是相當有經驗的民意代表，也有豐富社會歷練、知名度非常高，比如王世堅、吳怡農，「還有人點到我，但我是秘書長不會去選舉，怎麼會沒有人呢？桃園也好多位」。



至於各縣市提名人選，徐國勇表示「不會沒有人」，希望在農曆年前全部提名完成，但過程中有些問題要處理，也不排除有1、2個可能會年後處理，比如說金門、馬祖，「我也不諱言地講，這2個地方對民進黨來講，要找人各方面比較困難」，22縣市提名各方面都會考慮。

先前王世堅大讚何志偉「善良的孩子」，是否覺得他是好人選？徐國勇表示，每位代表民進黨出來選的都是好人選。而頻被點名選台北的沈伯洋，很多媒體人都發「祭品文」，說要組成跨在野聯盟相挺，他則認為「這就是好人選」，剛剛說台北沒有人選，都忘記提到沈伯洋了，又多了1個人選，「其實台北人選相當多，王世堅本身也是，我當秘書長比較頭痛的是，到底哪位最適當」。

原文出處：快新聞／2026派誰出征北桃？徐國勇親曝「人選多到頭痛」 點名黨內這3戰將

