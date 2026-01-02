2026流行色出爐！「變革藍綠色」成全球趨勢關鍵字：象徵平衡與希望

2026年度流行色竟是「這種藍綠色」？在全球局勢持續動盪、人心渴望安定的氛圍下，色彩不再只是視覺選擇，更成為一種內在情緒療癒的撫平媒介。雖然大家都還在等待Pantone正式發佈年度代表色，但另一個同為全球指標性的領域產業與色彩趨勢研究機構WGSN已搶先揭曉2026年的趨勢主色——「變革藍綠色」（Transformative Teal）。這抹介於藍與綠之間的沉靜色調，被視為能帶來希望、平衡與心靈轉化的象徵。





2026年度流行色出爐「變革藍綠色」

WGSN（Worth Global Style Network）此趨勢色消息一出，隨即在社群媒體掀起一波熱烈討論。有不少網友表示，這種帶藍也帶綠的曖昧色調，彷彿將大自然的力量注入日常；也有人認為，這正呼應了當前世界對「療癒」與「內在成長」的渴求。

而無論你是否關注色彩趨勢，這一象徵著變革時代的藍綠色，它的出現，似乎都在提醒著我們：「在不確定的時代裡，找到能穩定心靈的色彩，比以往任何時刻都更重要。」





全球產業趨勢指南權威「WGSN」



有別於專注色彩研究的Pantone，WGSN（Worth Global Style Network）則是另外一家來自英國的全球趨勢預測機構，主要提供服務涵蓋時尚、設計、生活、美容、零售⋯⋯等多元領域產業的未來趨勢分析與商業資訊。

該機構會透過遍布全球的專家團隊蒐集資料，運用即時數據分析與消費者洞察，結合專業見解，為企業提供前瞻性的市場預測、策略建議和設計工具，並協助品牌開發相對應的產品項目，可說是不少國際企業及品牌，在規劃未來與抓住商機時的重要依據之一。





「變革藍綠」如後疫情的心靈色



針對2026年定調的這種「變革藍綠色」，WGSN自己則是如此形容它為—「充滿生活的力量，同時也帶給人寧靜又踏實的安全感」—十分貼近後疫情時代，大家盡力追求的內在心靈安定與生活方式哲學。

現在的我們，不再只想要鮮豔搶眼的顏色，反而需要藉由一種能安撫心情、給自己力量的色調。這種曖昧、融合的藍綠色，介於藍色的理性和綠色的生命力之間，象徵著重新找回平衡、整理內在、再出發的可能。它不只是流行色，更像是一個心靈避風港般，即使世界動盪，也能用柔和又堅定的方式慢慢前行。





與中性色完美搭配的組合



在剛落幕的全球四大時裝週上，就已有不少品牌推出相對應的藍綠色系單品，顯示這種色調正逐漸成為2026年時尚界的新焦點。甚至連全球好感度極高的英國皇室成員—凱特王妃，在出席活動時也選擇穿上同色系套裝，更加凸顯了這抹藍綠的魅力與話題度。

這種帶著曖昧氣息的藍綠色，特別適合搭配各種中性色，如米色、奶油白、淺灰、咖啡等溫潤色調，都能襯托出柔和且具有層次感的視覺效果。





「變革藍綠」是新一年最溫柔的色



不論是應用在服裝穿搭、家居佈置，或作為配件點綴，「變革藍綠色」都能在低調的背景中展現細緻亮點，提升整體質感而不顯突兀。在後疫情時代，人們比以往更渴望舒適、療癒與情緒安定。藍綠色與中性色的搭配，不僅散發沉靜氣息，也能帶來一絲微妙的活力，營造出平衡、穩定且溫暖的氛圍，難怪會成為眾多設計師的心頭好。迎接新的一年，這抹藍綠色或許正是能陪伴我們走向更踏實、從容與自在生活的安定色調。

（本文獲Bella儂儂授權轉載，原文為：2026年度流行色大公開：「變革藍綠」為何成為心靈安定的新代表）（首圖來源：WGSN IG）

