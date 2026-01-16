2026流行「果凍唇」！DIOR、YSL水潤透光8款潤唇天菜都在這





2026潤唇膏流行「果凍風」！嘴唇晶瑩剔透的水潤嘟嘟感，年齡都瞬間下修5歲！DIOR、YSL、LA MER、NARS、PAUL&JOE、嬌蘭、BOBBI BROWN、克蘭詩都相繼推出潤唇膏、潤唇釉、潤唇油，最新8款推薦看這篇！

2026潤唇膏推薦：LA MER 修護晶燦潤唇膏

2026潤唇膏推薦：LA MER 修護晶燦潤唇膏，6色，NT.3,300圖片來源：LA MER

自去年上市就好評不斷，LA MER護唇產品一直都是VIP中回購率超高的隱賣王，兼具美唇與潤色功能！今年修護晶燦潤唇膏推出2款新色、4款熱賣色，#5牡丹，是潤透粉嫩色；#楓紅 是暖色調紅棕，一個顯嫩一個提亮膚色！潤唇膏皆加入撫紋青春胜肽與明星成分「奇蹟活凝金萃」，結合靠老高濃度萊姆茶萃取，持續滋潤並預防唇部老化，質地觸膚有如奢潤精華油，使雙唇水嫩撫紋、柔滑不黏膩。

2026潤唇膏推薦：PAUL&JOE 西洋菊柔光透潤唇膏

2026潤唇膏推薦：PAUL&JOE 西洋菊柔光透潤唇膏，10色，NT.650(不含盒)、奢光金西洋菊唇膏盒 NT.620圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

PAUL&JOE打造10款水嫩Q彈的淡色系唇彩，實現光澤薄膜感嫩唇！保濕成分含神經醯胺、荷荷芭油、橙花精露，還加入日本金時薑萃取，促進唇部血液循環，推薦色號為#06柚子蜜茶，是青春甜美的淡粉嫩色；#09焦糖奶霜，透潤的奶棕色調，上唇相當顯氣質！兩款唇色疊加調和，就是模特兒示範的母胎氣血感紅潤色調。

2026潤唇膏推薦：NARS 激情過後嫩唇膏

2026潤唇膏推薦：NARS 激情過後嫩唇膏，9色，NT.1,100圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

NARS明星潤唇膏2026全新升級保濕配方，推出4款新色、5款熱門色！成分添加玻尿酸微晶球與植萃滋養油，保濕潤澤長達24小時，還能幫助撫平唇紋、增加澎彈度！柔滑的奶霜質地單層潤色，厚擦色澤更鮮明透亮，推薦#259櫻桃莓紅，一抹就有原生氣血感紅潤！不挑膚色百搭款則推薦#888荔枝奶凍，是溫柔甜美的玫瑰色。

2026潤唇釉推薦：YSL 情挑誘光嫩唇凍

2026潤唇釉推薦：YSL 情挑誘光嫩唇凍，#10漫光閃粉，NT.1,650圖片來源：YSL

今年的唇釉都走淡色粉嫩風！YSL嘟翹水光唇不只是光澤閃耀，還加入細緻珠光，有如星塵光芒灑落雙唇！新色#10漫光閃粉是Baby Pink般的透膚裸粉色，水潤透光、純真無害！是一款素顏也很好駕馭的潤唇釉，高濃度玻尿酸瞬間滲透補水澎潤，嘴唇嫩嫩的看起來真的很減齡！

2026潤唇釉推薦：DIOR粉漾水光潤唇釉

2026潤唇釉推薦：DIOR粉漾水光潤唇釉，16色，NT.1,400圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

宛如糖果般的甜點系潤唇釉，晶透的水光讓雙唇Q嫩如果凍！3種質地：透明果凍、閃耀蜜糖、釉光糖漿，共有16色選滿足女生的唇彩控！富含天然櫻桃油萃取，深層潤澤柔嫩雙唇，光潤而不黏不厚，Lily最愛紅潤透明感的#041蜜桃粉，Jisoo愛用款則是珠光細閃#077糖果粉。

2026潤唇油推薦：BOBBI BROWN 晶鑽水晶豐盈護唇油

2026潤唇油推薦：BOBBI BROWN 晶鑽水晶豐盈護唇油，5色，NT.1,400圖片來源：BOBBI BROWN

喜歡這種晶亮果凍唇，BOBBI BROWN也全新推出#水晶豐唇油，首度加入醫美保養級成分「神經醯胺」補充唇部流失脂質，超強鎖水實現澎潤嫩唇！唇油融合光感複合油與微珍珠粒子，能提升90%光澤度，實現水晶玻璃唇，搭配感應綻色技術，能根據唇部的pH值與原生唇色，量身訂製專屬的紅潤色澤。

2026潤唇油推薦：克蘭詩 彈潤植萃美唇油

2026潤唇油推薦：克蘭詩 彈潤植萃美唇油，#31玫瑰之吻，NT.1,200圖片來源：克蘭詩

克蘭詩美唇油也是潤唇界的熱門選手，輕盈柔潤且不黏膩，保養完嘴唇柔軟得不可思議！迎接西洋情人節，克蘭詩推出情人節限定新色#玫瑰之吻，透明水光的淺玫瑰色，讓乾燥唇瞬間像Baby一樣澎潤粉嫩！高達98%植萃油配方，以榛果油、有機荷荷芭油與有機甜薔薇油深層潤澤，輕抹即能形成柔亮保水薄膜！此外也推出固態美唇油質地，是柔潤貼膚的自然光澤。

2026潤唇油推薦：嬌蘭 KISSKISS法式之吻 波光蜜漾護唇油

2026潤唇油推薦：嬌蘭 KISSKISS法式之吻 波光蜜漾護唇油，2色，NT.1,450​圖片來源：嬌蘭、造咖Vicky拍攝icky拍攝

宋慧喬愛用的嬌蘭，KISSKISS護唇油也推出全新色#209柔和香粉紫、#878紅棕莓果光澤，淡淡粉透色澤素顏友善！滋潤成分蘊含西嘉蜂蜜、蜂王乳與蜂膠，能提供雙唇24小時水潤保濕，並呈現糖漬般的玻璃光澤，一抹瞬間就有嘟嘟豐唇，可單擦也可疊加唇彩，增添嘴唇豐翹感。

