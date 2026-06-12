2026浪人祭拋重量級卡司！ ano首度以個人名義來台開唱

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日本藝人ano首度以個人名義來台開唱。（圖／笨道策展有限公司提供）

「2026浪人祭」今（12日）拋出首波重量級卡司震撼彈，正式宣佈邀請到當今日本樂壇最具話題性的「現象級怪物藝人」ano參演！這將是她首度以個人名義在台開唱，消息一出引發全網暴動。

事實上，這次ano來台似乎早有預兆。日前她在直播中被粉絲問及是否有機會來台演出時，便曾透露自己「一直很想去台灣演出！」，更神秘暗示「也許有機會」。這段埋下伏筆的互動當時就讓台灣粉絲產生無限遐想，如今謎底揭曉，正是由今年的浪人祭促成了這場美夢成真的跨海之約。

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ano的魅力難以用單一詞彙歸類。出道時，憑藉神似漫畫女主角的精緻臉龐與極具個人特色的怪萌氣質迅速竄紅。隨後更以特立獨行、叛逆且充滿能量的舞台風格擄獲大批台灣死忠粉絲。這份獨一無二的強烈反差，也讓她獲封為充滿致命吸引力的「惡魔級歌手」！

去年她更強勢挺進指標性音樂殿堂——日本武道館舉辦個人大型演唱會，展現恐怖的票房號召力與絕對的現場實力。身兼歌手、演員、模特兒的多重身分，ano在音樂現場總是展現出驚人的反差能量，以風格強烈的唱腔引領獨一無二的「ano旋風」，這次以個人名義演出的極珍貴台灣舞台，絕對不容錯過！

隨著盲鳥票券熱烈秒殺，一般票種將於6月17日（三）中午12點在KKTIX售票平台全面啟售。緊接著還有更多國內外精彩陣容將陸續揭曉，欲知2026浪人祭的第一手消息，敬請密切關注官方社群平台與KKTIX售票頁面。

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