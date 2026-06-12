2026浪人祭盲鳥票售完！首波重量級卡司曝光 邀請日本「怪物級藝人」開唱

【緯來新聞網】全台樂迷引頸期盼的指標性音樂祭「2026浪人祭」，今年將再度於11月7日至11月8日在台南安平隆重登場！昨（11日）首波限量盲鳥票種「超海鳥學生票、超海鳥票」才剛開賣，隨即遭遇樂迷瘋狂搶購、光速秒殺，展現超高人氣！其餘一般票種將於6月17日（三）中午12點在KKTIX售票平台全面啟售。趁著這股銳不可當的氣勢，主辦單位隨即在今天拋出首波重量級卡司震撼彈——正式宣佈邀請到當今日本樂壇最具話題性的「現象級怪物藝人」ano參演，這將是她首度以個人名義在台開唱，消息一出引發全網暴動！

廣告 廣告

日本「怪物級藝人」ano首度以個人名義來台開唱。（圖／ 笨道策展有限公司提供）

事實上，這次ano來台似乎早有預兆。日前她在直播中被粉絲問及是否有機會來台演出時，便曾透露自己「一直很想去台灣演出！」，更神秘暗示「也許有機會」。這段埋下伏筆的互動當時就讓台灣粉絲產生無限遐想，如今謎底揭曉，正是由今年的浪人祭促成了這場美夢成真的跨海之約。



ano的魅力難以用單一詞彙歸類。出道時，憑藉神似漫畫女主角的精緻臉龐與極具個人特色的怪萌氣質迅速竄紅。隨後更以特立獨行、叛逆且充滿能量的舞台風格擄獲大批台灣死忠粉絲。這份獨一無二的強烈反差，也讓她獲封為充滿致命吸引力的「惡魔級歌手」！

2026浪人祭主視覺。（圖／笨道策展有限公司提供）

單飛後的ano更成功跨越次文化與主流的疆界，展現出強大的創作才華與多維魅力。2022年她為超人氣動畫《鏈鋸人》獻唱片尾曲〈ちゅ、多様性。〉，洗腦旋律與招牌舞蹈立刻在全球社群爆紅，官方MV至今已逼近八千萬次點閱！去年她更強勢挺進指標性音樂殿堂——日本武道館舉辦個人大型演唱會，展現恐怖的票房號召力與絕對的現場實力。身兼歌手、演員、模特兒的多重身分，ano在音樂現場總是展現出驚人的反差能量，以風格強烈的唱腔引領獨一無二的「ano旋風」，這次以個人名義演出的極珍貴台灣舞台，絕對不容錯過！

更多緯來新聞網報導

吳宗憲砸3千萬養「女兒」痛心不續約 無奈：身在福中不知福

TWICE第一人來台開唱！娜璉掀2萬粉暴動竟被弄「哭了」