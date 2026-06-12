「2026浪人祭」11月安平登場 日本樂壇話題人物ano參演
記者周毓洵／臺北報導
「2026浪人祭」確定於11月7、8日在臺南安平盛大登場，而隨著首波限量盲鳥票開賣即秒殺，主辦單位也趁勢投下重磅震撼彈，正式宣布邀請日本樂壇話題人物ano參演。這是ano首度以個人名義來臺開唱，也讓今年浪人祭的首波卡司曝光後瞬間掀起熱烈討論。
「2026浪人祭」主辦單位於今（12）日正式揭曉首位演出藝人，由近年席捲日本流行文化圈的ano率先領軍登場。其實ano來臺演出早已讓不少粉絲嗅到端倪，日前她在直播中被問到是否有機會到臺灣演出時，曾透露自己一直很想來臺灣表演，並留下「也許有機會」的神秘伏筆，如今答案正式揭曉，也讓許多期待已久的粉絲直呼夢想成真。
擁有鮮明個人風格的ano，出道初期便憑藉宛如漫畫角色般的精緻外貌與獨特氣質迅速受到關注，之後更以充滿個性與能量的舞台魅力累積大批支持者。她兼具甜美與叛逆的反差形象，讓她成為日本樂壇極具辨識度的存在。
單飛發展後，ano持續展現音樂創作實力。2022年為人氣動畫《鏈鋸人》演唱片尾曲「ちゅ、多様性。」，憑藉洗腦旋律與特色舞蹈在全球社群平台掀起熱潮，官方MV至今累積近8千萬次點閱。去年更成功站上日本武道館舉辦個人大型演唱會，展現亮眼的現場魅力與票房實力。
身兼歌手、演員與模特兒多重身分的ano，每次演出都展現獨樹一格的舞台風格，也因此被不少粉絲視為極具魅力的「怪物級藝人」。此次首度以個人名義站上臺灣音樂祭舞台，勢必成為今年浪人祭最受矚目的焦點之一。
日本「怪物級藝人」ano憑藉獨特舞台魅力與鮮明個人風格，成為日本樂壇備受矚目的代表人物，「2026浪人祭」是她首度以個人名義來臺開唱。（笨道策展有限公司提供）
「2026浪人祭」將於11月7、8日在臺南安平登場，一般票種將於6月17日中午12時在KKTIX售票平台正式開賣。（笨道策展有限公司提供）
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