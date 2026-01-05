2026浮現祭2/28、3/1登場！美秀集團、滅火器、拍謝少年TOUCHED、ONEWE.…演出陣容不斷更新
《浮現祭 EMERGE FEST 2026：冒險新基地》將於2026年2月28日、3月1日在台中清水鰲峰山運動公園登場，門票11/25在KKTIX、Klook開賣，票價從單日$1,988到雙日$3,188不等。浮現祭是浮現音樂主辦的音樂節活動，今年以台中清水「牛罵頭遺址」地標為靈感，主視覺構築了一座「浮現神殿」，邀請冒險者一起穿越時空，尋找音樂舞台。今年的卡司包括美秀集團、터치드(TOUCHED)、滅火器 Fire EX.、怕胖團 PAPUN BAND、the cabs、Haku.、CAN'T BE BLUE、雪国、梁河懸、孤獨的利裡…等陸續公布中。浮現祭時間地點、售票時間、演出陣容、票價不斷更新。
2026浮現祭｜時間地點
演出時間：
2026/02/28（六）
2026/03/01（日）
演出地點：台中清水鰲峰山運動公園
卡司：美秀集團｜터치드(TOUCHED)｜滅火器 Fire EX.｜麋先生 MIXER｜怕胖團 PAPUN BAND｜go!go!vanillas｜The Chairs 椅子樂團｜芒果醬 MangoJump｜我是機車少女 I'mdifficult｜拍謝少年 Sorry Youth｜傻子與白痴｜旺福｜VH｜すりぃ THREEE｜とた(Tota)｜Cosmo's Midnight｜SERIOUS BACON｜pami｜the cabs｜音羽-otoha-｜溫室雜草｜庸俗救星｜公館青少年｜P!SCO｜粗大Band｜Haku.｜チョーキューメイ（Cho Q May）｜berry meet｜원위(ONEWE)｜Redoor｜CAN'T BE BLUE｜kurayamisaka｜雪国｜Ghost Bookstore｜SHOOTUP｜梁河懸｜孤獨的利裡｜REJAY｜本能實業｜凹與山｜JOYCE就以斯｜野巢 Nosu｜KIK｜林潔心｜震樂堂 ft. 老諾｜パスピエ PASSEPIED｜INUWASI｜Quubi with 九尾Band｜NEO JAPONISM｜yosugala｜soda shower!｜Pure makeR｜月宵◇クレシェンテ｜THEΔRAREz｜Happy Holiday!!｜debloop｜共振效應｜Hammer Head Shark｜3markets[ ]｜薄暮 EVENFALL｜憂憂 Yō-Yō｜sucola｜And More……！
什麼是浮現祭？
浮現祭（Emerge Fest）是浮現音樂主辦的音樂節活動，第一屆於2019年在臺中洲際棒球場舉行。活動主題為「冒險」，內容包括音樂演出、市集、市區導覽等，並結合地景空間使用。每年都會邀請台灣、日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、香港等地的音樂人參加。
今年《浮現祭 EMERGE FEST 2026：冒險新基地》主視覺以台中清水「牛罵頭遺址」地標為靈感，將新石器時代四千年的歷史底蘊、在地海線山脈與廟宇狛犬的守護意象，結合對未知歷史的探索渴望，築構了一座「浮現神殿」。從遠處看來，浮現出一隻巨大的狛犬輪廓張著大嘴迎接你。這座古老的音樂舞台，從中心發射出音律能量，如同穿越時空的訊號，召喚著所有冒險者！
2026浮現祭｜演出陣容
第十波卡司
麋先生 MIXER
チョーキューメイ（Cho Q May）
원위(ONEWE)
3markets[ ]
薄暮 EVENFALL
憂憂 Yō-Yō
sucola
第九波卡司
我是機車少女I'mdifficult
拍謝少年 Sorry Youth
Cosmo's Midnight
debloop
共振效應
Hammer Head Shark
第八波卡司
芒果醬 MangoJump
音羽-otoha-
林潔心
震樂堂 ft. 老諾
パスピエ PASSEPIED
Redoor
第七波卡司
INUWASI
Quubi with 九尾Band
NEO JAPONISM
yosugala
soda shower!
Pure makeR
月宵◇クレシェンテ
THEΔRAREz
Happy Holiday!!
第六波卡司
椅子樂團 The Chairs
旺福 WONFU
VH - Vast & Hazy
庸俗救星
公館青少年 GGteens
野巢
とた(Tota)
KIK
第五波卡司
溫室雜草
P!SCO
粗大Band
凹與山
JOYCE就以斯
第四波卡司
傻子與白痴
berry meet
REJAY
SHOOTUP
本能實業
美秀集團｜터치드(TOUCHED)｜滅火器 Fire EX.｜怕胖團 PAPUN BAND｜go!go!vanillas｜すりぃ THREEE｜SERIOUS BACON｜pami｜the cabs｜Haku.｜CAN'T BE BLUE｜kurayamisaka｜雪国｜Ghost Bookstore｜梁河懸｜孤獨的利裡
浮現祭｜售票時間
【注意事項】
單日票可選擇02/28或03/01 其中一天入場，僅限兌換當日使用。
本屆僅開放搖滾站席，無開放觀眾座位區。
浮現祭｜票價
𖤓 𓊈 冒險先知 𓊉 𖤓 雙日鐵鳥票｜NT$ 2,666
𖤓 𓊈 冒險旅人 𓊉 𖤓 雙日早鳥票｜NT$ 2,888
𖤓 𓊈 大冒險家 𓊉 𖤓 雙日預售票｜NT$ 3,188
𖤓 𓊈 一夕行者 𓊉 𖤓 單日預售票｜NT$ 1,988
𖤓 𓊈 身障愛心 𓊉 𖤓 單日票｜NT$ 990
𖤓 𓊈 身障愛心 𓊉 𖤓 雙日票｜NT$ 1,590
浮現祭｜住宿套票
購買連結：KKTIX
⭐【四人】
𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 五六雙日住宿套票｜NT$ 18,500
𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 六日雙日住宿套票｜NT$ 18,500
𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 三日住宿套票｜NT$ 22,500
⭐【雙人】
𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 五六雙日住宿套票｜NT$ 11,000
𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 六日雙日住宿套票｜NT$ 11,000
𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 三日住宿套票｜NT$ 13,500
⭐【雙床】
𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 五六雙日住宿套票｜NT$ 11,000
𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 六日雙日住宿套票｜NT$ 11,000
𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 三日住宿套票｜NT$ 13,500
𖤓 𓊈 台中港酒店 𓊉 𖤓 五六雙日住宿套票｜NT$ 19,200
𖤓 𓊈 台中港酒店 𓊉 𖤓 三日住宿套票｜NT$ 23,200
⭐【五六雙日住宿套票】入住日期為 02/27（五）｜退房日期為 03/01（日）
⭐【六日雙日住宿套票】入住日期為 02/28（六）｜退房日期為 03/02（一）
⭐【三日住宿套票】入住日期為 02/27（五）｜退房日期為 03/02（一）
