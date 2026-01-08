2026海外無腦刷信用卡 uniopen卡吉鶴卡爭榜首

啟動農曆春節出國模式，必備海外不限通路高回饋信用卡，就能讓行李箱裡多添幾件伴手禮。2026年「海外無腦刷」信用卡中，以中國信託uniopen聯名卡的11%回饋最誘人，其次為永豐現金回饋JCB卡與幣倍卡的10%，聯邦吉鶴卡以8%暫居第3名，加計指定通路3%就有11%的冠軍相。其他還有星展eco永續卡、台北富邦J卡、永豐DAWHO現金回饋卡、中國信託LINE Pay卡……等，回饋率從4.5%起跳，都能為旅程省下不少費用。

海外旅遊不限通路高回饋信用卡，以中國信託uniopen聯名卡優惠最高，不須特別領券、沒有門檻或條件，在國外一般消費送2% OPENPOINT點數無上限，實體店家再加碼1%點數無上限、8%點數每月上限500點，回饋率加總最高衝上11%，成為最強「海外無腦刷神卡」。

永豐現金回饋JCB卡主打日本、韓國與泰國旅遊好康，只要當月帳單一般消費金額滿3,000元，於日本刷卡消費即享5%現金回饋，在日本、韓國與泰國實體商店交易累積滿2萬元，額外加碼5%現金回饋，合計日本無腦刷最高回饋10%，韓國、泰國則為7%。永豐幣倍卡海外結帳享6%現金回饋，新戶核卡後90天內在海外實體商店消費加送4%，疊加後回饋同樣達10%。

聯邦吉鶴卡鎖定哈日族，日幣交易給2.5%現金回饋無上限，綁定Apple Pay在日本實體商店感應付款單筆滿100元加領1.5%；前月帳單金額達3萬元，以Apple Pay在日本交易再送1%，新戶到日本購物額外加贈3%。總計日本無腦刷最高回饋來到8%。

同時，聯邦銀行將日本7-ELEVEN、全家超商、LAWSON、BIC CAMERA、唐吉訶德……等店家列入熱門商家名單，刷卡購物額外提供3%刷卡金，疊加既有回饋方案最高賺到11%，與中信uniopen聯名卡平起平坐，有晉升榜首的實力。

星展eco永續卡釋出新加坡、日本、韓國、泰國、美洲、歐洲等國家的刷卡福利，於實體商店交易拿6%現金積點，而星展數位銀行存戶且連續4個月存款超過30萬元，綁定指定行動支付交易再領2.5%，回饋率總計達7.5%。

台北富邦J卡持卡人於日韓泰實體商店消費，每季完成登錄後，即可獲得6%優惠。使用永豐銀行DAWHO現金回饋卡海外消費回饋2%，升級「大戶Plus」或「大戶」後加碼4%、2.5%，最高回饋也有6%。

中國信託LINE Pay卡海外消費贈2.8% LINE POINTS，每週二成功登錄後，於日韓泰美等4個國家實體商店結帳再加給2.2%，最高送5% LINE POINTS。臺灣企銀鈦金商旅卡海外交易拿2%刷卡金，美英日韓累積消費超過8,000元，登錄後超出部分加送3%，相當於5%福利。玉山Unicard「百大特店」涵蓋日本、韓國、泰國、越南、新加坡……等17個國家與地區，回饋率最高4.5%。

