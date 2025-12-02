2026消防形象月曆搜救犬也入鏡 盧秀燕：讓城市英雄被看見

2026消防形象月曆搜救犬也入鏡，台中市長 盧秀燕說，讓城市英雄被看見。（圖：中市府提供）

台中市政府2日發表「2026消防形象月曆」，共9名警消與4名女性義消參與拍攝，展現台中消防的專業與力量。市長盧秀燕說，今年形象月曆參與對象更多元，除了警義消，也有獸醫師、搜救犬入鏡，全面呈現消防團隊的專業樣貌。月曆具收藏價值，更能推廣防災知識，希望民眾欣賞打火弟兄英姿之餘，也提升安全意識。

盧秀燕說，消防月曆的核心，不只是俊男美女，而是讓市民看見消防、救災與救難人員的真實面貌。台中作為全國第二大城市，擁有完整而堅強的消防系統，除正職警消，還有義消、宣導志工、獸醫師、結構技師等多元專業成員，都是守護市民安全的英雄。台中消防隊不僅在本地投入救災，更曾赴土耳其大地震與花蓮水患第一線救援，尋獲生還者，展現國際級救難實力，感謝所有消防兄弟姊妹的付出，是城市最堅強的後盾。

廣告 廣告

盧秀燕表示，市府7年前推出消防月曆，由警消同仁、義消與相關專業人員，自願無償參與拍攝，一推出便深受民眾喜愛。每年年底發行的消防月曆，熱門搶手，今年更充滿溫馨感，兩名參與拍攝的消防同仁，在拍攝後迎來懷孕喜訊，盧秀燕笑稱是「好孕月曆」，象徵福氣满滿。她說，除欣賞消防人員的精實形象，更重要的是透過月曆傳達防災、防火等重要知識，提醒市民提高防災意識。

消防局指出，消防形象月曆受喜愛，不僅在發表會現場吸引民眾排隊領取，也是最受歡迎的宣導品之一，更成功結合「捐血換月曆」、「捐發票做公益」等活動，年年吸引民眾熱烈響應。今年月曆取景遍及台中市代表性場景，如鰲峰山公園、麗水漁港、國家漫畫博物館與柳川景觀步道等，也特別選在今年落成啟用的「石岡消防分隊」拍攝，象徵市府持續強化消防量能、提升山城地區救災與救護品質。

消防局分享，此次封面人物由台中搜救犬隊隨隊獸醫師吳怡珣擔任，吳醫師負責搜救犬醫療評估與健康監測，她也說，隨隊獸醫的使命，就是在任何情況下，都能成為搜救犬最堅強的後盾。另2月份形象人員林志宇是最年輕成員，21歲即取得消防設備師證照，以年輕專業展現新世代消防力。4月份形象人員蘇君茹為唯一女性警消，熱愛登山、潛水等戶外活動，半年減重13公斤，以行動詮釋堅毅與不放棄的女力精神。

32歲的吳遵憲，2023年和2026年，都擔綱拍攝消防形象月曆，他說，擔任信義分隊消防員七年，剛開始沒有健身習慣，因為搬器材速度比學長們慢，不想拖累隊員，跟著開始運動，每天上班前先到健身房練一小時，愈練愈有心得，體態體能都更好，救護工作效能也提升。

6月份形象人員賴俊憲曾在銷售、精品、百貨與保全多元領域累積豐富的溝通與危機處理經驗，並以重訓與戶外運動強化體能，為消防任務奠定紮實基礎。10月份形象人員鄢筠芳年僅23歲，18歲加入義消，雖課業繁忙，仍投入協勤，展現年輕世代的奉獻與熱忱。

消防局說，2026消防形象月曆凝聚警消與義消的專業與生命故事，將以贈送方式與市民分享，除了今日發表會領取，也可透過參與捐血、捐發票公益活動，獲得1份精美月曆。詳細活動辦法請至台中市政府消防局臉書查詢( https://reurl.cc/QVZrmZ )。（寇世菁報導）