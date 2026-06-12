2026涼夏韓系女神穿搭必備8款單品！不對稱連身裙、果凍色涼鞋、皮革手拿包爆款必收！| 揪愛Mei推好物

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（圖片來源：farfetch.cn、Elleme、mytheresa.com、ssense.com)

盛夏高溫來襲，想要穿得清涼又時髦，單靠「輕薄」可不夠！今年夏季流行的穿搭關鍵是：不對稱設計 + 清涼果凍色系。從連身裙，到果凍色涼鞋與淺色包款，不只視覺降溫，還能提升整體穿搭亮度。以下透過揪愛Mei小編精選七款今夏必備涼感單品，來為衣櫃注入夏天清涼感氣息！

🔥2026夏季必備單品：不對稱剪裁洋裝

Karl Lagerfeld Jeans 格紋單肩超長連身裙 NT.3,376 👉點此購買

穿上Karl Lagerfeld Jeans 經典格紋單肩超長連身裙，讓不對稱的單肩設計鎖定整個夏天的目光。不規則的剪裁裙襬，在微風中踏出輕盈的節奏。這個夏天，不墨守成規，只做最迷人的自己。

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Rixo Maurine刺繡荷葉邊棉質上衣 €174 👉點此購買

以細緻的花卉刺繡點綴輕盈布料，展現英倫品牌獨有的復古浪漫氣息，Rixo將經典輪廓與英倫的獨特風格融合。 Maurine上衣採用輕盈透氣的純棉布料製成，飾以精緻的花卉刺繡、柔美的荷葉邊和錯綜複雜的扇形花邊。想穿出夏天的清爽感，可以搭配一雙果凍感涼鞋或編織穆勒鞋，選擇透明感手拿包或白色水桶包呼應裙裝的明亮色調，再加上一頂草帽或簡約髮帶點綴，立刻營造出度假般的輕鬆氛圍，是夏日約會、午茶或旅行的完美選擇。

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🔥2026夏季必備單品：果凍感光澤厚底涼鞋

Melissa 粉色Airbubble 凉鞋 $65 USD 👉點此購買

想要穿出夏天的輕盈清爽感？這雙自帶果凍光澤的米色 Megan 涼鞋就是正解。作為時尚與清涼感兼具的關鍵配件，它採用透明膠感材質打造輕盈視覺，踩起來也超有夏日感。溫柔的米色不僅顯白、更能完美呼應各種明亮色調的夏裝。這款涼鞋非常百搭，隨心搭配短裙、牛仔褲或連身裙都可以。如果想讓顏色選擇跳一點點來增加層次感，除了經典熱銷、顯腿長的淨透感米色系外，也強烈推薦果凍粉、果凍綠與水藍色，為夏日視覺直接降溫。更棒的是，它擁有9cm高的厚底設計，讓嬌小女孩也能一秒擁有逆天長腿的視覺效果，絕對是兼具氣場與舒適度的夏日命定款！

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🔥2026夏季必備單品：俐落簡約感小包

Elleme Boomerang迷你皮革手拿包652歐元 👉點此購買

法國小眾包款尤其以Boomerang為人氣款式，以低飽和的灰米色系搭配銀色五金，呈現極簡又細膩的質感，非常適合夏天打造清爽又有質感的造型。這款包的柔和中性色不僅百搭，還能在夏日繽紛穿搭中平衡整體色彩，搭配白色襯衫或丹寧系列單品都能散發知性清新氛圍。小巧流線的外型也非常適合攜帶日常必需品，輕鬆穿出夏日的優雅與透氣感。

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🔥2026夏季必備單品：透膚輕薄外套

日夜皆可搭的防曬神器，微透設計是夏季怕曬女生的救星。輕薄涼的材質不怕熱，長袖在冷氣房也不會冷，黑色百搭顯瘦，水藍色則有一種涼涼的視覺效果，不會讓你在夏天顯得很厚重。領口與門襟採呼應鉤針紋理的細緻編織設計，適度露出脖子肌膚還能有顯瘦、修飾臉型的效果。

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🔥2026夏季必備單品：白色寬褲

Asceno 直筒寬褲 €175👉點此這裡買

夏天為什麼一定要有一條白色寬褲？因為它不只是涼，更是時髦關鍵！白色自帶清爽濾鏡，在視覺上具有降溫效果，寬褲版型則能有效遮掩腿型、避免布料貼膚產生悶熱感，穿起來不只舒適還能修飾比例。無論搭配背心、短T還是襯衫，都能輕鬆營造出清新又高級的氛圍，特別適合喜歡極簡風或韓系穿搭的人，是夏季衣櫃中不可或缺的萬用單品。

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🔥2026夏季必備單品：透氣感編織鞋

VIVAIA CECILY 方頭運動混搭瑪莉珍鞋 (白色網紗) NT.4,780 👉點此這裡買

品牌備受喜愛的 Sneakerina 運動鞋採用網眼設計，搭配輕盈的運動鞋底，以現代美學提升個人風格，帶來更清新透氣的穿著體驗。優雅緞面材質結合復古感方頭設計，還可自由更換裝飾釦點，絕對是夏季清涼感穿搭必備單品，還有很多其他顏色可以選真的別錯過啦！

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🔥2026夏季必備單品：亮色系厚底鞋

厚底高筒CONVERSE $62 USD👉點此這裡買

不只是可愛，更是夏日穿搭的亮點小心機！這雙鞋以亮色調甜美又不失個性，為整體造型注入活潑氣息。高筒厚底設計可以修飾腳踝線條，搭配短褲、迷你裙或寬鬆連身裙，輕鬆展現青春感與街頭風。選擇透氣材質的白T或無袖上衣，再配一款果凍色側背包，不僅整體配色清新和諧，還能讓這雙鞋成為畫龍點睛的夏日焦點單品。既有潮流態度，又不失女孩的俏皮感，夏天這樣穿準沒錯！

（圖片來源：ssense.com)

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