2026淡水天元宮花見櫻花季 手作體驗、走讀活動、商家優惠、交通資訊一次看！

新北市「2026花見櫻花季」將於1/29～2/11在天元宮登場，預計1月底後山三色櫻會陸續綻開2～3成，2月初至2月中會逐步滿開。今年以「櫻花 X 城市 X 藝術」為核心概念，特別邀請國際知名繪本藝術家幾米的經典作品《閉上眼睛一下下》加入春日行列。繪本中的主角與溫暖意象將以輕鬆自然的方式在淡水區無極天元宮現身，陪伴大家一起漫步花海。

（★小提醒：花期通常會因天候狀況而變動，敬請把握最佳觀賞期賞花）

淡水天元宮花見櫻花季

◆活動時間：1/29～2/11

◆夜櫻點燈時間：1/29～2/11 每日17:00～20:00

◆地址：新北市淡水區北新路三段36號

◆交通資訊：（交通管制時間資訊尚未公布）

大眾運輸：淡水捷運站→搭乘淡水客運往北新莊方向之班車866、875、876、877 →天元宮站下車即可抵達

自行開車：紅樹林捷運站→接右側台2線，至北新路右轉→續行5分鐘即可到達無極天元宮

◆更多資訊：2026花見櫻花季網站

淡水天元宮櫻花（圖片來源：Getty Creative）

幾米繪本閉上眼睛一下下

活動期間，現場將呈現五處取自《閉上眼睛一下下》的精選故事片段，以小女孩「阿給」追尋夢想的旅程為主軸。循著她的身影，可搭乘淡海輕軌一路感受城市中的藝術氣息，最終走入櫻花盛放的天元宮。讓阿給的俏皮、純真與勇氣，陪伴每一位旅人，在春光中為2026年許下嶄新的心願。

2026花見櫻花季活動內容

◆日期＆手作體驗：

1/31：香氛蠟燭14:00～15:00、16:00～17:00。攝影教學17:00～18:00

2/1：剪紙櫻花書籤14:00～15:00。剪紙春聯16:00～17:00

2/7：櫻花擴香石14:00～15:00。浮游花16:00～17:00。攝影教學17:00～18:00

2/8：浮游花14:00～15:00。櫻花擴香石16:00～17:00

◆地點：無極天元宮後山主會場手作

◆說明：每場次10位民眾，採現場報名（免費體驗請至服務台）

淡水天元宮夜櫻（圖片來源：Getty Creative）

走讀活動

淡水旅學堂TamsuiTraveler策畫的「櫻花慢旅」，將走讀體驗串聯淡海輕軌沿線的幾米藝術「閉上眼睛一下下」，以及淡水獨有的歷史人文，共感城市的文化體驗。（報名已額滿）

◆活動日期：2026/1/30、2026/2/3

◆活動時間：15:00～18:00

◆慢旅路線：紅樹林站(V01)→淡金鄧公站(V03) →淡金北新站(V05) →公車→走讀天元宮→夜櫻點燈×幾米繪本光影互動場景

商家優惠資訊

逛完天元宮，肚子是否正在咕嚕咕嚕地叫著呢！凡「2026花見櫻花季」活動期間，至指定據點索取活動摺頁，憑活動摺頁優惠截角，可至指定店家享用淡水美食阿給及在地各式美食，即可享有指定優惠折價！

指定據點索取活動紙本摺頁：天元宮活動現場大會服務台＆淡水捷運站旅遊服務中心

（★小提醒：即日起～2026/2/11皆可使用，店家營業時間依現場狀況為主）

2026淡水天元宮花見櫻花季（圖片來源：賞花快報）

資料來源：新北市政府綠美化環境景觀處

資料整理：Vinge

