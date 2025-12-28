2026淡水緣道觀音廟元旦祈福 平安福及觀音送福大放送

淡水緣道觀音廟今年推出限量「吉祥如意平安福」正面鑄有象徵庇佑的「觀音力」，民眾需於現場擲出三個聖筊即能取得。 （緣道觀音廟提供）

新北市淡水緣道觀音廟迎二０二六丙午馬年到來，深受信眾期待與熱烈迴響的跨年活動與新春祈福儀式，將於卅一日晚起舉辦「吉祥十響」引鐘祈福儀式，包括開跨年倒數、求取「吉祥如意平安福」、擲筊祈求「觀音送福」聖財金，邀請大眾前往在諸佛菩薩庇祐中迎向嶄新的一年。

新年走訪廟宇祈福是國人重要習俗，淡水緣道觀音廟今年依循傳統，開放跨年祈福、上香禮拜、祈福燈籠與光明燈等活動。

廟方表示，今年活動的兩大祈福亮點是延續廣受好評的「吉祥如意平安福」與「觀音送福」聖財金的免費求取；其中去年首次推出的「觀音送福」聖財金，受到廣大民眾的高度迴響，二０二六跨年與春節期間將再度熱鬧登場。只要擲出一個聖筊，即可獲得「非常有用」紅包袋盛裝的「觀音送福」聖財金，作為開運錢母，保佑民眾財運亨通。

「觀音送福」聖財金特別請出坐落於緣道觀音廟內庭園的卅三尊觀音，及大殿騎龍觀音、文殊、地藏、普賢四大菩薩，還有妙空祖師菩薩聯袂送福；每個「非常有用」紅包袋內，皆附上一尊觀音與一句佛法，象徵守護一年福運與智慧。將《聖財金》紅包袋放於枕下或隨身攜帶，更能增財運添福報。

廟方表示，二０二六年推出限量「吉祥如意平安福」，平安福正面鑄有象徵庇佑的「觀音力」，並搭配祈福墨寶與特別祈願物，各具祈福能量；民眾只要於現場擲出三個聖筊，即可將平安福帶回家，祈願新年財運、事業、健康皆能吉祥如意。

跨年祈求平安福、聖財金的時段（場次）為：卅一日晚上九時三十分至十一時三十分祈求平安福（三筊定因緣），一一五年元旦上午十一時至十二時祈求聖財金（一筊定因緣）、下午一時三十分至三時祈求平安福及聖財金。一月四日、十一日、十八日、廿五日及二月一日、八日上午十一時至十二時祈求聖財金，下午一時三十分至三時祈求平安福及聖財金。