2026清屯送灶神！體內體外大掃除迎新年 iHerb保健補給限時75折｜年味布置、走春穿搭一次買齊｜問Yahoo就對了

年關將近，民間習俗「清屯送灶神」，幫供奉的神像及祖先牌位清潔，不只是個傳統宗教儀式，更象徵一場辭舊迎新的大掃除。把家裡的灰塵、雜物清乾淨，空間變得清爽，看了自然舒服。迎新不該只做表面功夫，除了環境大掃除之外，不妨也來場「體內大掃除」，把油膩飲食、紊亂作息與累積壓力帶來的腸胃負擔，一併好好整理。腸道狀態調整到位，才能更從容迎接農曆新年的豐盛大餐！

體內大掃除 現在上iHerb全站享75折 一次買齊就對了

過年期間不只聚餐多，加上大魚大肉，容易讓腸胃吃不消！想把「體內大掃除」做好，補給來源其實很關鍵。像是含有多種菌株的益生菌，有助維持消化道機能平衡；搭配益生質如菊苣纖維、果寡糖，提供腸道好菌所需的養分。飲食較油膩或蔬菜攝取不足時，鎂、薑黃或洋車前子殼等成分，也常被用來作為日常補充選擇。

腸胃保健品想一次買齊，就上iHerb一站搞定。（👉點我去逛逛）全球知名保健品購物網iHerb，不只品牌多元、CP值爆表，還能直接看消費者心得與評分，熱銷商品動輒數十萬好評，懶人不想做功課就直接跟風買。更重要的是，iHerb現在推出農曆新年春節優惠，即日起至2/7，結帳輸碼【LNY26】即享75折，無低消門檻、全站皆可折，還有滿額免運費，最快一周內就送到家，現在下單剛剛好，快趁折扣把全家人的腸胃日常補給一次囤滿！

環境大掃除輕鬆搞定！小米、Dyson↘58折起 買就對了

居家大掃除，是每年過年前必做的定番任務，隨著科技日新月異，別再傻傻地賣苦力了！現在的吸塵器、掃地機越做越聰明，簡直就是大掃除神隊友。小編建議，這次直上小米最新款的掃拖機器人5 PRO，只要多跑幾次加強清潔，沙發下、床底的積塵都能清潔溜溜，現在下殺58折，現省1萬多元，若搭上2/2開跑的小米年貨節，首單付款用戶還能再獲得$2026現金券。

至於難搞的邊角縫隙、高處灰塵或窗簾，就交給Dyson Digital Slim Fluffy輕量無線吸塵器。全機減重30%、體積更小20%，就連吸頭也更小、更輕40%，手持清潔更靈活、收納也更省空間，現在入手最低61折起，直接省下7,282元。趕快入手這些清潔好幫手，不只是為了應付年前大掃除，接下來一整年的清潔家務，都能從從容容、游刃有餘！

送舊迎新不可少！年味家飾X喜氣穿搭 儀式感滿滿就對了

大掃除已搞定了，家中也要記得換上新氣象。不用擔心沒時間出門採買，現在網購方便又迅速，隨時隨地都能血拚，動動手指就能把年節氛圍直接送到家。每年必備的春聯，今年不如來點特別的，選擇異材質款式如刺繡、陶作、皮革或木質，讓平凡的春聯瞬間升級成家中小亮點。再選一件馬年應景的開運小物或招財花藝，把玄關、客廳的「第一眼氣場」先布置到位，讓走春賓客一進門就感受到滿滿年味。

新年新氣象，過年穿新衣也是不可少的儀式感。想多一點過年氛圍，不妨在配色或配件上加入紅色、酒紅或金色細節，小小點綴就能讓穿搭多分喜氣又不俗氣。別忘了再用一雙好走的鞋當作收尾，除了能輕鬆應付拜年、逛街、走春等忙碌行程，更有「腳踏實地、步步高升」的好兆頭。