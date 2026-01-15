2026清邁文化體驗別錯過！博桑紙傘節限期展開！撐傘淑女單車遊行、紙傘DIY

【看見泰國 VisionThai】 說到清邁最繽紛的色彩，絕不能錯過「博桑油紙傘」。第41屆清邁博桑紙傘節 (41st Bo Sang Umbrella & San Kamphaeng Crafts Festival) 將在1月16日至18日隆重登場，整座小鎮將被色彩斑斕的紙傘淹沒，有各式各樣的拍照區、紙傘造景，還有紙傘繪製活動，最不能錯過的就是經典的「撐傘淑女單車遊行」遊行，是攝影愛好者與文化體驗者的年度盛事唷！

清邁博桑紙傘節在1月16日至18日隆重登場！將有撐傘淑女單車遊行、紙傘DIY（來源：官方）

亮點1：博桑精神！撐傘淑女單車遊行

每日巡演時間： 14:00至15:00、15:30至16:30

週日加場： 10:00至11:00、11:30至12:30

這是節慶中最具代表性的畫面！穿著傳統蘭納服飾的泰國女孩，一手優雅地扶著單車龍頭，一手撐著精緻的油紙傘，緩緩穿梭在街道上。

廣告 廣告

清邁博桑紙傘節在1月16日至18日隆重登場！將有撐傘淑女單車遊行、紙傘DIY（來源：官方）

清邁博桑紙傘節在1月16日至18日隆重登場！將有撐傘淑女單車遊行、紙傘DIY（來源：官方）

亮點2：DIY手作體驗

時間：10:00至21:00

日期：1月16日至18日

喜歡手作的朋友，千萬別錯過這場年度限定體驗！活動三天從早到晚，現場提供紙傘繪製、框架雕刻等工作坊，快來發揮創意，親手畫出一把世上獨一無二的專屬泰式紙傘吧！

清邁博桑紙傘節現場有DIY體驗！紙傘繪製、框架雕刻等工作坊（來源：官方）

清邁博桑紙傘節現場有DIY體驗！紙傘繪製、框架雕刻等工作坊（來源：官方）

亮點3：傳統蘭納市集

不僅有工藝體驗，現場更設有熱鬧的傳統蘭納市集。除了能品嚐道地小吃，還能一次逛遍各類精緻手工藝品與充滿設計感的紙傘文創商品。

清邁博桑紙傘節現場有DIY體驗！紙傘繪製、框架雕刻等工作坊（來源：官方）

清邁博桑紙傘節明天登場！將用繽紛色彩裝點城鎮（來源：官方）

有到清邁旅遊的朋友絕對不要錯過這場清邁獨有的博桑紙傘節！更多資訊，可以關注博桑紙傘節的官方粉專！

更多VISION THAI看見泰國報導

2026泰國觀光與MICE策略佈局搶客！Lisa加持、Tomorrowland電音節與IMF年會登場

2026曼谷設計週一月底將登場！曼谷將化身為設計城市實驗室

