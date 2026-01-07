2026減壓年，跟著常春打造「不焦慮行動計畫」
本文摘自<常春月刊>514期
文／畢翠絲
減壓不是逃避，而是選擇讓生活更健康，面對資訊如潮水般湧來，要做到不焦慮有可能嗎？或許從兩件看似簡單的事，能為生活帶來新解方，每天早睡30分鐘、曬太陽 15分鐘。
「世界越快，心則慢」是金城武為電信公司廣告所拍攝的台詞，這句話因觸動了現代社會在快節奏生活中的內心感受，引發了廣泛的討論與共鳴。人們追求內心平靜，這是一種對抗壓力、尋求生活品質的渴望。
面對資訊如潮水般湧來，要做到不焦慮有可能嗎？或許從兩件看似簡單的事，能為生活帶來新解方，每天早睡30分鐘、曬太陽15分鐘。
早睡30分鐘，修補情緒
睡眠很重要，但往往是最容易犧牲的一件事。「事情還沒做完」、「想抓緊時間放空」、「滑一下手機就好」……於是，身體超時運作。
睡眠不足會使壓力荷爾蒙升高、情緒變得敏感、注意力下降，同時也會讓焦慮感更容易累積。早睡30分鐘，看似微不足道的小改變，卻能修補。先求有再求好，與其設立目前「每天十一點前睡」，不如「把就寢時間提前一點」，小幅調整，反而更易持續。
實踐初期，可以試著睡前40分鐘遠離螢幕、開一盞柔和的燈、簡單伸展或深呼吸、聽舒壓音樂或白噪音。
日曬15分鐘，把心打開
陽光，是最自然的「身心充電器」。曝曬陽光能提升血清素分泌，改善情緒、增強專注力、調節睡眠週期。一些心理師分享，許多輕度焦慮、情緒低落的個案，只要在日常中加入適量日照，心情就會逐步改善，而且不需要多， 15分鐘就好。
方式很彈性，起床後走到陽台、上班途中多繞5分鐘、午休時間到戶外走一圈、晚餐前散步10～20分鐘。每天曬太陽15分鐘，不只是吸收維生素D，更像對身體的關注與提醒。
壓力本身並不是一件壞事，適當的壓力能促進成長與表現；但當壓力超出身體範圍，逐漸累積，容易演變為焦慮或身體病症。適度休息、調整生活，並不是逃避，而是承認需求，為自己負責。
許多人以為減壓就是「躺平」、「什麼都不做」，但真正的減壓，是增加生活的彈性，創造喘息空間。例如，為自己泡一杯熱茶、到戶外走一走、看一集喜歡的節目、週末安排一小時做喜歡的事、和朋友一起吃飯、去市場買菜、做簡單料理。減壓不是拆解壓力，而是融入生活，使人不被壓力淹沒，反而轉化它。
學會說不，生活減壓
這一期訪問到兩位「無壓力達人」，他們在忙碌生活中找到自己的節奏。兩人的共同特點不是做很多，而是做剛好。
走進Amy的辦公室，桌上整齊、白板上寫著待辦事項，卻沒有過度密密麻麻的時間表。「我以前是那種要把每件事做到極致的人，最後逼得自己喘不過氣。」她笑著說。
Amy是一名科技業PM，項目密集、跨部門協作複雜，加班對她來說是常態。疫情期間，遠距溝通耗費更多心力，常常一回神才發現已經晚上十一點。長期的重壓，讓她幾乎每天都睡不好、胃痛、頭痛，連情緒都變得容易敏感。
「最糟糕的時候，我覺得自己好像永遠在追趕什麼，永遠不夠好。」她說。直到有一天，她在會議中被主管問到一個很簡單的數字，卻當場愣住，腦袋一片空白。瞬間她意識到，自己的電量用盡了。
她開始調整生活。首先，劃出界線。從「下班不回訊息」開始，設計自動回覆，明確告知同事與客戶，「晚上八點後訊息將於隔日回覆。」剛開始不免焦慮，怕別人覺得她不負責任。意外的是，所有人都能體諒，也更清楚知道什麼時候找她溝通。
接著，訂下每日放空10分鐘的習慣。不是冥想或瑜伽，只是單純坐著，聽音樂、伸展或喝茶。Amy說：「我發現，只要讓身體回到安靜狀態，腦袋也會慢慢跟上。」短短十分鐘，變成她的reset時間，效果很大。
另一個重要轉變，是學會說「不」。過去她常為了維持形象或避免衝突而認命接下，反而讓工作量超載。現在，先問問自己：「這件事是我的責任嗎？」如果不是，她會禮貌拒絕，或是協助推薦更適合的人選接手。
「說不一開始很難，但說出口後，世界沒有崩塌，反而鬆了一大口氣。」她笑著說。
生活習慣上，不再滑手機到深夜，從每天提早睡 30 分鐘開始，把睡眠當作自我投資；每天早上曬太陽15分鐘，讓自己啟動得更快。
半年後，Amy發現自己不再動不動就累，也更能冷靜處理突發狀況。甚至從主管口中聽到一句令她意外的肯定：「妳最近狀態很好，效率更高、溝通也更清楚。」她認為，所謂無壓力，不是沒有壓力，而是知道如何調整節奏，不被壓力吞沒。真正的強大，是懂得照顧自己、保護自己。
「散步」找到療癒
提到無壓力生活，很多人會想到瑜伽、冥想或出門度假。然而，對Leo而言，最重要的療癒方式，就是散步。
40歲的Leo是一名自由設計師，在廣告圈近15年。Leo說：「以前的我，把生活當戰場。」要在時間壓力下做出極致創意，滿足主管和客戶的需求，焦慮是每天醒來的第一感受。
3年前，他接了一個大型商案，通宵趕工一週後，作品完美交付，甚至獲得最佳創意獎，他整整休息了一週才恢復體力。他意識到，自己在外人眼中看起來好像很成功，內心卻不快樂。
那段時間，每天起床都覺得胸口發悶、心跳加速。醫生檢查後表示，身體沒有大礙，只是太焦慮。「我那時不懂，焦慮怎麼能這麼具體地折磨身體。」他苦笑。
醫生給出處方，建議他每天走路二十到三十分鐘。既然沒有別的辦法了，他照醫師的建議試試看，剛開始只是在住家巷口來回，放空自己，不想工作、不想未來，就是單純走路。
兩週後，他發現睡眠有一些些地改善；一個月後，早上醒來的那份悶痛感下降了一些；三個月後，散步成為最重要的日常。
「我發現，散步就像幫我把腦袋裡的線，一條一條梳開。」走著走著，那些看似執著又沉重的想法，緩緩地鬆了。現在，只要覺得焦慮，他就換雙鞋子出門，不戴耳機、不看手機，單純聽腳步聲。
散步，也漸漸成為他尋找創意的方法。「靈感不是坐著想出來的，出去走一走，很容易靈光乍現。」
回到生活，Leo也練習把「慢」放進各種細節，做飯時不聽音樂，單純聽切切洗洗的聲音；喝咖啡時看看窗外，觀察人群；在週間安排一個無壓力晚餐。對他來說，「慢」不是拖延，而是給自己足夠的時間沉澱。以前的他喜歡結果；現在的他欣賞過程，不再追求成為更高效的人，而是傾聽內在的細聲。在散步的節奏裡，重新享受設計的每一刻，他認為所謂的無壓力是「心裡有空間讓生活進來。」散步，是他留給自己的珍貴空白。
Box打造不焦慮的一年：
可實踐的行動清單
我們沒辦法完全消除焦慮，卻能讓生活變得更有彈性。焦慮不代表失敗，而是身體的提醒，需要停下來、歇一歇、照顧一下自己。
今年，就從兩件事開始：
◎早睡 30 分鐘
◎曬太陽 15 分鐘
一點點細微的調整，每天一小步，一年後，你會看到完全不同的自己。
（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
.如果你常感到憂鬱或焦慮，可能是坐著時間太久了，還提高1疾病風險，快起來走走，而且還要曬太陽
.黃金10招，教你有效紓壓、穩定情緒
其他人也在看
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 85
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 140
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 2
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 42 分鐘前 ・ 1
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 74
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 37
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 137
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 15
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 11
飛官辛柏毅失聯！妻哭腫了眼 家屬發聲求1事：全家都在等你回家
花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時，驚傳突發狀況，飛官辛柏毅上尉於7時29分從花蓮縣豐濱鄉東面10海浬跳傘，目前軍方全力搜救中。事故發生兩天前，辛柏毅才和妻子從北歐冰島度蜜月返台，如今在外海失聯，家屬也發聲吐露煎熬心情。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 30
元大00631L 今起開始分割投票
台股2026開局勢如破竹，連兩日由權值股台積電領頭向上揚升，大盤突破3萬大關，ETF股王元大台灣50正2（00631L）累積大漲7.7％，衝上404元歷史新高，1月7日起將開始分割投票，若通過以目前股價預估分割比例1拆20，勢將創ETF分割紀錄。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
輝達機器人大進擊 台達電、廣運…隱藏版贏家
輝達5日端出全套全新機器人基礎模型、模擬工具與邊緣運算硬體，要讓機器人的大腦更聰明，目標能如同人類般思考，並與人類真實互...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 352
證實癌症末期！「第一網紅」暴瘦25公斤 掀衣鬆垮肚皮全被拍
「中國第一網紅」馮提莫當年憑藉《學貓叫》一曲爆紅，打開知名度的她也順利進軍演藝圈，並推出多首歌曲，但卻在2023年證實罹患甲狀腺癌末期，不過她沒有放棄希望積極抗癌，近日，馮提莫在直播中坦承暴瘦25公斤，同時曝光鬆垮的肚皮，震撼所有粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 17
謝典林遭批整天鬼混害會員大會3度流會！籃協：請先查證勿抹黑
中華民國籃球協會原訂於去年12月27日召開會員代表大會，但理事長謝典林未現身，加上928名會員中僅105人親自出席、85人委託出席，合計190人未達法定過半門檻，導致大會流會。連同去年5月、11月，會員大會已連續三度未能成會。而謝典林遭大批網友批評「整天正事不幹，只會出席有啦啦隊在的場合鬼混」，是害會員大會3度流會的罪魁禍首。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 18
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 37
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 27