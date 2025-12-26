2026減稅新制將上路！基本生活費上調至21.3萬元 1月1日起開始實施
[Newtalk新聞] 財政部今（26）日公布減稅新制，計畫自明（115）年 1 月 1 日起實施 9 項利民、便民的改革措施，降低民眾的稅務負擔，其中包含將基本生活費增加至 21.3 萬元、提高綜所稅免稅額與扣除額等。同時，財政部也準備推動更便利的稅務服務，希望透過一系列的改革，打造友善的稅賦環境。
財政部今透過官方網站發布新聞稿，宣布將自元月起開始實施 9 項利民、便民措施，在降低民眾稅賦的同時，推動建立便利民眾報稅的制度與環境。其中，計畫包含將上調 114 年度每人基本生活所需費用至 21.3 萬元新台幣，並開放於明（115）年五月申報 114 年綜合所得稅時適用，降低民眾的稅務負擔。
與此同時，財政部也將調高長期照顧特別扣除額至新台幣 18 萬元，並同樣可於申報 114 年綜所稅時適用。
財政部也針對貨物稅進行調整，增訂飲料品無添加糖者免徵貨物稅的規定，同時刪除彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等 4 類電器商品的貨物稅相關條文。另外，民眾購買電動車輛時適用的免徵貨物稅與實用牌照稅的實施期限也將延長 5 年，相關稅賦的減免政策將維持至民國 119 年 12 月 31 日為止。
財政部也計畫調高明年度綜合所得稅的免稅額以及相關扣除額。其中，免稅額將由 9.7 萬元上調至 10.1 萬元； 70 歲以上納稅義務人、配偶與受納稅義務人扶養之直系親屬的免稅額也將從 14.55 萬元上調至 15.15 萬元。單身者的標準扣除額則預計從 13.1 萬元上調至 13.6 萬元；有配偶者的標準扣除額則從 26.2 萬元上調至 27.2 萬元、薪資所得與身心障礙特別扣除額則預計從 21.8 萬元上調至 22.7 萬元。
除了上述調整外，財政部也將依照消費者物價指數的上漲幅度，調整課稅級距以及計算退職所得的定額免稅金額。該新聞稿表示，一系列免稅額與相關扣除額的調整將在 116 年五月申報 115 年綜合所得稅時適用。
最後，財政部也宣布推出 4 項便民措施，其中，包含優化綜合所得稅網路（含手機）申報服務、開放國稅查（核）定案件逾期的線上繳納功能、延長行動支付租稅優惠措施至 117 年 12 月 31 日以及簡化旅客攜回自用舊汽車完稅價格核估作業。
