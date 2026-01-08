2026渣打臺北公益馬拉松 週日登場 相關交通管制措施 請用路人提前改道行駛

%E4%B8%80 11

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】中華民國路跑協會訂於115年1月11日（星期日4時至12時舉辦「2026渣打臺北公益馬拉松」賽事，活動將於1月11日5時30分起跑，賽事沿線行經「凱達格蘭大道、愛國東路、杭州南路、信義路、中山南北路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、環東大道、塔悠路等市區（高架）道路，及百齡橋至南湖大橋之基隆河左、右岸河濱公園自行車道」，開放報名人數共計2萬6,000人。

臺北市政府警察局為維護交通秩序與活動安全，將於前揭路段實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行或穿越路口，管制範圍及時間如附圖─2026渣打臺北公益馬拉松交通管制時間圖。

活動期間，管制道路範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov

.taipei/）查詢相關資訊。

管制期間請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，改道動線及替代道路如下（附圖─2026渣打臺北公益馬拉松車輛改道路線示意圖）：

一、愛國東路（杭州南路至中山南路）往西車流：改道行駛金山南路（往南）→右轉和平東、西路→右轉重慶南路→左轉愛國西路。

二、欲穿越中山南（北）路往東車輛：

(一)汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。

(二)機車：改道忠孝西路車行地下道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。

三、欲穿越中山南（北）路往西車輛：

(一)汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或改道大直橋改道北安路往西續行。

(二)機車：改道忠孝西路車行地下道或於民族東路右轉中山北路，至中山橋下迴轉後往西續行。

四、堤頂大道往南車輛：改道舊宗路往南續行。

五、麥帥二橋往市區車輛：改道麥帥一橋。

六、塔悠路往北車輛：改道南京東路接三民路往北續行。

七、環東大道東往西車輛：下環東大道南港經貿園區出口匝道，改道行駛忠孝東路或南港路。

八、中山橋往北車流：

(一)中山北路（南往北或東轉北）→中山橋下迴轉道→中山北路→右轉民族西路→右轉承德路→續行往北。

(二)民族西路（西往東）→左轉中山北路調撥車道→續行往北。

為維護臺北市道路交通安全與順暢，減少用路人因交通管制造成之不便，臺北市政府警察局籲請用路人於活動管制期間提前改道或搭乘大眾運輸系統，留意收聽警察廣播電臺路況插播報導，並遵守現場執勤員警及義交人員指揮行駛，共同維護交通安全與秩序。