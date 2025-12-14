2026港湖綠老將李建昌臉書宣布交棒了…讚陳又新好人材

2026選戰，爭取各黨提名新人已經積極布局、跑選區，民進黨已經八屆的北市港湖資深議員李建昌昨晚也首度在臉書宣布交棒，表示「北市港湖區我要交棒給小老弟陳又新，他是個好人材。我們大家來幫忙他！」

李建昌也在臉書暗酸部分國民黨民代，並意有所指表示，民代，就是一種職業，對民進黨而言，大多數就是這樣，是要從一而終的。但就國民黨而言，大半是家族的副業，他（她）們選個民代，其實是要照顧他（她）的事業或產業的。

李建昌說，今晚這裡已經是他和團隊、陳又新律師第4個行程，有宮廟平安宴，有里長辦公室尾牙宴，有家長會聯誼餐會，最後來到好友家族的餐敘。其實很辛苦，真的很辛苦，因為日間行程還沒算在內。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多udn報導

亂倫謀殺…她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」孩子爸是繼父

47歲美成這樣！玉女歌手睽違17年來台 驚人狀態曝光

中台禪寺師兄下藥性侵師弟 「8度逞獸慾」還全程錄影

李聖經「魔鬼身材+天使臉蛋」網驚呼：看不出35歲