2026演唱會懶人包！鄧紫棋、TWICE、BTS、i-dle都來台開唱，台北大巨蛋、高雄演唱會時間、售票訊息攻略
2026有哪些歌手、J-pop及K-pop人氣歌手及團體要來台開唱？人氣K-pop女團TWICE、i-dle將先後登上台北大巨蛋舞台，唱紅多首動漫主題曲的日本搖滾歌姬LiSA、日本高中生歌手tuki.、睽違7年來台的G.E.M.鄧紫棋等，華麗陣容都將先後在台北、高雄等地開唱。2026演唱會售票資訊、搶票時程一次看！
目錄
魏如萱演唱會時間地點、搶票資訊
江蕙演唱會時間地點、搶票資訊
HUR+演唱會時間地點、搶票資訊
ONEREPUBLIC 共和世代演唱會時間地點、搶票資訊
Apink演唱會時間地點、搶票資訊
Novelbright演唱會時間地點、搶票資訊
i-dle演唱會時間地點、搶票資訊
TWICE演唱會時間地點、搶票資訊
艾薇演唱會時間地點、搶票資訊
TREASURE演唱會時間地點、搶票資訊
tuki.演唱會時間地點、搶票資訊
MONSTA X 演唱會時間地點、搶票資訊
鄧紫棋演唱會時間地點、搶票資訊
丁噹演唱會時間地點、搶票資訊
ONE OK ROCK演唱會時間地點、搶票資訊
動力火車演唱會時間地點、搶票資訊
ZUTOMAYO演唱會時間地點、搶票資訊
LiSA演唱會時間地點、搶票資訊
2026演唱會總整理
演出者
演唱會時間
演唱會地點
開賣時間
售票平台
魏如萱
2/7、/2/8
台北小巨蛋
2025/11/29
KKTIX
江蕙
2/20、2/21、2/22、2/24、2/25
台北小巨蛋
2025/11/13~11/24
寬宏售票
HUR+
2/27
Zepp New Taipei
2026/1/27
KKTIX
ONEREPUBLIC
3/4
台北小巨蛋
2025/10/3
拓元售票
Apink
3/7
TICC台北國際會議中心
2026/2/7
遠大售票
Novelbright
3/7
高雄流行音樂中心 海音館
2026/1/16
KKTIX
i-dle
3/7
台北大巨蛋
2026/2/1
KKTIX
TWICE
3/20、3/21、3/22
台北大巨蛋
2025/12/4、12/5
拓元售票
艾薇
3/21
Zepp New Taipei
2026/1/9
KKTIX
TREASURE
3/28
國立體育大學綜合體育館
2025/11/1
拓元售票
tuki.
4/4、4/5
台北小巨蛋
2025/12/10
遠大售票
MONSTA X
4/4
新北市工商展覽中心
2026/1/24
拓元售票
鄧紫棋
4/10、4/11、4/12
台北大巨蛋
2026/2/7
拓元售票
丁噹
4/18
高雄巨蛋
2025/11/29
拓元售票
ONE OK ROCK
4/25、4/26
台北大巨蛋
2026/1/31、2/7
KKTIX
動力火車
5/15、5/16、5/17
台北小巨蛋
2026/1/25
KKTIX
ZUTOMAYO
5/16、5/17
新北市工商展覽中心
2026/2/8
拓元售票
LiSA
6/19、6/20
台北小巨蛋
2026/2/5~2026/2/11
遠大售票
2月演唱會
台北演唱會：魏如萱演唱會
金曲歌后魏如萱五度攻蛋！全新巡演〈怪奇的珍珠〉巡迴唱進墨爾本、雪梨、廣州、杭州、北京...等城市，藉由歌聲堆疊出埋藏在心裡的珍珠，讓情感爆發。
▲金曲歌后魏如萱巡演〈怪奇的珍珠〉將於2越唱進台北小巨蛋。（圖／寬宏售票）
【魏如萱 waa wei 〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會 台北旗艦場】
演唱會時間：2026/2/7(六) 19:30、2026/2/8 (日) 17:00
演唱會地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）
售票時間：
》2025/11/27 (四) 中午12:00-18:00 好多會員優先購
》2025/11/29 (六) 中午12:00 KKTIX正式開賣
票價：4,520／4,120／3,520／3,280／2,880／2,280／1,980／1,680／800
售票平台：KKTIX
台北演唱會：江蕙演唱會
歌迷們敲碗的安可場真的實現了！繼2025演唱會大受好評，二姊江蕙確定將於2026年2月重返台北小巨蛋舞台，一共五場，陪大家一起過農曆新年。此次江蕙演唱會採抽籤實名制，全憑運氣。
▲二姊江蕙將於2026年2月份，農曆新年期間登上台北小巨蛋舞台開唱。（圖／寬宏售票）
【江蕙演唱會【無,有】安可場】
演唱會時間：2026/02/20、2026/02/21、2026/02/22 18:30，2026/02/24、2026/02/25 19:30
演唱會地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）
售票時間：
》台新銀行卡友優先購：2025/11/12 (三) 12:00~23:59止
》抽籤登記開始：2025/11/13(四) 00:00~2025/11/14(五) 12:00
》第一次抽籤－中籤名單公布：2025/11/15(六) 12:00（繳費截止：11/16 23:59）
》第二次抽籤－中籤名單公布：2025/11/18(二) 12:00（繳費截止：11/19 23:59）
票價：6,800／5,880／4,880／3,880／2,880／1,880／800
售票平台：寬宏售票
延伸閱讀：
江蕙演唱會搶票開始！2026安可場台北小巨蛋5場日期、票價、座位圖搶先看，實名制能選位？
新北演唱會：HUR+演唱會
以選秀節目《菱格世代DD52》拿下亞軍的風暴黑桃6位成員為班底，加上因《未來少女》節目加入的3名新成員，共9位成員以全新的HUR+重新詮釋帶有女力、酷帥風格的唱跳魅力。
▲台灣本土實力派女團HUR+將於2/27舉辦九人九色專場演唱會。（圖／KKTIX）
【HUR+ 九人九色專場演唱會《 9 of 9：ARCANA CONCERT》】
演唱會時間：2026/02/27 19:00
演唱會地點：VENUE：Zepp New Taipei （新莊宏匯廣場8樓）
售票時間：2026/01/27 12:00
票價：2,800／2,600／1,600／身障席1,400
售票平台：KKTIX
3月演唱會
台北演唱會：ONEREPUBLIC 共和世代演唱會
搖滾天團ONEREPUBLIC共和世代四度攻蛋、五度來台！ONEREPUBLIC以多元的曲風和多變的音樂類型吸引世界各國的樂迷，代表作包含經典神曲《Apologize》、《Counting Stars》、《If I Lose Myself》...等。繼12月在高雄巨蛋開唱後，將於隔年再度登上台北小巨蛋舞台！
▲ONEREPUBLIC 共和世代再度登上台北小巨蛋舞台。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）
【ONEREPUBLIC “From Asia， With Love” 2026 in Taipei】
演唱會時間：2026/03/04 (三) 19:00
演唱會地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）
售票時間：
》2025/09/29 (一) 12:00 ~ 23:59 【OneRepublic官方預售】
》2025/09/30 (二) 10:00 ~ 2025/10/02 (四) 10:00 【星展萬事達卡卡友預售票】
》2025/10/02 (四) 12:00 ~ 23:59 【Live Nation Taiwan會員預售】
》2025/10/03 (五) 12:00 【全面開賣】
票價：800~8,000元，身障優惠票 (陪同票) 400元，實際票價以當下顯示為準。
售票平台：拓元售票
台北演唱會：Apink演唱會
南韓人氣女團Apink出道15周年，從清純可愛一路走到成熟多變，駕馭各種風格，此次展開亞洲巡迴《The Origin : APINK 》更選在台北、高雄開唱，Panda們別忘了搶票！
▲韓國K-pop女團Apink今年亞巡接連選在台北、高雄開唱。（圖／遠大售票）
【2026 Apink Asia Tour <The Origin: APINK> in TAIPEI】
演唱會時間：2026/03/07 (六) 18:00
演唱會地點：TICC台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）
售票時間：
》遠傳電信、friDay影音會員獨享優先購：2026/02/06 11:00 ~ 17:59:59
》正式啟售：2026/02/07 11:00
票價：5,800／4,800／3,800／3,200／愛心席 2,900
售票平台：遠大售票
高雄演唱會：Novelbright演唱會
日本搖滾樂團Novelbright來了！以不敗熱門單曲《Walking with you》、《ツキミソウ》、《愛とか恋とか》登上日本SNS熱搜，搭配日本動漫及熱門電視劇主題曲，挾帶超高人氣舉辦亞巡，已全面升級的規模再次回歸！
▲日本人氣搖滾樂團Novelbright將於3/7到高雄開唱。（圖／KKTIX）
【Novelbright ASIA TOUR 2025-2026 “Winding Road” in Kaohsiung】
演唱會時間：2026/03/07 (六) 19:00
演唱會地點：高雄流行音樂中心 海音館（高雄市鹽埕區真愛路1號）
售票時間：2026/01/16 (五) 12:00
票價：3,900 / 3,600 / 2,800 / 2,000、身障席 1,800 / 1,400
售票平台：KKTIX
台北演唱會：i-dle演唱會
i-dle演唱會驚喜宣布要攻上台北大巨蛋啦！由薇娟、Minnie、小娟、雨琦與舒華組成的韓國人氣女團i-dle宣佈來台開演唱會，海外第一站就選在台灣，讓Neverland相當期待。演唱會門票將於2月1日全面開放售票，一起歡迎舒華回台灣開唱！
▲韓國人氣女團i-dle將搶先TWICE站上台北大巨蛋舞台。（圖／KKTIX）
【i-dle WORLD TOUR [Syncopation] TAIPEI】
演唱會時間：2026/03/07 (六)
演唱會地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）
售票時間：
》i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 會員優先購票：2026/1/24（六）18:00~22:00
》國泰世華 CUBE 信用卡優先購：2026/2/1（日）10:00~13:59
》全面啟售時間：2026/2/1（日）14:30
票價：7,180(VIP)／7,100／6,880／6,280／5,980／4,980／4,580／3,680／2,480／2,280
售票平台：KKTIX
台北演唱會：TWICE演唱會
TWICE演唱會巡演《This Is For World Tour Part 2》將於2026年1月展開，唯一的亞洲站在台北！繼高雄場之後，TWICE將登上台北大巨蛋舞台，雖然尚未公布售票資訊細節，但已經讓台灣的粉絲們相當驚喜！
▲TWICE演唱會《This Is For World Tour Part 2》將登上台北大巨蛋，是Part2中唯一的亞洲站。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）
【TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI】
演唱會時間：2026/03/21、2026/03/22 18:00、2026/03/20 19:00（加場）
演唱會地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）
售票時間：
》Live Nation Taiwan會員預售：2025/12/02 (二) 11:00 ~ 23:59
》三星星粉獨享｜保留席次專區：2025/12/02 (二) 11:00 ~ 2025/12/04 (四) 11:00
》正式開賣：2025/12/04 (四) 11:00 全面開賣
》【加場】正式開賣：2025/12/05 (五) 11:00全面開賣
票價：
》一般：6,800／5,800／4,800／3,800／2,800／1,800
》身障優惠票：3,400／2,900／2,400／1,900／1,400／900
》VIP 套票：8,800
售票平台：拓元售票
延伸閱讀：
TWICE大巨蛋演唱會加場！拓元12/5再度開賣，票價、座位圖、實名制…最佳位置在哪？驗證碼快練習
新北演唱會：艾薇演唱會
參加選秀節目《聲林之王2》走紅的實力派馬來西亞女歌手艾薇陸續推出《天使借的溫柔》、《我受夠了》多首單曲，將創作與內心抒寫進歌曲之中，讓大家看見最真實也最不一樣的艾薇。
▲馬來西亞女歌手艾薇將於3/21舉辦個人演唱會。（圖／KKTIX）
【艾薇《BORN TO BE BRAVE》演唱會 台北站】
演唱會時間： 2026/03/21(六) 19:00
演唱會地點：Zepp New Taipei（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）
售票時間：
》早鳥優先購票：2026/01/02(五) 12:00~2026/01/05 (一) 12:00
》一般售票：2026/01/09 (五) 12:00開賣
票價：2,500／2,200／1,900／1,980／1,200／身障席600
售票平台：KKTIX
新北演唱會：TREASURE演唱會
韓國人氣K-pop男團TREASURE以青春、具有爆發力的唱跳實力和多元的音樂風格，自2020年出道榮獲多項新人獎，累積不少歌迷粉絲。此次世界巡演以「點燃心跳」為概念，從首爾出發，陸續前往東京、曼谷、新加坡等城市，並將於3月28日前進林口，帶來最炸裂的舞台演出與歌唱魅力。
▲韓國人氣男團TREASURE世巡將於3月28日前進林口體育館。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）
【2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI】
演唱會時間：2026/03/28 (六) 18:00
演唱會地點：國立體育大學綜合體育館（桃園市龜山區文化一路250號）
售票時間：
》2025/10/21 (二) 12:00 – 2025/10/24 (五) 23:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) PRESALE優先購票登記
》2025/10/29 (三) 11:00 – 23:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) PRESALE優先購票
》2025/10/30 (四) 11:00 ~ 23:59 星展萬事達卡卡友預售 (僅限星展萬事達卡信用卡與簽帳金融卡付款)
》2025/10/31 (五) 11:00 ~ 23:59 Live Nation Taiwan會員預售
》2025/11/01 (六) 11:00 正式開賣
票價：VVIP 7,800／VIP 6,800／5,800／4,800／3,800／2,800 / 2,900 (身障優待票)
售票平台：拓元售票
4月演唱會
台北演唱會：tuki. 演唱會
日本創作女聲tuki.在2023年以一首〈晚餐歌〉橫掃串流平台，締造 J-POP 史上最年輕達成 2 億播放次數的傳奇。tuki.在2025年1月推出首張專輯《15》，收錄她在十五歲時的創作軌跡，更曾在高中時就踏上「NHK 紅白歌合戰」的舞台。2026年將首次來台開唱，邀請歌迷一起傾聽只屬於她的創作女聲。
▲日本創作女聲tuki.首次來台開唱就攻蛋。（圖／大鴻藝術）
【tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI】
演唱會時間：2026/04/04、2026/04/05 15:30開場 / 17:00開演
演唱會地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）
售票時間：
》登記抽選：2025/11/24(一) 13:00~2025/11/26(三) 13:00
》一般販售：2025/12/10(三) 12:00全面開賣
票價：5,280／4,280／3,280／2,280／800／身障席400
售票平台：遠大售票系統
新北演唱會：MONSTA X 演唱會
韓國人氣男團MONSTA X 將正式舉辦2026世界巡迴演唱會，此次演唱會也是 MONSTA X 睽違8年回歸台北專場，邀請MONBEBE們一起來共襄盛舉！
▲K-pop男團 MONSTA X 睽違八年再度來到台北開唱。（圖／拓元售票）
【2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN TAIPEI】
演唱會時間：2026/04/04 18:00
演唱會地點：新北市工商展覽中心（新北市五股區五權路1號）
售票時間：2026/01/24 (六) 15:00全面開賣
票價：6,600／6,200 ／5,800／4,600／身障區3,300
售票平台：拓元售票
台北演唱會：鄧紫棋演唱會
G.E.M.鄧紫棋於2023年展開《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會》，一路從中國廣州出發，巡迴亞洲、歐洲、北美洲等多個國家，更創下華語女歌手單輪巡演最高場次記錄。此次將以《G.E.M. I AM GLORIA 2.0》回歸，也是睽違七年再度於台北開演唱會。
▲鄧紫棋世巡演唱會將於4月登上台北大巨蛋。（圖／拓元售票）
【G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0 － 台北站】
演唱會時間：2026/04/10、2026/04/11、2026/04/12 19:30
演唱會地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）
售票時間：
》永豐貴賓禮遇優先購：2026/02/06 (五) 09:00~11:00
》永豐貴賓尊榮優先購：2026/02/06 (五) 12:00~14:00
》永豐信用卡友優先購：2026/02/06 (五) 15:00~17:00
》正式開賣：2026/02/07 (六) 11:00全面開賣
票價：
》一般票價：6,880／5,880／4,880／3,880／2,880／2,280／1,680
》身障優惠票：2,940／2,440／1,940／1,440
售票平台：拓元售票
高雄演唱會：丁噹演唱會
丁噹睽違十年重返高雄巨蛋！有著鐵肺歌后之稱、唱紅許多電視劇主題曲的女歌手丁噹，將於今年重返高雄巨蛋舞台，帶來抒情、嗨歌...，打造5公尺高空幻光蝴蝶舞台，帶來最HIGH、最奇幻的不眠派對。
▲鐵肺歌后丁噹睽違10年重返高雄巨蛋開唱。（圖／拓元售票）
【丁噹Della 《夜遊 A Night Tour》高雄巨蛋夜未眠巡迴演唱會】
演唱會時間：2026/04/18 19:00
演唱會地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
售票時間：2025/11/29 (六) 12:00全面開賣
票價：3680／3280／2880／2480／2280／1880／800／1440(非輪椅身障席)／400(輪椅身障席)
售票平台：拓元售票
台北演唱會：ONE OK ROCK演唱會
日本搖滾樂團ONE OK ROCK以極具爆發力的演出搭配富有情感的嗓音為特色，創造出許多膾炙人口的歌曲，經典歌曲包含《Wherever you are》、《The Beginning》、《Stand Out Fit In》等。此次登上台北大巨蛋正好是出道滿19週年的日子，也讓粉絲們相當期待！
▲日本搖滾樂團ONE OK ROCK將於出道19周年之際站上大巨蛋舞台，也是首個登上大巨蛋舞台的日本團體。（圖／ONE OK ROCK 台灣粉絲專頁）
【ONE OK ROCK DETOX ASIA TOUR 2026】
演唱會時間：2026/04/25(六) 19:00開演、2026/04/26 19:00（加場）
演唱會地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）
售票時間：
》國泰世華CUBE信用卡優先購：
【4/25】2026/01/30 (五) 12:00~23:59
【4/26】2026/02/06 (五) 12:00~23:59
》全面啟售時間：
【4/25】2026/01/31 (六) 12:00
【4/26】2026/02/07 (六) 12:00
票價：
》一般席：6,280／5,680／4,880／4,480／3,880／2,880／2,480／1,880
》身障席：2,840(B1)／2,240(L2)
售票平台：KKTIX
5月演唱會
台北演唱會：動力火車演唱會
動力火車出道28年，以高亢又具有震撼力的唱功站穩台灣樂壇，不僅獲得兩次金曲獎肯定，更是各大演唱會活動的表演嘉賓。此次一路向前世界巡迴演唱會第一站選在台北小巨蛋開唱，將再度以動人的歌聲邀請歌迷們重返小巨蛋，揮灑光和熱，一起一路向前。
▲動力火車舉辦《一路向前 世界巡迴演唱會》，台北場將於5/15~5/17在小巨蛋開唱。（圖／KKTIX）
【動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場】
演唱會時間：2026/05/15(五) 19:30、2026/05/16(六) 19:30、2026/05/17(日) 18:00
演唱會地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路4段2號）
售票時間：
》台新卡友優先購票：2026/1/24(六) 13:00~23:59
》全面啟售：2026/1/25(日) 13:00
票價：4,500／4,200／3,800／3,200／2,800／2,200／1,800／800
售票平台：KKTIX
新北演唱會：ZUTOMAYO演唱會
ずっと真夜中でいいのに。（永遠是深夜有多好。），又稱ZUTOMAYO，為日本人氣音樂團體，創作歌曲融合J-Rock、Funk、Jazz和電子音樂等，曾為《鏈鋸人》、《約定的夢幻島》、《漂流家園》等動畫作品演唱主題曲。如今將再次來台開唱，歌迷們千萬別錯過！
▲唱紅動漫主題曲的日本人氣團體ZUTOMAYO將來台舉辦演唱會活動。（圖／拓元售票）
【ZUTOMAYO INTENSE II「坐•ZOMBIE CRAB LABO」TAIPEI】
演唱會時間：2026/5/16 (六) 18:00、2026/5/17 (日) 17:00
演唱會地點：新北市工商展覽中心（新北市五股區五權路1號）
售票時間：
》會員抽選登記：2/2 (一) 18:00~2/3 (二) 23:59
》會員售票時間：2/7 (六) 12:00~2/8 (日) 12:00
》一般售票：2/8 (日) 15:00
票價：VVIP 4,800／VIP 3,800／Standing A 2,800／身障席 2,400
售票平台：拓元售票
6月演唱會
台北演唱會：LiSA演唱會
日本搖滾歌姬LiSA確定將於今年6月登上台北小巨蛋舞台！數次為日本動漫《鬼滅之刃》獻唱，《紅蓮華》、《炎》、《殘酷な夜に輝け》等多首歌曲皆在YouTube上擁有破千萬的觀看次數。剛完成日本國內巡迴的LiSA緊接著在今年展開亞巡計畫，登上台北小巨蛋舞台，動漫迷們可得把握機會！
▲唱紅動漫《鬼滅之刃》多首主題曲的日本歌姬LiSA於今年6月登上台北小巨蛋。（圖／遠大售票）
【2026 ASIA TOUR「LiVE is Smile Always～15～in Taipei」】
演唱會時間：2026/06/19 (五) 17:30 入場 / 19:00 開演、2026/06/20 (六) 15:30 入場 / 17:00 開演
演唱會地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路4段2號）
抽選流程&時間 （每個證件號碼每場次僅能登記一張票券）
》登記時間：2026/02/05 (四) 12:00~2026/02/08 (日) 19:00
》結果公布：2026/02/10 (二) 12:00 起陸續發送Email、簡訊通知
》繳費期限：2026/02/11 (三) 12:00 止
票價：5,280 / 4,880 / 4,280 / 3,880 / 2,880 / 800
售票平台：遠大售票
本文不授權媒體夥伴
