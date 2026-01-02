2026演唱會資訊售票日期一次看！五月天、蔡依林、BABYMONSTER、NEXZ…（持續更新）
2026演唱會資訊不斷更新！Jolin蔡依林年底唱進臺北大巨蛋；戴佩妮明年《雙生火焰》演唱會前進高雄巨蛋；五月天跨年演唱會台中登場，六場時間快保留！江蕙台北小巨蛋安可場再度登場。王心凌明年1月帶著巡演重返台北小巨蛋。此外華語部分還有林憶蓮、血肉果汁機、頑童MJ116、ARKis、小宇 宋念宇、李聖傑、許哲珮、Whyte 壞特、張棟樑、落日飛車、魏如萱、陳昇⋯以及多個音樂祭都將在今年舉辦！
韓星韓團部分，SEVENTEEN小分隊CxM將於明年4月登台；i-dle明年唱進臺北大巨蛋舞台；SJ 20周年巡演明年前進高雄巨蛋；TWICE明年3月登上臺北大巨蛋連唱兩場！TXT成為HYBE首組唱進大巨蛋的男團，門票完售再加場，明年1月底登台開唱！此外還有QWER、NCT WISH、TREASURE、ATEEZ、TWS、BABYMONSTER、NEXZ、CNBLUE、FTISLAND、N.Flying、VERIVERY、CHEN⋯都將來台開唱。
日本J-POP許多大咖日本歌手與組合將來台，日本超人氣創作新人tuki.首度登台就唱上小巨蛋；King Gnu明年巡演將唱上小巨蛋。此外還有ONE OK ROCK、中島美嘉⋯都將登台！
西城男孩明年2月久違登台，將在高雄流行音樂中心開唱；Calum Scott 卡倫史考特明年1月將登上高雄巨蛋開唱！OneRepublic共和世代將於明年登上台北小巨蛋；Men I Trust⋯等都將接力登台，身為粉絲的你當然不能錯過！
以下蒐集整理了2026年重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！
五月天 [回到那一天] 25週年巡迴演唱會－台中站・新年快樂版
●演出日期：
2025/12/27（六）
2025/12/28（日）
2025/12/31（三）
2026/01/01（四）
2026/01/03（六）
2026/01/04（日）
●演出地點：臺中洲際棒球場
●售票時間：拓元售票
－親子套票區：2025/11/09（日）11:00
－玉山卡友專區：2025/11/09（日）10:00
－全面啟售：2025/11/09（日）11:00
●演出票價：NT$4580／$3880／$3280／$2880／$2280／$1880／$1280
●跨年場票價：NT$5580／$4580／$3880／$3280／$2880／$2280／$1880
JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026
●演出日期：
2025/12/30（二）19:30
2025/12/31（三）19:30
2026/01/01（四）19:30
●演出地點：臺北大巨蛋
●售票時間：
－國泰世華CUBE信用卡優先購票：2025/11/22（六）10:00～12:00
－台灣大哥大 專區購票：2025/11/22（六）12:00
－JOLIN官網會員限量優先購票：2025/11/22（六）14:00～23:00
－全面開賣：2025/11/23（日）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$6,990 / NT$5,990 / NT$4,990 / NT$3,990 / NT$2,990 / NT$990 (全場均為座席)
陳昇2026跨年演唱會《我不是搖滾歌手》Not a Rockstar
●演出時間：2025/12/31（三）20:30
●演出地點：TICC台北國際會議中心
●售票時間：2025/10/30（四）12:00 實體＋線上同步全面開賣
●演出票價：NT$3800／$2800／$2000／$1500（全區對號入座）；線上票 NT$949（早鳥 NT$749 至 12/15 23:59）
●售票網站：KKTIX售票系統
BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT IN TAIPEI
●演出日期：
2026/01/02（五）
2026/01/03（六）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－Fanclub優先購登記：2025/11/08（六）10:00～11/09（日）23:59 Weverse
－Fanclub優先購票：2025/11/14（五）13:00～23:59 KKTIX
－Joox優先購：2025/11/14（五）15:00～23:59
－全面開賣：2025/11/15（六）12:00 KKTIX
●演出票價： NT$6500 / $5600 / $4800 / $4200 / $3200 / $2200 / $800（全場均為座位席）
NEXZ SPECIAL CONCERT <ONE BEAT> in Taipei
●演出時間：2026/01/03（六）17:00
●演出地點：台大綜合體育館一樓
●售票時間：2025/11/29（六）11:00 ibon
●演出票價：NT$5800／$4800／$3800／$1900（身障席）
CHEN CONCERT TOUR 《Arcadia》in TAIPEI
●演出日期：2026/01/03（六）15:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：2025/12/10（三）12:00 FunOne Tickets
●演出票價：NT$5,980 / $4,980 / $3,980 / $2,490(全區座席)
張棟樑 “第21個故事” 巡迴演唱會 高雄站
●演出日期：2026/01/10（六）19:00
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：2025/11/07（五）18:00 KKTIX與全家便利商店
●演出票價：NT$4500／$4200／$3500／$3000／$2500／$1800（視線不良區）／$1750（身障席）／$1500（身障席）
2026 FIFTY FIFTY｜Let’s Play Twenty Party
●演出日期：2026/01/10（六）
●演出地點：WESTAR
●售票時間：2025/12/14（日）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$4,280（VVIP）/ $4,080（VIP）/ $3,280（GA）/ $2,140（身障席）
Energy《ALL IN 全面進擊》台北小巨蛋演唱會
●演出日期：
2026/01/10（六）19:30
2026/01/11（日）18:00 #加場
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－2025/09/18（四）12:00－2025.09.19 (五) 18:00 中華電信VIP專區
－2025/09/20（六）12:00 拓元售票全面啟售
●演出票價：NT$4500/$4200/$3800/$3200/$2500/$2200/$1800/$1500/$800
Rain《STILL RAINING: ENCORE》
●演出日期：2026/01/17（六）19:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：2025/11/30（日）11:30 Klook售票
●演出票價：NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$3400／$2900（身障優惠票）
落日飛車《Q來Q去 2026》亞洲巡迴 台北站
●演出日期：
2026/01/17（六）19:00
2026/01/18（日）17:00
●演出地點：台北流行音樂中心
●售票時間：2025/11/03（一）12:00 KKTIX與全家便利商店FamiPort
●演出票價：NT$4200／$3800／$3300／$2800／$2300／$1800
VERIVERY FANMEETING 《Hello VERI Long Time》IN KAOHSIUNG
●演出日期：2026/01/18（日）18:00
●演出地點：LIVE WAREHOUSE
●售票時間：2025/12/14（日）12:00 FunOne Tickets
●演出票價：NT$5,980 / $5,280 / $3,880 / $2,640(身障席)
王心凌《Sugar High 2.0 × Sugar Land 冬日慶典》最終章
●演出日期：
2026/01/23（六）19:30
2026/01/24（日）19:30
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：2025/09/26（五）12:00 寬宏售票
●演出票價：$4,980／$4,680／$4,280／$3,680／$2,880／$1,880／$800
ATEEZ 世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY] - 台北站
●演出日期：2026/01/24（六）18:00
●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
●售票時間：2025/11/20（四）12:00 寬宏售票系統
●演出票價：NT$7490（ATINY VIP Package）／$6990（Fantasy VIP Package）／$5880／$5280／$4880／$3880
SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR《SUPER SHOW 10》#高雄場
●演出日期：
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）18:00
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：
－官方會員登記時間：2025/11/03（一）13:00～2025/11/05（三）12:59
－官方會員售票時間：2025/11/21（五）12:00～2025/11/21（五）23:59 拓元售票
－永豐金證券專屬快閃優先購：2025/11/22（六）12:00～18:00 拓元售票
－全面開賣：2025/11/23（日）12:00 拓元售票
●演出票價：NT$6,680（含SOUNDCHECK）／$6,280／$5,680／$4,680／$3,680／$2,680／一般身障票 $2,840／輪椅身障票 $1,340
玟星 Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : Village of eternal glow] IN TAIPEI
●演出日期：2026/01/24（六）
●演出地點：待公布
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
林俊逸 2026《逸行者》演唱會
●演出日期：2026/01/24（六）19:30
●演出地點：Legacy Taipei
●售票時間：2025/10/21（二）12:00 年代售票
●演出票價：NT$2200／$1800
2026 FTISLAND CONCERT ‘FTSODE’ in TAIPEI
●演出日期：2026/01/24（六）18:00
●演出地點：臺大綜合體育館 1F
●售票時間：2025/12/20（六）11:00 ibon、機台
●演出票價：NT$6,580 / $5,580 / $4,880
2026 N.Flying LIVE ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI
●演出日期：2026/01/25（日）18:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：2025/12/13（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$5,900 / $4,800 / $3,900 / $3,500
TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR《ACT : TOMORROW》IN TAIPEI
●演出日期：
2026/01/31（六）18:00
2026/02/01（日）17:00 #加場
●演出地點：台北大巨蛋
●加場售票時間：2025/11/08（六）12:00 拓元售票
●演出票價：特A座位區 NT$6,980（含彩排福利&紀念吊牌）；特B座位區 NT$6,480；看台座位區 NT$5,980／4,980／4,480／3,980／2,980；B1看台身障席 NT$2,990；L2看台身障席 NT$2,490
Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei
●演出日期：2026/01/31（六）19:30
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：2025/09/25（四）10:00 KKTIX售票
●演出票價：一般預售票 一樓站區NT$2,100／愛心票 NT$1,100 / 一般預售票 二樓座位NT$2,400 / 二樓站區 NT$1,900
Calum Scott 2026高雄演唱會
●演出日期：2026/01/31 (六) 19:30
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：2025/09/16 (二) 12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$4980/$4680/$4280/$3880/$3480/$2880/$1880/$800
●VIP加價購：VIP Package 1 $6100／VIP Package 2 $2690（限$4980票券持有者加購，不可單獨使用）
TWS (KR) TOUR '24/7:WITH:US' IN KAOHSIUNG
●演出時間：2026/01/31（六）19:00
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－官方會員預購登記：2025/11/21（五）13:00～11/23（日）23:59
－官方會員預購：2025/11/28（五）19:00～23:59
－全面開賣：2025/11/29（六）13:00
●演出票價：NT$5980／$4680／$3480／$2340（身心席）
●售票網站：拓元售票
頑童MJ116 OGS演唱會 台中場
●演出日期：
2026/01/31（六）19:00
2026/02/01（日）18:00 #加場
●演出地點：台中洲際棒球場
●加場售票時間：拓元售票｜實名制區｜非實名制區
－本色會員優先購票（含親子區）：2025/11/15（六）11:00
－本色會員一般購票：2025/11/15（六）13:30
●演出票價：NT$4080／$3880／$3580／$2880／$2380／$2580／$2080／$1880／$1280／$880
西城男孩 WESTLIFE：A GALA EVENING IN KAOHSIUNG
●演出日期：2026/02/05（四）19:30
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－Live Nation 會員預售：2025/12/08（一）11:00~23:59
－正式開賣：2025/12/09（二）11:00 拓元售票
●演出票價：NT$7,800 / $6,800 / $5,800 / $5,300 / $4,800 / $3,800
魏如萱 waa wei 2025〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會 台北小巨蛋
●演出日期：
2026/02/07（六）19:30
2026/02/08（日）17:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－好多會員優先購：2025/11/27（四）12:00～18:00
－正式開賣：2025/11/29（六）12:00
●演出票價：NT$4520／$4120／$3520／$3280／$2880／$2280／$1980／$1680／$800
●售票網站：KKTIX
QWER (KR) 1ST WORLD TOUR《ROCKATION》in TAIPEI
●演出日期：
2026/02/14（六）17:00
2026/02/15（日）15:00 #加場
●演出地點：台北國際會議中心（TICC）
●售票時間：2025/10/18（六）11:00 ibon售票
●演出票價：TWD 5,600 / TWD 5,200 / TWD 4,800 / TWD 3,800 / TWD 3,200（全區對號入座）
江蕙《無・有》安可場
●演出日期：
2026/02/20（五）18:30
2026/02/21（六）18:30
2026/02/22（日）18:30
2026/02/24（二）19:30
2026/02/25（三）19:30
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－台新銀行卡友優先購：2025/11/12（三）12:00 寬宏藝術
－實名制登記抽選時間：2025/11/13（四）00:00～2025/11/14（五）23:59 寬宏藝術
●演出票價：NT$6800／$5880／$4880／$3880／$2880／$1880／$800
●演出票價：
NCT WISH 1st CONCERT TOUR《INTO THE WISH：Our WISH》
●演出日期：2026/02/28（六）17:00
●演出地點：林口體育館
●售票時間：
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售登記：2025/10/10（五）11:00～2025/10/13（一）19:59
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售時間：2025/11/12（三）11:00～19:59
－一般販售：2025/11/15（六）11:00 遠大售票
●演出票價：NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,900
OneRepublic "From Asia With Love" 2026 in Taipei
●演出日期：2026/03/04（三）19:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－2025/09/29（一）12:00 OneRepublic 官方預售
－2025/09/30（二）10:00 星展萬事達卡 卡友預售票
－2025/10/02（四）12:00 Live Nation Taiwan會員預售
－2025/10/03（五）12:00 星展萬事達卡 飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友精選票
－2025/10/03（五）12:00 台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區
－2025/10/03（五）12:00 拓元售票
●演出票價：NT$800元起至$8,000元 ＆身障優惠票 (陪同票) NTD.400元
CNBLUE 2026 LIVE WORLD TOUR《3LOGY》 IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/07（六）19:00
●演出地點：台北流行音樂中心 表演廳
●售票時間：2025/12/17（三）13:00 年代售票
●演出票價：NT$6,880 / $5,880 / $4,880 / $3,880
2026 i-dle WORLD TOUR 《Syncopation》IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/07（六）
●演出地點：台北大巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
戴佩妮 2026《雙生火焰》高雄巨蛋演唱會
●演出日期：2026/03/21（六）19:30
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：2025/12/17（三）11:11 寬宏售票
●演出票價：NT$4,280 / $3,980 / $3,680 / $3,280 / $2,980 / $1,880 / $880
TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN TAIPEI
●演出日期：
2026/03/21（六）18:00
2026/03/22（日）18:00
●演出地點：台北大巨蛋
●售票時間：
－LN會員預售：2025/12/02（二）11:00～23:59
－三星星粉保留席次：2025/12/02（二）11:00～12/04（四）11:00
－正式開賣：2025/12/04（四）11:00 拓元售票
●演出票價：
一般票 NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$1800／$3400（身障）／$2900（身障）／$2400（身障）／$1900（身障）／$1400（身障）／$900（身障）
VIP票 NT$8800
TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/28（六）18:00
●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
●售票時間：
－2025/10/21（二）12:00～2025/10/24（五）11:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購登記
－2025/10/29（三）11:00～23:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購
－2025/10/30（四）11:00～23:59 星展萬事達卡友優先購
－2025/10/31（五）11:00～23:59 Live Nation Taiwan會員預售
－2025/11/01（六）11:00 拓元售票
●演出票價：NT$7800／$6800／$5800／$4800／$3800／$2800
tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI
●演出日期：
2026/04/04（六）17:00
2026/04/05（日）17:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
【登記抽選】
－登記：2025/11/24（一）13:00～11/26（三）13:00
－結果：2025/11/28（五）12:00後陸續公布
－繳費期限：2025/11/28（五）～11/29（六）13:00
【一般販售】
－售票：2025/12/10（三）12:00
●演出票價：NT$5280／$4280／$3280／$2280／$800／$400（身障席）
●售票網站：遠大售票
ONE OK ROCK《DETOX》ASIA TOUR 2026 - TAIPEI
●演出日期：2026/04/25（六）
●演出地點：臺北大巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
CxM 《DOUBLE UP》LIVE PARTY IN KAOHSIUNG
●演出日期：
2026/04/25（六）
2026/04/26（日）
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
中島美嘉演唱會
●演出日期：
2026/05/16（六）
2026/05/17（日）
●演出地點：台北流行音樂中心
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
King Gnu CEN+RAL Tour
●演出日期：
2026/06/06（六）
2026/06/07（日）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
林憶蓮《迴響Resonance》 2025巡迴演唱會
●演出日期：待公布
●演出地點：待公布
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
