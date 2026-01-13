2026演唱會資訊售票日期一次看！Rain、落日飛車、洪榮宏、DAY6、吳宗憲…（持續更新）
2026演唱會資訊不斷更新！動力火車5月攻蛋，一連開唱三天！戴佩妮《雙生火焰》演唱會3月前進高雄巨蛋；江蕙台北小巨蛋安可場再度登場。王心凌1月帶著巡演重返台北小巨蛋。此外華語部分還有林憶蓮、頑童MJ116、落日飛車、魏如萱、巫啟賢、辛曉琪、吳宗憲、龍千玉、品冠、小球 莊鵑瑛、邱鋒澤、蘇永康、艾薇⋯以及多個音樂祭都將在今年舉辦！
韓星韓團部分，ITZY將於6月首度在高雄巨蛋開唱；SEVENTEEN小分隊CxM將於4月登台；i-dle唱進臺北大巨蛋舞台；SJ 20周年巡演繼台北後前進高雄巨蛋；TWICE於3月登上臺北大巨蛋連唱兩場！TXT成為HYBE首組唱進大巨蛋的男團，1月底登台開唱！此外還有QWER、NCT WISH、TREASURE、ATEEZ、TWS、TEMPEST、CNBLUE、FTISLAND、N.Flying、VERIVERY、金在中、ifeye、KARD、岡旻、TEEN TOP、金所願、MONSTA X、HANRORO⋯都將來台開唱。
日本J-POP許多大咖日本歌手與組合將來台，《鬼滅》歌姬LiSA將於6月登上小巨蛋連唱兩天；日本超人氣創作新人tuki.首度登台就唱上小巨蛋；King Gnu巡演將登上小巨蛋舞台。此外還有宮野真守、藥師寺寬邦、WONK、上原廣美與音速奇景、ONE OK ROCK、中島美嘉、相川七瀬、水樹奈奈、Centimillimental⋯都將登台！
西城男孩將於2月久違登台，將在高雄流行音樂中心開唱；Calum Scott 卡倫史考特1月將登上高雄巨蛋開唱！OneRepublic共和世代也將登上台北小巨蛋；Men I Trust、Central Cee⋯等都將接力登台，身為粉絲的你當然不能錯過！
以下蒐集整理了2026年重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！
Rain《STILL RAINING: ENCORE》
●演出日期：2026/01/17（六）19:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：2025/11/30（日）11:30 Klook售票
●演出票價：NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$3400／$2900（身障優惠票）
落日飛車《Q來Q去 2026》亞洲巡迴 台北站
●演出日期：
2026/01/17（六）19:00
2026/01/18（日）17:00
●演出地點：台北流行音樂中心
●售票時間：2025/11/03（一）12:00 KKTIX與全家便利商店FamiPort
●演出票價：NT$4200／$3800／$3300／$2800／$2300／$1800
VERIVERY FANMEETING 《Hello VERI Long Time》IN KAOHSIUNG
●演出日期：2026/01/18（日）18:00
●演出地點：LIVE WAREHOUSE
●售票時間：2025/12/14（日）12:00 FunOne Tickets
●演出票價：NT$5,980 / $5,280 / $3,880 / $2,640(身障席)
王心凌《Sugar High 2.0 × Sugar Land 冬日慶典》最終章
●演出日期：
2026/01/23（六）19:30
2026/01/24（日）19:30
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：2025/09/26（五）12:00 寬宏售票
●演出票價：$4,980／$4,680／$4,280／$3,680／$2,880／$1,880／$800
ATEEZ 世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY] - 台北站
●演出日期：2026/01/24（六）18:00
●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
●售票時間：2025/11/20（四）12:00 寬宏售票系統
●演出票價：NT$7490（ATINY VIP Package）／$6990（Fantasy VIP Package）／$5880／$5280／$4880／$3880
Moon Byul 玟星 CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI
●演出日期：2026/01/24（六）
●演出地點：臺北流行音樂中心 表演廳
●售票時間：2025/12/28（日）15:00 KKTIX
●演出票價：NT$5,800 / NT$4,600 / NT$3,800 / NT$3,200 / NT$2,900 (身障席) / NT$2,300 (身障席)
2026 WAY BETTER WORLD TOUR：Global Warming in Taipei
●演出日期：2026/01/24（六）14:00、19:00
●演出地點：NUZONE
●售票時間：2025/12/28（日）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$9,500 / $4,880 / $3,680 / $2,380
SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR《SUPER SHOW 10》#高雄場
●演出日期：
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）18:00
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：
－官方會員登記時間：2025/11/03（一）13:00～2025/11/05（三）12:59
－官方會員售票時間：2025/11/21（五）12:00～2025/11/21（五）23:59 拓元售票
－永豐金證券專屬快閃優先購：2025/11/22（六）12:00～18:00 拓元售票
－全面開賣：2025/11/23（日）12:00 拓元售票
●演出票價：NT$6,680（含SOUNDCHECK）／$6,280／$5,680／$4,680／$3,680／$2,680／一般身障票 $2,840／輪椅身障票 $1,340
林俊逸 2026《逸行者》演唱會
●演出日期：2026/01/24（六）19:30
●演出地點：Legacy Taipei
●售票時間：2025/10/21（二）12:00 年代售票
●演出票價：NT$2200／$1800
2026 FTISLAND CONCERT ‘FTSODE’ in TAIPEI
●演出日期：
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）17:00 #加場
●演出地點：臺大綜合體育館 1F
●售票時間：2025/12/20（六）11:00 ibon、機台
●演出票價：NT$6,580 / $5,580 / $4,880
2026 N.Flying LIVE ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI
●演出日期：2026/01/25（日）18:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：2025/12/13（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$5,900 / $4,800 / $3,900 / $3,500
2025-26 TEMPEST ASIA TOUR〈As I am〉in Taipei
●演出日期：2026/01/25（日）17:00
●演出地點：HANA SPACE
●售票時間：2025/12/12（五）16:00 KKTIX
●演出票價：NT$4,980／$3,980／$2,490（身障席）
HANRORO LIVE 2026 IN TAIPEI
●演出日期：2026/01/31（六）17:00、20:00
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●演出票價：NT$2,600（Standard Seat）/ $2,400（Casual Seat）/ $3,000（Premium Seat）/ $3,200（Luxury Seat）/ $10,800（Box Seat，3人）
●售票網站：Billboard Live TAIPEI
TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR《ACT : TOMORROW》IN TAIPEI
●演出日期：
2026/01/31（六）18:00
2026/02/01（日）17:00 #加場
●演出地點：台北大巨蛋
●加場售票時間：2025/11/08（六）12:00 拓元售票
●演出票價：特A座位區 NT$6,980（含彩排福利&紀念吊牌）；特B座位區 NT$6,480；看台座位區 NT$5,980／4,980／4,480／3,980／2,980；B1看台身障席 NT$2,990；L2看台身障席 NT$2,490
Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei
●演出日期：2026/01/31（六）19:30
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：2025/09/25（四）10:00 KKTIX售票
●演出票價：一般預售票 一樓站區NT$2,100／愛心票 NT$1,100 / 一般預售票 二樓座位NT$2,400 / 二樓站區 NT$1,900
Calum Scott 2026高雄演唱會
●演出日期：2026/01/31 (六) 19:30
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：2025/09/16 (二) 12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$4980/$4680/$4280/$3880/$3480/$2880/$1880/$800
●VIP加價購：VIP Package 1 $6100／VIP Package 2 $2690（限$4980票券持有者加購，不可單獨使用）
TWS (KR) TOUR '24/7:WITH:US' IN KAOHSIUNG
●演出時間：
2026/01/31（六）19:00
2026/02/01（日）16:00 #加場
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－官方會員預購登記：2025/11/21（五）13:00～11/23（日）23:59
－官方會員預購：2025/11/28（五）19:00～23:59
－全面開賣：2025/11/29（六）13:00
●演出票價：NT$5980／$4680／$3480／$2340（身心席）
●售票網站：拓元售票
頑童MJ116 OGS演唱會 台中場
●演出日期：
2026/01/31（六）19:00
2026/02/01（日）18:00 #加場
●演出地點：台中洲際棒球場
●加場售票時間：拓元售票｜實名制區｜非實名制區
－本色會員優先購票（含親子區）：2025/11/15（六）11:00
－本色會員一般購票：2025/11/15（六）13:30
●演出票價：NT$4080／$3880／$3580／$2880／$2380／$2580／$2080／$1880／$1280／$880
鄭大賢 2026 JUNG DAE HYUN IN TAIPEI《Dear My Daby》
●演出日期：2026/02/01（日）14:00
●演出地點：WESTAR
●售票時間：2025/12/27（六）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$4,980（VIP）/ $3,980（GA）/ $2,490（身障席）
西城男孩 WESTLIFE：A GALA EVENING IN KAOHSIUNG
●演出日期：2026/02/05（四）19:30
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－Live Nation 會員預售：2025/12/08（一）11:00~23:59
－正式開賣：2025/12/09（二）11:00 拓元售票
●演出票價：NT$7,800 / $6,800 / $5,800 / $5,300 / $4,800 / $3,800
魏如萱 waa wei 2025〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會 台北小巨蛋
●演出日期：
2026/02/07（六）19:30
2026/02/08（日）17:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－好多會員優先購：2025/11/27（四）12:00～18:00
－正式開賣：2025/11/29（六）12:00
●演出票價：NT$4520／$4120／$3520／$3280／$2880／$2280／$1980／$1680／$800
●售票網站：KKTIX
宮野真守 MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025–2026 ～VACATIONING!～ in Taipei
●演出日期：
2026/02/07（六）19:00
2026/02/08（日）17:00
●演出地點：Legacy TERA
●售票時間：遠大售票
抽選登記：2025/12/25（四）12:00－12/27（六）12:00
一般販售：2026/01/10（六）12:00
●演出票價：NT$3,300 / $2,900
金在中 J-Party Asia Tour Fan Concert GALAXY 1986 in TAIPEI
●演出日期：2026/02/08（日）18:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：2026/01/11（日）11:00 遠大售票
●演出票價：NT$5,800／$4,800／$3,800／$2,900（愛心席）
2026 ifeye 1st FAN-CON in TAIPEI〈Blooming Valentine〉
●演出日期：2026/02/08（日）13:00
●演出地點：MOONDOG
●售票時間：2026/01/10（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$3,680／$2,880
QWER (KR) 1ST WORLD TOUR《ROCKATION》in TAIPEI
●演出日期：
2026/02/14（六）17:00
2026/02/15（日）15:00 #加場
●演出地點：台北國際會議中心（TICC）
●售票時間：2025/10/18（六）11:00 ibon售票
●演出票價：TWD 5,600 / TWD 5,200 / TWD 4,800 / TWD 3,800 / TWD 3,200（全區對號入座）
江蕙《無・有》安可場
●演出日期：
2026/02/20（五）18:30
2026/02/21（六）18:30
2026/02/22（日）18:30
2026/02/24（二）19:30
2026/02/25（三）19:30
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－台新銀行卡友優先購：2025/11/12（三）12:00 寬宏藝術
－實名制登記抽選時間：2025/11/13（四）00:00～2025/11/14（五）23:59 寬宏藝術
●演出票價：NT$6800／$5880／$4880／$3880／$2880／$1880／$800
KARD 2026 WORLD TOUR〈DRIFT〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/02/21（六）19:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：
－2026/01/09（五）11:00（VIP套票）
－2026/01/09（五）12:00（一般售票）
●演出票價：NT$4,280／$3,880／$3,280／$2,880／$1,880
●售票網站：寬宏售票
相川七瀬 30th Anniversary Billboard Live Tour 2026〈MOON DANCE〉in Taipei
●演出日期：2026/02/26（四）17:30、20:30
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●售票時間：2026/01/02（五）12:00
●售票網站：Billboard Live TAIPEI
岡旻 2026 KANGMIN FANMEETING〈璨綠時光〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/02/27（五）（時間未公布）
●演出地點：CLAPPER STUDIO
●售票時間：2026/01/21（三）12:00
●售票網站：待公布
小球 莊鵑瑛《Don’t forget…》生日演唱會
●演出日期：2026/02/28（六）19:00
●演出地點：Legacy Taipei
●售票時間：2026/01/07（三）12:00
●售票網站：iNDIEVOX
NCT WISH 1st CONCERT TOUR《INTO THE WISH：Our WISH》
●演出日期：2026/02/28（六）17:00
●演出地點：林口體育館
●售票時間：
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售登記：2025/10/10（五）11:00～2025/10/13（一）19:59
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售時間：2025/11/12（三）11:00～19:59
－一般販售：2025/11/15（六）11:00 遠大售票
●演出票價：NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,900
OneRepublic "From Asia With Love" 2026 in Taipei
●演出日期：2026/03/04（三）19:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－2025/09/29（一）12:00 OneRepublic 官方預售
－2025/09/30（二）10:00 星展萬事達卡 卡友預售票
－2025/10/02（四）12:00 Live Nation Taiwan會員預售
－2025/10/03（五）12:00 星展萬事達卡 飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友精選票
－2025/10/03（五）12:00 台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區
－2025/10/03（五）12:00 拓元售票
●演出票價：NT$800元起至$8,000元 ＆身障優惠票 (陪同票) NTD.400元
CNBLUE 2026 LIVE WORLD TOUR《3LOGY》 IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/07（六）19:00
●演出地點：台北流行音樂中心 表演廳
●售票時間：2025/12/17（三）13:00 年代售票
●演出票價：NT$6,880 / $5,880 / $4,880 / $3,880
2026 i-dle WORLD TOUR 《Syncopation》IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/07（六）
●演出地點：台北大巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
TEEN TOP IN TAIPEI ENCORE LIVE
●演出日期：2026/03/07（六）18:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：2026/01/17（六）12:00
●演出票價：待公布
●售票網站：待公布
Central Cee CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia
●演出日期：2026/03/11（三）19:30
●演出地點：台北國際會議中心
●售票時間：拓元售票
－Live Nation Taiwan會員預售：2026/01/07（三）11:00
－全面開賣：2026/01/08（四）11:00
●演出票價：NT$ 4,400 / 3,900 / 3,400 / 2,900 / 2,400 / 2,200（身障優惠票）
圓－Circle of Harmony 藥師寺寬邦《般若心經 MUSIC》10 週年世界巡演
●演出日期：2026/03/13（五）19:30
●演出地點：台北國際會議中心
●售票時間：2025/12/23（二）12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$2,980 / $2,680 / $2,280 / $1,680 / $1,280
巫啟賢《紅塵來去夢太傻 2.0》2026 世界巡迴演唱會（台北站）
●演出日期：2026/03/14（六）19:30
●演出地點：臺北流行音樂中心
●售票時間：2025/12/19（五）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$4,500 / $3,800 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $1,800 / $1,200
2026 邱鋒澤 Feng Ze《Bend The Lines》Concert
●演出日期：2026/03/14（六）19:30
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－原音娛樂官網會員優先：2026/01/20（二）12:00
－正式開賣：2026/01/23（五）12:00
●售票網站：寬宏售票
WONK Live at Billboard Live TAIPEI 2026
●演出日期：2026/03/21（六）午場17:00、晚場20:00
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●售票時間：2025/12/15（一）18:00 Billboard Live TAIPEI
●演出票價：標準席 NT$2,000 / 悠閒席 NT$1,800 / 尊榮席 NT$2,400 / 豪華席 NT$2,600 / 包廂席（3 人）NT$9,000
戴佩妮 2026《雙生火焰》高雄巨蛋演唱會
●演出日期：2026/03/21（六）19:30
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：2025/12/17（三）11:11 寬宏售票
●演出票價：NT$4,280 / $3,980 / $3,680 / $3,280 / $2,980 / $1,880 / $880
艾薇《BORN TO BE BRAVE》演唱會 台北站
●演出日期：2026/03/21（六）19:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：
－早鳥優先購票：2026/01/02（五）12:00～2026/01/05（一）12:00
－一般開賣：2026/01/09（五）12:00
●售票網站：KKTIX
TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN TAIPEI
●演出日期：
2026/03/20（五）19:00 #加場
2026/03/21（六）18:00
2026/03/22（日）18:00
●演出地點：台北大巨蛋
●售票時間：
－LN會員預售：2025/12/02（二）11:00～23:59
－三星星粉保留席次：2025/12/02（二）11:00～12/04（四）11:00
－正式開賣：2025/12/04（四）11:00 拓元售票
●演出票價：
一般票 NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$1800／$3400（身障）／$2900（身障）／$2400（身障）／$1900（身障）／$1400（身障）／$900（身障）
VIP票 NT$8800
上原廣美與音速奇景 Hiromi’s Sonicwonder：Formosa Journey 2026
●演出日期：2026/03/24（二）20:00
●演出地點：ZEPP NEW TAIPEI
●售票時間：2025/12/26（五）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$2,400／NT$2,200／NT$2,000／NT$1,200（身障愛心票）
辛曉琪《好好愛．此刻》演唱會
●演出日期：2026/03/28（六）19:30
●演出地點：臺北流行音樂中心
●售票時間：2025/12/26（五）12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$4,880／$4,380／$3,880／$3,380／$2,880／$1,880
TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/28（六）18:00
●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
●售票時間：
－2025/10/21（二）12:00～2025/10/24（五）11:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購登記
－2025/10/29（三）11:00～23:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購
－2025/10/30（四）11:00～23:59 星展萬事達卡友優先購
－2025/10/31（五）11:00～23:59 Live Nation Taiwan會員預售
－2025/11/01（六）11:00 拓元售票
●演出票價：NT$7800／$6800／$5800／$4800／$3800／$2800
金所願 2026 KIM SO WON FANMEETING〈韶情〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/28（六）13:00、18:30
●演出地點：Clapper Studio
●售票時間：2026/01/18（日）12:00
●售票網站：遠大售票
吳宗憲《臭男人》2026 台北演唱會
●演出日期：2026/03/29（日）18:00
●演出地點：台北國際會議中心 TICC
●售票時間：2026/01/18（日）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$3,980 / $3,280 / $2,680 / $1,880
2026 MONSTA X WORLD TOUR〈THE X : NEXUS〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/04/04（六）（時間未公布）
●演出地點：新北市工商展覽中心
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
●售票網站：待公布
tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI
●演出日期：
2026/04/04（六）17:00
2026/04/05（日）17:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
【登記抽選】
－登記：2025/11/24（一）13:00～11/26（三）13:00
－結果：2025/11/28（五）12:00後陸續公布
－繳費期限：2025/11/28（五）～11/29（六）13:00
【一般販售】
－售票：2025/12/10（三）12:00
●演出票價：NT$5280／$4280／$3280／$2280／$800／$400（身障席）
●售票網站：遠大售票
NANA MIZUKI 水樹奈奈 LIVE VISION 2025–2026 in Taipei
●演出日期：
2026/04/11（六）19:00
2026/04/12（日）17:30
●演出地點：台北國際會議中心
●售票時間：2026/01/17 （六）登記抽選
●售票網站：遠大售票
2026 蘇永康 30 週年 高雄演唱會
●演出日期：2026/04/25（六）19:00
●演出地點：高雄流行音樂中心
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
●售票網站：待公布
ONE OK ROCK《DETOX》ASIA TOUR 2026 - TAIPEI
●演出日期：2026/04/25（六）
●演出地點：臺北大巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
龍千玉《男人情．女人心》巡迴演唱會 台中場
●演出日期：2026/04/25（六）19:00
●演出地點：台中中興大學惠蓀堂
●售票時間：2025/12/23（二）13:00 年代售票
●演出票價：NT$6,800／NT$5,800／NT$4,800／NT$4,000／NT$3,800／NT$3,200／NT$3,000／NT$2,800／NT$2,400／NT$2,000／NT$1,800
CxM 《DOUBLE UP》LIVE PARTY IN KAOHSIUNG
●演出日期：
2026/04/25（六）
2026/04/26（日）
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
中島美嘉演唱會
●演出日期：
2026/05/16（六）
2026/05/17（日）
●演出地點：台北流行音樂中心
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
動力火車《一路向前》世界巡迴演唱會 台北旗艦場
●演出日期：
－2026/05/15（五）19:30
－2026/05/16（六）19:30
－2026/05/17（日）18:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－台新卡友優先購票：2026/01/24（六）13:00
－正式開賣：2026/01/25（日）13:00
●售票網站：KKTIX
King Gnu CEN+RAL Tour
●演出日期：
2026/06/06（六）
2026/06/07（日）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
2026《今夜品冠來台南哈囉》演唱會
●演出日期：
2026/06/06（六）19:30
2026/06/07（日）17:00
●演出地點：十鼓文創園區－夢糖劇場
●售票時間：2025/12/19（五）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$3000 / NT$2800 / NT$2500 / NT$2300 / NT$2000 / NT$1800 / NT$1500 (身障輪椅)
LiSA LiVE is Smile Always～15～ in Taipei
●演出日期：2026/06/19（五）
●演出日期：2026/06/20（六）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
2026 ITZY 3rd WORLD TOUR《TUNNEL VISION》
●演出日期：2026/06/27（六）
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
Centimillimental WORLD TOUR 2025–2026《Cafuné》
●演出日期：2026/06/28（日）18:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●演出票價：NT$2,000（1F站席）/ $2,000（2F站席）/ $2,200（2F座席）/ $1,000（1F身障席）
●售票網站：KKTIX
林憶蓮《迴響Resonance》 巡迴演唱會
●演出日期：待公布
●演出地點：待公布
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
