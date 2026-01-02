2026演唱會資訊售票日期一次看！五月天、蔡依林、BABYMONSTER、NEXZ…（持續更新）

2026演唱會資訊不斷更新！戴佩妮《雙生火焰》演唱會3月前進高雄巨蛋；！江蕙台北小巨蛋安可場再度登場。王心凌1月帶著巡演重返台北小巨蛋。此外華語部分還有林憶蓮、頑童MJ116、張棟樑、落日飛車、魏如萱、巫啟賢、辛曉琪、吳宗憲、龍千玉、品冠⋯以及多個音樂祭都將在今年舉辦！

韓星韓團部分，ITZY將於6月首度在高雄巨蛋開唱；SEVENTEEN小分隊CxM將於4月登台；i-dle唱進臺北大巨蛋舞台；SJ 20周年巡演繼台北後前進高雄巨蛋；TWICE於3月登上臺北大巨蛋連唱兩場！TXT成為HYBE首組唱進大巨蛋的男團，1月底登台開唱！此外還有QWER、NCT WISH、TREASURE、ATEEZ、TWS、BABYMONSTER、CNBLUE、FTISLAND、N.Flying、VERIVERY⋯都將來台開唱。

日本J-POP許多大咖日本歌手與組合將來台，日本超人氣創作新人tuki.首度登台就唱上小巨蛋；King Gnu巡演將登上小巨蛋舞台。此外還有宮野真守、藥師寺寬邦、WONK、上原廣美與音速奇景、ONE OK ROCK、中島美嘉⋯都將登台！

西城男孩將於2月久違登台，將在高雄流行音樂中心開唱；Calum Scott 卡倫史考特1月將登上高雄巨蛋開唱！OneRepublic共和世代也將登上台北小巨蛋；Men I Trust、Central Cee⋯等都將接力登台，身為粉絲的你當然不能錯過！

以下蒐集整理了2026年重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！

五月天 [回到那一天] 25週年巡迴演唱會－台中站・新年快樂版

五月天跨年演唱會11/9開賣。（圖／相信音樂）

●演出日期：

2025/12/27（六）

2025/12/28（日）

2025/12/31（三）

2026/01/01（四）

2026/01/03（六）

2026/01/04（日）

●演出地點：臺中洲際棒球場

●售票時間：拓元售票

－親子套票區：2025/11/09（日）11:00

－玉山卡友專區：2025/11/09（日）10:00

－全面啟售：2025/11/09（日）11:00

●演出票價：NT$4580／$3880／$3280／$2880／$2280／$1880／$1280

●跨年場票價：NT$5580／$4580／$3880／$3280／$2880／$2280／$1880

JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026

蔡依林宣布將在大巨蛋舉辦三場演唱會。（圖／凌時差提供）

●演出日期：

2025/12/30（二）19:30

2025/12/31（三）19:30

2026/01/01（四）19:30

●演出地點：臺北大巨蛋

●售票時間：

－國泰世華CUBE信用卡優先購票：2025/11/22（六）10:00～12:00

－台灣大哥大 專區購票：2025/11/22（六）12:00

－JOLIN官網會員限量優先購票：2025/11/22（六）14:00～23:00

－全面開賣：2025/11/23（日）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$6,990 / NT$5,990 / NT$4,990 / NT$3,990 / NT$2,990 / NT$990 (全場均為座席)

陳昇2026跨年演唱會《我不是搖滾歌手》Not a Rockstar

●演出時間：2025/12/31（三）20:30

●演出地點：TICC台北國際會議中心

●售票時間：2025/10/30（四）12:00 實體＋線上同步全面開賣

●演出票價：NT$3800／$2800／$2000／$1500（全區對號入座）；線上票 NT$949（早鳥 NT$749 至 12/15 23:59）

●售票網站：KKTIX售票系統

BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT IN TAIPEI

BABYMONSTER小巨蛋演唱會。（圖／babymonster_ygofficial IG）

●演出日期：

2026/01/02（五）

2026/01/03（六）

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－Fanclub優先購登記：2025/11/08（六）10:00～11/09（日）23:59 Weverse

－Fanclub優先購票：2025/11/14（五）13:00～23:59 KKTIX

－Joox優先購：2025/11/14（五）15:00～23:59

－全面開賣：2025/11/15（六）12:00 KKTIX

●演出票價： NT$6500 / $5600 / $4800 / $4200 / $3200 / $2200 / $800（全場均為座位席）

NEXZ SPECIAL CONCERT <ONE BEAT> in Taipei

●演出時間：2026/01/03（六）17:00

●演出地點：台大綜合體育館一樓

●售票時間：2025/11/29（六）11:00 ibon

●演出票價：NT$5800／$4800／$3800／$1900（身障席）

CHEN CONCERT TOUR 《Arcadia》in TAIPEI

CHEN將於1/3來台開唱。（圖／ FunOne Tickets售票網站）

●演出日期：2026/01/03（六）15:00

●演出地點：TICC 台北國際會議中心

●售票時間：2025/12/10（三）12:00 FunOne Tickets

●演出票價：NT$5,980 / $4,980 / $3,980 / $2,490(全區座席)

張棟樑 “第21個故事” 巡迴演唱會 高雄站

張棟樑將於高流開唱。（張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）

●演出日期：2026/01/10（六）19:00

●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

●售票時間：2025/11/07（五）18:00 KKTIX與全家便利商店

●演出票價：NT$4500／$4200／$3500／$3000／$2500／$1800（視線不良區）／$1750（身障席）／$1500（身障席）

2026 FIFTY FIFTY｜Let’s Play Twenty Party

韓國人氣女團 FIFTY FIFTY 首次在台北舉辦專屬粉絲見面會。（圖／遠大售票網站）

●演出日期：2026/01/10（六）

●演出地點：WESTAR

●售票時間：2025/12/14（日）12:00 遠大售票

●演出票價：NT$4,280（VVIP）/ $4,080（VIP）/ $3,280（GA）/ $2,140（身障席）

Energy《ALL IN 全面進擊》台北小巨蛋演唱會

Energy明年1/11唱進台北小巨蛋。（圖／相信音樂FB）

●演出日期：

2026/01/10（六）19:30

2026/01/11（日）18:00 #加場

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－2025/09/18（四）12:00－2025.09.19 (五) 18:00 中華電信VIP專區

－2025/09/20（六）12:00 拓元售票全面啟售

●演出票價：NT$4500/$4200/$3800/$3200/$2500/$2200/$1800/$1500/$800

孔燦 2026 Gongchan Fanmeeting in Taipei：A Letter to You

韓團B1A4成員孔燦隻身來台舉辦粉絲見面會。（圖／遠大售票網站）

●演出日期：2026/01/11（日）

●演出地點：WESTAR

●售票時間：2025/12/17（三）12:00 遠大售票

●演出票價：NT$4,580（VIP）/ $3,680（GA）/ $2,290（身障席）

Rain《STILL RAINING: ENCORE》

韓流天王Rain暌違20年重返台北小巨蛋，無預警宣布明年1/17二度「攻蛋」開唱。（圖／大步整合行銷提供）

●演出日期：2026/01/17（六）19:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025/11/30（日）11:30 Klook售票

●演出票價：NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$3400／$2900（身障優惠票）

落日飛車《Q來Q去 2026》亞洲巡迴 台北站

落日飛車將唱進北流。（圖／華納音樂提供）

●演出日期：

2026/01/17（六）19:00

2026/01/18（日）17:00

●演出地點：台北流行音樂中心

●售票時間：2025/11/03（一）12:00 KKTIX與全家便利商店FamiPort

●演出票價：NT$4200／$3800／$3300／$2800／$2300／$1800

VERIVERY FANMEETING 《Hello VERI Long Time》IN KAOHSIUNG

VERIVERY粉絲見面會。（圖／FunOne Tickets 網站）

●演出日期：2026/01/18（日）18:00

●演出地點：LIVE WAREHOUSE

●售票時間：2025/12/14（日）12:00 FunOne Tickets

●演出票價：NT$5,980 / $5,280 / $3,880 / $2,640(身障席)

王心凌《Sugar High 2.0 × Sugar Land 冬日慶典》最終章

王心凌明年唱回小巨蛋，9/26門票開賣！（圖／王心凌 Cyndi Wang FB）

●演出日期：

2026/01/23（六）19:30

2026/01/24（日）19:30

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：2025/09/26（五）12:00 寬宏售票

●演出票價：$4,980／$4,680／$4,280／$3,680／$2,880／$1,880／$800

ATEEZ 世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY] - 台北站

韓國實力男團ATEEZ明年將登台開唱。（寬宏藝術提供）

●演出日期：2026/01/24（六）18:00

●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

●售票時間：2025/11/20（四）12:00 寬宏售票系統

●演出票價：NT$7490（ATINY VIP Package）／$6990（Fantasy VIP Package）／$5880／$5280／$4880／$3880

Moon Byul 玟星 CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI

玟星個人巡迴演唱會《MUSEUM : village of eternal glow》台北場。（圖／KKTIX網站）

●演出日期：2026/01/24（六）

●演出地點：臺北流行音樂中心 表演廳

●售票時間：2025/12/28（日）15:00 KKTIX

●演出票價：NT$5,800 / NT$4,600 / NT$3,800 / NT$3,200 / NT$2,900 (身障席) / NT$2,300 (身障席)

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR《SUPER SHOW 10》#高雄場

Super Junior高雄演唱會1/24、1/25在高雄巨蛋登場。（圖／iME TW）

●演出日期：

2026/01/24（六）18:00

2026/01/25（日）18:00

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：

－官方會員登記時間：2025/11/03（一）13:00～2025/11/05（三）12:59

－官方會員售票時間：2025/11/21（五）12:00～2025/11/21（五）23:59 拓元售票

－永豐金證券專屬快閃優先購：2025/11/22（六）12:00～18:00 拓元售票

－全面開賣：2025/11/23（日）12:00 拓元售票

●演出票價：NT$6,680（含SOUNDCHECK）／$6,280／$5,680／$4,680／$3,680／$2,680／一般身障票 $2,840／輪椅身障票 $1,340

林俊逸 2026《逸行者》演唱會

出道滿35週年的林俊逸宣布將於2026年1月24日舉辦演唱會。（媒體棧提供）

●演出日期：2026/01/24（六）19:30

●演出地點：Legacy Taipei

●售票時間：2025/10/21（二）12:00 年代售票

●演出票價：NT$2200／$1800

2026 FTISLAND CONCERT ‘FTSODE’ in TAIPEI

FTISLAND將於1/24在台大綜合體育館開唱。（圖／希林國際）

●演出日期：

2026/01/24（六）18:00

2026/01/25（日）17:00 #加場

●演出地點：臺大綜合體育館 1F

●售票時間：2025/12/20（六）11:00 ibon、機台

●演出票價：NT$6,580 / $5,580 / $4,880

2026 N.Flying LIVE ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI

N.Flying接力師兄FTISLAND，1/25在TICC開唱。（圖／KKTIX售票網站）

●演出日期：2026/01/25（日）18:00

●演出地點：TICC 台北國際會議中心

●售票時間：2025/12/13（六）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$5,900 / $4,800 / $3,900 / $3,500

TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR《ACT : TOMORROW》IN TAIPEI

TOMORROW X TOGETHER宣布全員續約。（遠雄創藝提供）

●演出日期：

2026/01/31（六）18:00

2026/02/01（日）17:00 #加場

●演出地點：台北大巨蛋

●加場售票時間：2025/11/08（六）12:00 拓元售票

●演出票價：特A座位區 NT$6,980（含彩排福利&紀念吊牌）；特B座位區 NT$6,480；看台座位區 NT$5,980／4,980／4,480／3,980／2,980；B1看台身障席 NT$2,990；L2看台身障席 NT$2,490

Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei

Men I Trust演唱會。（圖／KKTIX）

●演出日期：2026/01/31（六）19:30

●演出地點：Zepp New Taipei

●售票時間：2025/09/25（四）10:00 KKTIX售票

●演出票價：一般預售票 一樓站區NT$2,100／愛心票 NT$1,100 / 一般預售票 二樓座位NT$2,400 / 二樓站區 NT$1,900

Calum Scott 2026高雄演唱會

卡倫史考特 Calum Scott 高雄巨蛋演唱會9/16寬宏開賣。（圖／寬宏藝術）

●演出日期：2026/01/31 (六) 19:30

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：2025/09/16 (二) 12:00 寬宏售票

●演出票價：NT$4980/$4680/$4280/$3880/$3480/$2880/$1880/$800

●VIP加價購：VIP Package 1 $6100／VIP Package 2 $2690（限$4980票券持有者加購，不可單獨使用）

TWS (KR) TOUR '24/7:WITH:US' IN KAOHSIUNG

●演出時間：

2026/01/31（六）19:00

2026/02/01（日）16:00 #加場

●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

●售票時間：

－官方會員預購登記：2025/11/21（五）13:00～11/23（日）23:59

－官方會員預購：2025/11/28（五）19:00～23:59

－全面開賣：2025/11/29（六）13:00

●演出票價：NT$5980／$4680／$3480／$2340（身心席）

●售票網站：拓元售票

頑童MJ116 OGS演唱會 台中場

頑童MJ116驚喜宣布在台中洲際棒球場開唱。（圖／頑童MJ116 FB）

●演出日期：

2026/01/31（六）19:00

2026/02/01（日）18:00 #加場

●演出地點：台中洲際棒球場

●加場售票時間：拓元售票｜實名制區｜非實名制區

－本色會員優先購票（含親子區）：2025/11/15（六）11:00

－本色會員一般購票：2025/11/15（六）13:30

●演出票價：NT$4080／$3880／$3580／$2880／$2380／$2580／$2080／$1880／$1280／$880

鄭大賢 2026 JUNG DAE HYUN IN TAIPEI《Dear My Daby》

B.A.P成員鄭大賢將首次以solo身份來到台北。（圖／遠大售票網站）

●演出日期：2026/02/01（日）14:00

●演出地點：WESTAR

●售票時間：2025/12/27（六）12:00 遠大售票

●演出票價：NT$4,980（VIP）/ $3,980（GA）/ $2,490（身障席）

西城男孩 WESTLIFE：A GALA EVENING IN KAOHSIUNG

西城男孩將於2026年2月5日在高雄流行音樂中心開唱。（圖／Live Nation Taiwan）

●演出日期：2026/02/05（四）19:30

●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

●售票時間：

－Live Nation 會員預售：2025/12/08（一）11:00~23:59

－正式開賣：2025/12/09（二）11:00 拓元售票

●演出票價：NT$7,800 / $6,800 / $5,800 / $5,300 / $4,800 / $3,800

魏如萱 waa wei 2025〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會 台北小巨蛋

魏如萱明年2月在小巨蛋開唱。（圖／好多音樂）

●演出日期：

2026/02/07（六）19:30

2026/02/08（日）17:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－好多會員優先購：2025/11/27（四）12:00～18:00

－正式開賣：2025/11/29（六）12:00

●演出票價：NT$4520／$4120／$3520／$3280／$2880／$2280／$1980／$1680／$800

●售票網站：KKTIX

宮野真守 MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025–2026 ～VACATIONING!～ in Taipei

宮野真守將來台舉辦演唱會。（圖／雅慕斯娛樂提供）

●演出日期：

2026/02/07（六）19:00

2026/02/08（日）17:00

●演出地點：Legacy TERA

●售票時間：遠大售票

抽選登記：2025/12/25（四）12:00－12/27（六）12:00

一般販售：2026/01/10（六）12:00

●演出票價：NT$3,300 / $2,900

QWER (KR) 1ST WORLD TOUR《ROCKATION》in TAIPEI

QWER演唱會。（圖／希林國際Chillin International）

●演出日期：

2026/02/14（六）17:00

2026/02/15（日）15:00 #加場

●演出地點：台北國際會議中心（TICC）

●售票時間：2025/10/18（六）11:00 ibon售票

●演出票價：TWD 5,600 / TWD 5,200 / TWD 4,800 / TWD 3,800 / TWD 3,200（全區對號入座）

江蕙《無・有》安可場

江蕙2026演唱會春節開唱。（圖／寬宏藝術）

●演出日期：

2026/02/20（五）18:30

2026/02/21（六）18:30

2026/02/22（日）18:30

2026/02/24（二）19:30

2026/02/25（三）19:30

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－台新銀行卡友優先購：2025/11/12（三）12:00 寬宏藝術

－實名制登記抽選時間：2025/11/13（四）00:00～2025/11/14（五）23:59 寬宏藝術

●演出票價：NT$6800／$5880／$4880／$3880／$2880／$1880／$800

NCT WISH 1st CONCERT TOUR《INTO THE WISH：Our WISH》

NCT WISH將於明年2月在林口體育館開唱。（圖／SHOW Office）

●演出日期：2026/02/28（六）17:00

●演出地點：林口體育館

●售票時間：

－NCTzen WISH Membership (GL) 預售登記：2025/10/10（五）11:00～2025/10/13（一）19:59

－NCTzen WISH Membership (GL) 預售時間：2025/11/12（三）11:00～19:59

－一般販售：2025/11/15（六）11:00 遠大售票

●演出票價：NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,900

Central Cee CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia

Central Cee首次台北專場。（圖／拓元售票網站）

●演出日期：2026/03/11（三）19:30

●演出地點：台北國際會議中心

●售票時間：拓元售票

－Live Nation Taiwan會員預售：2026/01/07（三）11:00

－全面開賣：2026/01/08（四）11:00

●演出票價：NT$ 4,400 / 3,900 / 3,400 / 2,900 / 2,400 / 2,200（身障優惠票）

OneRepublic "From Asia With Love" 2026 in Taipei

OneRepublic 共和世代2026年將在台北小巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan）

●演出日期：2026/03/04（三）19:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－2025/09/29（一）12:00 OneRepublic 官方預售

－2025/09/30（二）10:00 星展萬事達卡 卡友預售票

－2025/10/02（四）12:00 Live Nation Taiwan會員預售

－2025/10/03（五）12:00 星展萬事達卡 飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友精選票

－2025/10/03（五）12:00 台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區

－2025/10/03（五）12:00 拓元售票

●演出票價：NT$800元起至$8,000元 ＆身障優惠票 (陪同票) NTD.400元

CNBLUE 2026 LIVE WORLD TOUR《3LOGY》 IN TAIPEI

CNBLUE將於明年3月7日唱進北流。（圖／和協整合行銷）

●演出日期：2026/03/07（六）19:00

●演出地點：台北流行音樂中心 表演廳

●售票時間：2025/12/17（三）13:00 年代售票

●演出票價：NT$6,880 / $5,880 / $4,880 / $3,880

2026 i-dle WORLD TOUR 《Syncopation》IN TAIPEI

i-dle今年才在台北小巨蛋開唱，明年就攻進臺北大巨蛋。（圖／i-dle 아이들 臉書）

●演出日期：2026/03/07（六）

●演出地點：台北大巨蛋

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

圓－Circle of Harmony 藥師寺寬邦《般若心經 MUSIC》10 週年世界巡演

藥師寺寬邦《般若心經 MUSIC》10 週年世界巡演。（圖／寬宏售票網站）

●演出日期：2026/03/13（五）19:30

●演出地點：台北國際會議中心

●售票時間：2025/12/23（二）12:00 寬宏售票

●演出票價：NT$2,980 / $2,680 / $2,280 / $1,680 / $1,280

巫啟賢《紅塵來去夢太傻 2.0》2026 世界巡迴演唱會（台北站）

巫啟賢《紅塵來去夢太傻 2.0》2026 世界巡迴演唱會。（圖／KKTIX售票網站）

●演出日期：2026/03/14（六）19:30

●演出地點：臺北流行音樂中心

●售票時間：2025/12/19（五）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$4,500 / $3,800 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $1,800 / $1,200

WONK Live at Billboard Live TAIPEI 2026

東京實驗靈魂樂團WONK來台開唱。（圖／Billboard Live TAIPEI 網站）

●演出日期：2026/03/21（六）午場17:00、晚場20:00

●演出地點：Billboard Live TAIPEI

●售票時間：2025/12/15（一）18:00 Billboard Live TAIPEI

●演出票價：標準席 NT$2,000 / 悠閒席 NT$1,800 / 尊榮席 NT$2,400 / 豪華席 NT$2,600 / 包廂席（3 人）NT$9,000

戴佩妮 2026《雙生火焰》高雄巨蛋演唱會

戴佩妮明年3月在高雄巨蛋舉辦演唱會。（圖／寬宏售票網站）

●演出日期：2026/03/21（六）19:30

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：2025/12/17（三）11:11 寬宏售票

●演出票價：NT$4,280 / $3,980 / $3,680 / $3,280 / $2,980 / $1,880 / $880

TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN TAIPEI

TWICE將於3/20、3/21、3/22在臺北大巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan FB）

●演出日期：

2026/03/20（五）19:00 #加場

2026/03/21（六）18:00

2026/03/22（日）18:00

●演出地點：台北大巨蛋

●售票時間：

－LN會員預售：2025/12/02（二）11:00～23:59

－三星星粉保留席次：2025/12/02（二）11:00～12/04（四）11:00

－正式開賣：2025/12/04（四）11:00 拓元售票

●演出票價：

一般票 NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$1800／$3400（身障）／$2900（身障）／$2400（身障）／$1900（身障）／$1400（身障）／$900（身障）

VIP票 NT$8800

上原廣美與音速奇景 Hiromi’s Sonicwonder：Formosa Journey 2026

上原廣美與音速奇景 Hiromi's Sonicwonder《寶島紀行》巡演。（圖／KKTIX售票網站）

●演出日期：2026/03/24（二）20:00

●演出地點：ZEPP NEW TAIPEI

●售票時間：2025/12/26（五）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$2,400／NT$2,200／NT$2,000／NT$1,200（身障愛心票）

辛曉琪《好好愛．此刻》演唱會

辛曉琪《好好愛．此刻》演唱會。（圖／寬宏售票網站）

●演出日期：2026/03/28（六）19:30

●演出地點：臺北流行音樂中心

●售票時間：2025/12/26（五）12:00 寬宏售票

●演出票價：NT$4,880／$4,380／$3,880／$3,380／$2,880／$1,880

TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI

TREASURE將於2026年3月28日在林口體育館開唱。（圖／Live Nation Taiwan）

●演出日期：2026/03/28（六）18:00

●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

●售票時間：

－2025/10/21（二）12:00～2025/10/24（五）11:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購登記

－2025/10/29（三）11:00～23:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購

－2025/10/30（四）11:00～23:59 星展萬事達卡友優先購

－2025/10/31（五）11:00～23:59 Live Nation Taiwan會員預售

－2025/11/01（六）11:00 拓元售票

●演出票價：NT$7800／$6800／$5800／$4800／$3800／$2800

吳宗憲《臭男人》2026 台北演唱會

吳宗憲《臭男人》2026 台北演唱會。（圖／吳宗憲 Jacky Wu臉書）

●演出日期：2026/03/29（日）18:00

●演出地點：台北國際會議中心 TICC

●售票時間：2026/01/18（日）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$3,980 / $3,280 / $2,680 / $1,880

tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI

日本創作女聲 tuki. 首度登台就唱進小巨蛋。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

●演出日期：

2026/04/04（六）17:00

2026/04/05（日）17:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

【登記抽選】

－登記：2025/11/24（一）13:00～11/26（三）13:00

－結果：2025/11/28（五）12:00後陸續公布

－繳費期限：2025/11/28（五）～11/29（六）13:00

【一般販售】

－售票：2025/12/10（三）12:00

●演出票價：NT$5280／$4280／$3280／$2280／$800／$400（身障席）

●售票網站：遠大售票

ONE OK ROCK《DETOX》ASIA TOUR 2026 - TAIPEI

ONE OK ROCK將登大巨蛋開唱。（圖／翻攝自X）

●演出日期：2026/04/25（六）

●演出地點：臺北大巨蛋

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

龍千玉《男人情．女人心》巡迴演唱會 台中場

龍千玉《男人情．女人心》巡迴演唱會。（圖／年代售票網站）

●演出日期：2026/04/25（六）19:00

●演出地點：台中中興大學惠蓀堂

●售票時間：2025/12/23（二）13:00 年代售票

●演出票價：NT$6,800／NT$5,800／NT$4,800／NT$4,000／NT$3,800／NT$3,200／NT$3,000／NT$2,800／NT$2,400／NT$2,000／NT$1,800

CxM 《DOUBLE UP》LIVE PARTY IN KAOHSIUNG

SEVENTEEN小分隊CxM由S.COUPS和玟奎組成。（圖／SEVENTEEN 臉書）

●演出日期：

2026/04/25（六）

2026/04/26（日）

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

中島美嘉演唱會

●演出日期：

2026/05/16（六）

2026/05/17（日）

●演出地點：台北流行音樂中心

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

King Gnu CEN+RAL Tour

King Gnu將於2026年登上台北小巨蛋開唱。(圖／好玩國際文化）

●演出日期：

2026/06/06（六）

2026/06/07（日）

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

2026《今夜品冠來台南哈囉》演唱會

《今夜品冠來台南哈囉》演唱會。（圖／遠大售票網站）

●演出日期：

2026/06/06（六）19:30

2026/06/07（日）17:00

●演出地點：十鼓文創園區－夢糖劇場

●售票時間：2025/12/19（五）12:00 遠大售票

●演出票價：NT$3000 / NT$2800 / NT$2500 / NT$2300 / NT$2000 / NT$1800 / NT$1500 (身障輪椅)

2026 ITZY 3rd WORLD TOUR《TUNNEL VISION》

ITZY 將於 6/27 首登高雄巨蛋開唱。（圖／ITZY臉書）

●演出日期：2026/06/27（六）

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

林憶蓮《迴響Resonance》 2025巡迴演唱會

