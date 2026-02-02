2026演唱會資訊售票日期一次看！魏如萱、宮野真守、LiSA、鄧紫棋、西城男孩…（持續更新）
2026演唱會資訊不斷更新！周蕙4/25首度攻蛋；動力火車5月攻蛋，一連開唱三天！戴佩妮《雙生火焰》演唱會3月前進高雄巨蛋；江蕙台北小巨蛋安可場再度登場。此外華語部分還有林憶蓮、魏如萱、巫啟賢、辛曉琪、吳宗憲、龍千玉、品冠、小球 莊鵑瑛、邱鋒澤、蘇永康、艾薇、游鴻明、齊豫、李竺芯、someshiit 山姆、李翊君⋯以及多個音樂祭都將在今年舉辦！
韓星韓團部分，BTS防彈少年團全新世巡高雄場11/19、21、22登場！ITZY將於6月首度在高雄巨蛋開唱；SEVENTEEN小分隊CxM將於4月登台；i-dle唱進臺北大巨蛋舞台；TWICE於3月登上臺北大巨蛋連唱兩場！此外還有QWER、NCT WISH、TREASURE、CNBLUE、金在中、ifeye、KARD、岡旻、TEEN TOP、金所願、MONSTA X、DAY6、TEEN TOP、Apink、祐榮、ITZY、MAMAMOO+、KISS OF LIFE⋯都將來台開唱。
日本J-POP許多大咖日本歌手與組合將來台，ONE OK ROCK將成為首組登上臺北大巨蛋的日本歌手，4月開唱！《鬼滅》歌姬LiSA將於6月登上小巨蛋連唱兩天；日本超人氣創作新人tuki.首度登台就唱上小巨蛋；King Gnu巡演將登上小巨蛋舞台。此外還有宮野真守、藥師寺寬邦、WONK、上原廣美與音速奇景、中島美嘉、相川七瀬、水樹奈奈、Centimillimental、Novelbright、yanaginagi、Billyrrom、amazarashi、ZUTOMAYO⋯都將登台！
西城男孩將於2月久違登台，將在高雄流行音樂中心開唱；OneRepublic共和世代也將登上台北小巨蛋；Men I Trust、Central Cee、Anson Seabra、A1、Michael Learns to Rock⋯等都將接力登台，身為粉絲的你當然不能錯過！
以下蒐集整理了2026年重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！
全台演唱會攻略
●【全部】2026全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！
●【韓男團】BTS防彈少年團、SEVENTEEN CxM、DAY6、CNBLUE⋯行程全攻略
●【韓女團】TWICE、i-dle、Apink、ITZY、QWER⋯不斷更新
●【華語】鄧紫棋、戴佩妮、江蕙、魏如萱、動力火車⋯演唱會懶人包
●【東洋】中島美嘉、ONE OK ROCK、tuki.、LiSA⋯追星必看
●【歐美】OneRepublic、西城男孩、卡倫史考特⋯行程不停歇
●【粉絲見面會】文佳煐、金所願、岡旻、恩光⋯訪台資訊
西城男孩 WESTLIFE：A GALA EVENING IN KAOHSIUNG
●演出日期：2026/02/05（四）19:30
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－Live Nation 會員預售：2025/12/08（一）11:00~23:59
－正式開賣：2025/12/09（二）11:00 拓元售票
●演出票價：NT$7,800 / $6,800 / $5,800 / $5,300 / $4,800 / $3,800
PRYVT《BACK TO REALITY》World Tour
● 演出日期：2026/02/06（五）19:30
● 演出地點：Clapper Studio
● 演出票價：NT$1,680／$840（身障席）
● 售票網站：拓元售票
曹楊《終結流浪》巡迴演唱會
● 演出日期：2026/02/08（日）19:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：2026/01/03（六）12:00 拓元售票
● 演出票價：NT$1,800／$2,000／$900（身障席）
魏如萱 waa wei 2025〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會 台北小巨蛋
●演出日期：
2026/02/07（六）19:30
2026/02/08（日）17:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－好多會員優先購：2025/11/27（四）12:00～18:00
－正式開賣：2025/11/29（六）12:00
●演出票價：NT$4520／$4120／$3520／$3280／$2880／$2280／$1980／$1680／$800
●售票網站：KKTIX
宮野真守 MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025–2026 ～VACATIONING!～ in Taipei
●演出日期：
2026/02/07（六）19:00
2026/02/08（日）17:00
●演出地點：Legacy TERA
●售票時間：遠大售票
抽選登記：2025/12/25（四）12:00－12/27（六）12:00
一般販售：2026/01/10（六）12:00
●演出票價：NT$3,300 / $2,900
金在中 J-Party Asia Tour Fan Concert GALAXY 1986 in TAIPEI
●演出日期：2026/02/08（日）18:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：2026/01/11（日）11:00 遠大售票
●演出票價：NT$5,800／$4,800／$3,800／$2,900（愛心席）
2026 ifeye 1st FAN-CON in TAIPEI〈Blooming Valentine〉
●演出日期：2026/02/08（日）13:00
●演出地點：MOONDOG
●售票時間：2026/01/10（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$3,680／$2,880
QWER (KR) 1ST WORLD TOUR《ROCKATION》in TAIPEI
●演出日期：
2026/02/14（六）17:00
2026/02/15（日）15:00 #加場
●演出地點：台北國際會議中心（TICC）
●售票時間：2025/10/18（六）11:00 ibon售票
●演出票價：TWD 5,600 / TWD 5,200 / TWD 4,800 / TWD 3,800 / TWD 3,200（全區對號入座）
江蕙《無・有》安可場
●演出日期：
2026/02/20（五）18:30
2026/02/21（六）18:30
2026/02/22（日）18:30
2026/02/24（二）19:30
2026/02/25（三）19:30
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－台新銀行卡友優先購：2025/11/12（三）12:00 寬宏藝術
－實名制登記抽選時間：2025/11/13（四）00:00～2025/11/14（五）23:59 寬宏藝術
●演出票價：NT$6800／$5880／$4880／$3880／$2880／$1880／$800
KARD 2026 WORLD TOUR〈DRIFT〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/02/21（六）19:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：
－2026/01/09（五）11:00（VIP套票）
－2026/01/09（五）12:00（一般售票）
●演出票價：NT$4,280／$3,880／$3,280／$2,880／$1,880
●售票網站：寬宏售票
相川七瀬 30th Anniversary Billboard Live Tour 2026〈MOON DANCE〉in Taipei
●演出日期：2026/02/26（四）17:30、20:30
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●售票時間：2026/01/02（五）12:00
●售票網站：Billboard Live TAIPEI
徐恩光 2026 SEO EUNKWANG CONCERT〈My Page〉IN TAIPEI
● 演出日期：2026/02/27（六）18:00
● 演出地點：Legacy TERA
● 售票時間：2026/01/17（六）12:00 KKTIX、全家 FamiPort
● 演出票價：NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,400
岡旻 2026 KANGMIN FANMEETING〈璨綠時光〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/02/27（五）14:00、19:00
●演出地點：Clapper Studio
●售票時間：2026/01/21（三）12:00 FunOne Tickets
●演出票價：TW $4,580 / $3,580 / $2,290
小球 莊鵑瑛《Don’t forget…》生日演唱會
●演出日期：2026/02/28（六）19:00
●演出地點：Legacy Taipei
●售票時間：2026/01/07（三）12:00
●售票網站：iNDIEVOX
NCT WISH 1st CONCERT TOUR《INTO THE WISH：Our WISH》
●演出日期：2026/02/28（六）17:00
●演出地點：林口體育館
●售票時間：
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售登記：2025/10/10（五）11:00～2025/10/13（一）19:59
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售時間：2025/11/12（三）11:00～19:59
－一般販售：2025/11/15（六）11:00 遠大售票
●演出票價：NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,900
OneRepublic "From Asia With Love" 2026 in Taipei
●演出日期：2026/03/04（三）19:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－2025/09/29（一）12:00 OneRepublic 官方預售
－2025/09/30（二）10:00 星展萬事達卡 卡友預售票
－2025/10/02（四）12:00 Live Nation Taiwan會員預售
－2025/10/03（五）12:00 星展萬事達卡 飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友精選票
－2025/10/03（五）12:00 台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區
－2025/10/03（五）12:00 拓元售票
●演出票價：NT$800元起至$8,000元 ＆身障優惠票 (陪同票) NTD.400元
CNBLUE 2026 LIVE WORLD TOUR《3LOGY》 IN TAIPEI
●演出日期：
2026/03/06（五）19:00 #加場
2026/03/07（六）17:00
●演出地點：台北流行音樂中心 表演廳
●售票時間：2025/12/17（三）13:00 年代售票
●演出票價：NT$6,880 / $5,880 / $4,880 / $3,880
DAY6 10th Anniversary Tour〈The DECADE〉in TAIPEI
● 演出日期：
2026/03/07（六）19:00
2026/03/08（日）19:00 #加場
● 演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
● 售票時間：
－2026/01/15（四）11:00 會員預售
－2026/01/16（五）11:00 拓元售票 正式開賣
● 演出票價：NT$6,980／$4,980／$4,380／$3,980／$3,380／$2,980
2026 i-dle WORLD TOUR 《Syncopation》IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/07（六）19:00
●演出地點：臺北大巨蛋
●售票時間：
－2026/01/24（六）18:00 i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 會員優先購票
－2026/02/01（日）10:00 國泰世華 CUBE 信用卡優先購
－2026/02/01（日）14:30 KKTIX售票 全面開賣
●演出票價：NT$7,180（VIP）/ $7,100 / $6,880 / $6,280 / $5,980 / $4,980 / $4,580 / $3,680 / $2,480 / $2,280 (全場座席，一人一票，對號入座)
Novelbright ASIA TOUR 2025–2026〈Winding Road〉in Kaohsiung
● 演出日期：2026/03/07（六）19:00
● 演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
● 售票時間：2026/01/16（五）12:00 KKTIX
● 演出票價：NT$3,900／$3,600／$2,800／$2,000／$1,800／$1,400
TEEN TOP IN TAIPEI ENCORE LIVE
●演出日期：2026/03/07（六）18:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：2026/01/17（六）12:00 遠大售票
●演出票價：TWD 5,880、TWD 4,680、TWD 4,280、TWD 2,940（全區座席）
Central Cee CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia
●演出日期：2026/03/11（三）19:30
●演出地點：台北國際會議中心
●售票時間：拓元售票
－Live Nation Taiwan會員預售：2026/01/07（三）11:00
－全面開賣：2026/01/08（四）11:00
●演出票價：NT$ 4,400 / 3,900 / 3,400 / 2,900 / 2,400 / 2,200（身障優惠票）
圓－Circle of Harmony 藥師寺寬邦《般若心經 MUSIC》10 週年世界巡演
●演出日期：2026/03/13（五）19:30
●演出地點：台北國際會議中心
●售票時間：2025/12/23（二）12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$2,980 / $2,680 / $2,280 / $1,680 / $1,280
巫啟賢《紅塵來去夢太傻 2.0》2026 世界巡迴演唱會（台北站）
●演出日期：2026/03/14（六）19:30
●演出地點：臺北流行音樂中心
●售票時間：2025/12/19（五）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$4,500 / $3,800 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $1,800 / $1,200
2026 邱鋒澤 Feng Ze《Bend The Lines》Concert
●演出日期：2026/03/14（六）19:30
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－原音娛樂官網會員優先：2026/01/20（二）12:00
－正式開賣：2026/01/23（五）12:00
●售票網站：寬宏售票
BACK-ON 2026「ANIMANIA IN TAIPEI 2026」
● 演出時間：2026/03/14（六）18:00
● 演出地點：Corner House 角落文創展演空間
● 售票時間：2026/01/23（五）12:00 Ticket Plus遠大售票
● 演出票價：NT$3,200／$2,000／$1,200
2026 JOY ASIA TOUR ‘JOY SPLASH’ in TAIPEI
●演出日期：2026/03/15（日）18:00
●演出地點：Legacy TERA
●售票時間：2026/01/24（六）12:00 年代售票
●演出票價：A區 $5,600 / B區 $4,600 / 身障席 $2,800
THE BEST OF a1 – LIVE IN TAIPEI
● 演出時間：2026/03/15（日）17:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：2026/01/25（日）11:00 拓元售票
● 演出票價：NT$6,000／$3,800／$2,200／$3,000／$6,000／$3,600／$2,600／$1,500
WONK Live at Billboard Live TAIPEI 2026
●演出日期：2026/03/21（六）午場17:00、晚場20:00
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●售票時間：2025/12/15（一）18:00 Billboard Live TAIPEI
●演出票價：標準席 NT$2,000 / 悠閒席 NT$1,800 / 尊榮席 NT$2,400 / 豪華席 NT$2,600 / 包廂席（3 人）NT$9,000
戴佩妮 2026《雙生火焰》高雄巨蛋演唱會
●演出日期：2026/03/21（六）19:30
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：2025/12/17（三）11:11 寬宏售票
●演出票價：NT$4,280 / $3,980 / $3,680 / $3,280 / $2,980 / $1,880 / $880
艾薇《BORN TO BE BRAVE》演唱會 台北站
●演出日期：2026/03/21（六）19:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：
－早鳥優先購票：2026/01/02（五）12:00～2026/01/05（一）12:00
－一般開賣：2026/01/09（五）12:00
●售票網站：KKTIX
TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN TAIPEI
●演出日期：
2026/03/20（五）19:00 #加場
2026/03/21（六）18:00
2026/03/22（日）18:00
●演出地點：台北大巨蛋
●售票時間：
－LN會員預售：2025/12/02（二）11:00～23:59
－三星星粉保留席次：2025/12/02（二）11:00～12/04（四）11:00
－正式開賣：2025/12/04（四）11:00 拓元售票
●演出票價：
一般票 NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$1800／$3400（身障）／$2900（身障）／$2400（身障）／$1900（身障）／$1400（身障）／$900（身障）
VIP票 NT$8800
上原廣美與音速奇景 Hiromi’s Sonicwonder：Formosa Journey 2026
●演出日期：2026/03/24（二）20:00
●演出地點：ZEPP NEW TAIPEI
●售票時間：2025/12/26（五）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$2,400／NT$2,200／NT$2,000／NT$1,200（身障愛心票）
辛曉琪《好好愛．此刻》演唱會
●演出日期：2026/03/28（六）19:30
●演出地點：臺北流行音樂中心
●售票時間：2025/12/26（五）12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$4,880／$4,380／$3,880／$3,380／$2,880／$1,880
TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/28（六）18:00
●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
●售票時間：
－2025/10/21（二）12:00～2025/10/24（五）11:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購登記
－2025/10/29（三）11:00～23:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購
－2025/10/30（四）11:00～23:59 星展萬事達卡友優先購
－2025/10/31（五）11:00～23:59 Live Nation Taiwan會員預售
－2025/11/01（六）11:00 拓元售票
●演出票價：NT$7800／$6800／$5800／$4800／$3800／$2800
NCT WISH 1st CONCERT TOUR〈INTO THE WISH〉IN KAOHSIUNG
● 演出日期：2026/03/28（六）17:00
● 演出地點：高雄巨蛋
● 售票時間：2026/01/22（四）20:00 遠大售票
● 演出票價：NT$6,600／$6,200／$5,800／$4,800／$3,800／$2,800／$2,900（非輪椅身心席）／$1,400（輪椅席）
金所願 2026 KIM SO WON FANMEETING〈韶情〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/28（六）13:00、18:30
●演出地點：Clapper Studio
●售票時間：2026/01/18（日）12:00 遠大售票
●售票網站：NT$4,980 / NT$4,380 / 愛心席 NT$2,490（全區座席）
吳宗憲《臭男人》2026 台北演唱會
●演出日期：2026/03/29（日）18:00
●演出地點：台北國際會議中心 TICC
●售票時間：2026/01/18（日）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$3,980 / $3,280 / $2,680 / $1,880
2026 MONSTA X WORLD TOUR〈THE X : NEXUS〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/04/04（六）18:00
●演出地點：新北市工商展覽中心
●售票時間：2026/01/24（六）15:00 拓元售票
●演出票價：NT$6,600 / $6,200 / $5,800 / $4,600 / 身障區 $3,300
tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI
●演出日期：
2026/04/04（六）17:00
2026/04/05（日）17:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
【登記抽選】
－登記：2025/11/24（一）13:00～11/26（三）13:00
－結果：2025/11/28（五）12:00後陸續公布
－繳費期限：2025/11/28（五）～11/29（六）13:00
【一般販售】
－售票：2025/12/10（三）12:00
●演出票價：NT$5280／$4280／$3280／$2280／$800／$400（身障席）
●售票網站：遠大售票
游鴻明 2026《敵不過想念》演唱會 台北站
● 演出時間：2026/04/11（六）19:30
● 演出地點：台北流行音樂中心
● 售票時間：2026/01/16（五）12:00 寬宏售票
● 演出票價：NT$4,880／$4,580／$4,280／$3,880／$2,880／$1,880
NANA MIZUKI 水樹奈奈 LIVE VISION 2025–2026 in Taipei
●演出日期：
2026/04/11（六）19:00
2026/04/12（日）17:30
●演出地點：台北國際會議中心
●售票時間：2026/01/17 （六）登記抽選
●售票網站：遠大售票
yanaginagi live tour 2026〈Green Light〉in Taipei
● 演出日期：2026/04/18（六）（時間未公布）
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：待公布
● 售票網站：待公布
Billyrrom Asia Tour 2026〈Jupiter＝〉in Taipei
● 演出日期：2026/04/18（六）19:00
● 演出地點：Legacy Taipei
● 售票時間：2025/11/07（五）18:00 拓元售票
● 演出票價：NT$2,600／$1,800／$2,200／$900（身障席）
amazarashi ASIA TOUR 2026 in TAIPEI
● 演出日期：2026/04/24（五）19:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：
－2026/01/22（四）18:00 會員先行
－2026/01/25（日）18:00 拓元售票 正式開賣
● 演出票價：NT$2,980／$3,190／$1,980／$1,000（身障席）
2026 蘇永康 30 週年 高雄演唱會
●演出日期：2026/04/25（六）19:00
●演出地點：高雄流行音樂中心
●售票時間：
－2026/02/06（五）12:00 優先購
－2026/02/07（六）14:00 ibon 全面開賣
● 演出票價：NT$4,380／$3,280／$2,280／$1,280
ONE OK ROCK《DETOX》ASIA TOUR 2026 - TAIPEI
●演出日期：2026/04/25（六）19:00
●演出地點：臺北大巨蛋
●售票時間：
－2026/01/30（五）12:00 國泰世華CUBE信用卡優先購
－2026/01/31（六）12:00 KKTIX 正式開賣
●演出票價：NT$6,280 / 5,680 / 4,880 / 4,480 / 3,880 / 2,880 / 2,480 / 1,880 / 身障席 NT$2,840 (B1) / 2,240 (L2)
龍千玉《男人情．女人心》巡迴演唱會 台中場
●演出日期：2026/04/25（六）19:00
●演出地點：台中中興大學惠蓀堂
●售票時間：2025/12/23（二）13:00 年代售票
●演出票價：NT$6,800／NT$5,800／NT$4,800／NT$4,000／NT$3,800／NT$3,200／NT$3,000／NT$2,800／NT$2,400／NT$2,000／NT$1,800
CxM 《DOUBLE UP》LIVE PARTY IN KAOHSIUNG
●演出日期：
2026/04/25（六）18:00
2026/04/26（日） 18:00
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：
－2026/01/31（六）12:00～23:59 官方會員優先購
－2026/02/01（日）12:00 拓元售票 全面開賣
●演出票價：待公布
icyball 冰球樂團《我很抱歉》台北演唱會
●演出日期：2026/05/02（六）19:00
●演出地點：台北流行音樂中心 表演廳
●售票時間：2026/01/24（六）11:00 遠大售票
●演出票價：VIP NT 3,200、NT 2,500 / 2,200 / 1,800 / 1,500
齊豫《風采依舊．在台北》演唱會
● 演出時間：2026/05/09（六）19:30
● 演出地點：台北流行音樂中心
● 售票時間：2026/01/23（五）11:00 拓元售票
● 演出票價：NT$4,270／$3,770／$3,270／$2,770／$2,270／$1,670
2026 真愛秀．藍寶石大歌廳
● 演出時間：
2026/05/09（六）16:00
2026/05/10（日）16:00
● 演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
● 售票時間：2026/01/23（五）11:00 ibon售票
● 演出票價：NT$3,388／$2,880／$2,680／$2,280／$2,080／$1,680／$980 （一般身障票為該區半價、輪椅身障票 $1,694／$1,440／$1,040）
中島美嘉演唱會
●演出日期：
2026/05/16（六）
2026/05/17（日）
●演出地點：台北流行音樂中心
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
動力火車《一路向前》世界巡迴演唱會 台北旗艦場
●演出日期：
－2026/05/15（五）19:30
－2026/05/16（六）19:30
－2026/05/17（日）18:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－台新卡友優先購票：2026/01/24（六）13:00
－正式開賣：2026/01/25（日）13:00 KKTIX
●演出票價：NT$4,500 / NT$4,200 / NT$3,800 / NT$3,200 / NT$2,800 / NT$2,200 / NT$1,800 / NT$800
Anson Seabra The I Must Be Dreaming Tour
● 演出時間：2026/05/25（一）20:00
● 演出地點：Legacy Taipei
● 售票時間：2026/01/22（四）11:00 拓元售票
● 演出票價：NT$1,980／$990
Yuika 2nd Asia Tour in Taipei
● 演出時間：
2026/05/30（六）18:00
2026/05/31（日）15:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：
－登記抽選：2026/01/19（一）13:00～01/21（三）13:00 遠大售票
－一般販售：2026/02/11（三）12:00 遠大售票
－VIP PASS抽選：2026/02/23（一）13:00～02/24（二）13:00
● 演出票價：1F站席 NT$2,800／2F座席A區 $3,200／2F座席B區 $3,000／2F站席 $2,800／身障席 $1,400
● VIP PASS：NT$800
King Gnu CEN+RAL Tour
●演出日期：
2026/06/06（六）
2026/06/07（日）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
2026《今夜品冠來台南哈囉》演唱會
●演出日期：
2026/06/06（六）19:30
2026/06/07（日）17:00
●演出地點：十鼓文創園區－夢糖劇場
●售票時間：2025/12/19（五）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$3000 / NT$2800 / NT$2500 / NT$2300 / NT$2000 / NT$1800 / NT$1500 (身障輪椅)
LiSA LiVE is Smile Always～15～ in Taipei
●演出日期：2026/06/19（五）
●演出日期：2026/06/20（六）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
2026 ITZY 3rd WORLD TOUR《TUNNEL VISION》
●演出日期：2026/06/27（六）
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
Centimillimental WORLD TOUR 2025–2026《Cafuné》
●演出日期：2026/06/28（日）18:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●演出票價：NT$2,000（1F站席）/ $2,000（2F站席）/ $2,200（2F座席）/ $1,000（1F身障席）
●售票網站：KKTIX
Michael Learns to Rock《Encore All The Hits》Taiwan
● 演出日期：2026/07/05（日）19:00
● 演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
● 售票時間：
－2026/01/12（一）10:00 預售
－2026/01/13（二）10:00 拓元售票 全面開賣
● 演出票價：NT$8,800／$5,800／$4,800／$3,600／$2,800／$2,200／$2,400（身障席）
BTS防彈少年團世界巡迴演唱會 高雄站
● 演出日期：
2026/11/19（四）
2026/11/21（六）
2026/11/22（日）
● 演出地點：高雄，待公布
● 售票時間：待公布
● 演出票價：待公布
林憶蓮《迴響Resonance》 巡迴演唱會
●演出日期：待公布
●演出地點：待公布
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
