2026演唱會資訊售票日期一次看！魏如萱、宮野真守、LiSA、鄧紫棋、西城男孩…（持續更新）

2026演唱會資訊不斷更新！周蕙4/25首度攻蛋；動力火車5月攻蛋，一連開唱三天！戴佩妮《雙生火焰》演唱會3月前進高雄巨蛋；江蕙台北小巨蛋安可場再度登場。此外華語部分還有林憶蓮、魏如萱、巫啟賢、辛曉琪、吳宗憲、龍千玉、品冠、小球 莊鵑瑛、邱鋒澤、蘇永康、艾薇、游鴻明、齊豫、李竺芯、someshiit 山姆、李翊君⋯以及多個音樂祭都將在今年舉辦！

韓星韓團部分，BTS防彈少年團全新世巡高雄場11/19、21、22登場！ITZY將於6月首度在高雄巨蛋開唱；SEVENTEEN小分隊CxM將於4月登台；i-dle唱進臺北大巨蛋舞台；TWICE於3月登上臺北大巨蛋連唱兩場！此外還有QWER、NCT WISH、TREASURE、CNBLUE、金在中、ifeye、KARD、岡旻、TEEN TOP、金所願、MONSTA X、DAY6、TEEN TOP、Apink、祐榮、ITZY、MAMAMOO+、KISS OF LIFE⋯都將來台開唱。

廣告 廣告

日本J-POP許多大咖日本歌手與組合將來台，ONE OK ROCK將成為首組登上臺北大巨蛋的日本歌手，4月開唱！《鬼滅》歌姬LiSA將於6月登上小巨蛋連唱兩天；日本超人氣創作新人tuki.首度登台就唱上小巨蛋；King Gnu巡演將登上小巨蛋舞台。此外還有宮野真守、藥師寺寬邦、WONK、上原廣美與音速奇景、中島美嘉、相川七瀬、水樹奈奈、Centimillimental、Novelbright、yanaginagi、Billyrrom、amazarashi、ZUTOMAYO⋯都將登台！

西城男孩將於2月久違登台，將在高雄流行音樂中心開唱；OneRepublic共和世代也將登上台北小巨蛋；Men I Trust、Central Cee、Anson Seabra、A1、Michael Learns to Rock⋯等都將接力登台，身為粉絲的你當然不能錯過！

以下蒐集整理了2026年重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！

全台演唱會攻略

●【全部】2026全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！

●【韓男團】BTS防彈少年團、SEVENTEEN CxM、DAY6、CNBLUE⋯行程全攻略

●【韓女團】TWICE、i-dle、Apink、ITZY、QWER⋯不斷更新

●【華語】鄧紫棋、戴佩妮、江蕙、魏如萱、動力火車⋯演唱會懶人包

●【東洋】中島美嘉、ONE OK ROCK、tuki.、LiSA⋯追星必看

●【歐美】OneRepublic、西城男孩、卡倫史考特⋯行程不停歇

●【粉絲見面會】文佳煐、金所願、岡旻、恩光⋯訪台資訊

西城男孩 WESTLIFE：A GALA EVENING IN KAOHSIUNG

西城男孩將於2026年2月5日在高雄流行音樂中心開唱。（圖／Live Nation Taiwan）

●演出日期：2026/02/05（四）19:30

●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

●售票時間：

－Live Nation 會員預售：2025/12/08（一）11:00~23:59

－正式開賣：2025/12/09（二）11:00 拓元售票

●演出票價：NT$7,800 / $6,800 / $5,800 / $5,300 / $4,800 / $3,800

PRYVT《BACK TO REALITY》World Tour

韓國獨立樂隊PRYVT演唱會。（圖／拓元售票網站）

● 演出日期：2026/02/06（五）19:30

● 演出地點：Clapper Studio

● 演出票價：NT$1,680／$840（身障席）

● 售票網站：拓元售票

曹楊《終結流浪》巡迴演唱會

曹楊 Young「終結流浪」巡迴演唱會。（圖／拓元售票網站）

● 演出日期：2026/02/08（日）19:00

● 演出地點：Zepp New Taipei

● 售票時間：2026/01/03（六）12:00 拓元售票

● 演出票價：NT$1,800／$2,000／$900（身障席）

魏如萱 waa wei 2025〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會 台北小巨蛋

魏如萱明年2月在小巨蛋開唱。（圖／好多音樂）

●演出日期：

2026/02/07（六）19:30

2026/02/08（日）17:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－好多會員優先購：2025/11/27（四）12:00～18:00

－正式開賣：2025/11/29（六）12:00

●演出票價：NT$4520／$4120／$3520／$3280／$2880／$2280／$1980／$1680／$800

●售票網站：KKTIX

宮野真守 MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025–2026 ～VACATIONING!～ in Taipei

宮野真守將來台舉辦演唱會。（圖／雅慕斯娛樂提供）

●演出日期：

2026/02/07（六）19:00

2026/02/08（日）17:00

●演出地點：Legacy TERA

●售票時間：遠大售票

抽選登記：2025/12/25（四）12:00－12/27（六）12:00

一般販售：2026/01/10（六）12:00

●演出票價：NT$3,300 / $2,900

金在中 J-Party Asia Tour Fan Concert GALAXY 1986 in TAIPEI

金在中 J-Party Asia Tour Fan Concert GALAXY 1986 in TAIPEI。（圖／遠大售票網站）

●演出日期：2026/02/08（日）18:00

●演出地點：TICC 台北國際會議中心

●售票時間：2026/01/11（日）11:00 遠大售票

●演出票價：NT$5,800／$4,800／$3,800／$2,900（愛心席）

2026 ifeye 1st FAN-CON in TAIPEI〈Blooming Valentine〉

ifeye演唱會。（圖／KKTIX網站）

●演出日期：2026/02/08（日）13:00

●演出地點：MOONDOG

●售票時間：2026/01/10（六）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$3,680／$2,880

QWER (KR) 1ST WORLD TOUR《ROCKATION》in TAIPEI

QWER演唱會。（圖／希林國際Chillin International）

●演出日期：

2026/02/14（六）17:00

2026/02/15（日）15:00 #加場

●演出地點：台北國際會議中心（TICC）

●售票時間：2025/10/18（六）11:00 ibon售票

●演出票價：TWD 5,600 / TWD 5,200 / TWD 4,800 / TWD 3,800 / TWD 3,200（全區對號入座）

江蕙《無・有》安可場

江蕙2026演唱會春節開唱。（圖／寬宏藝術）

●演出日期：

2026/02/20（五）18:30

2026/02/21（六）18:30

2026/02/22（日）18:30

2026/02/24（二）19:30

2026/02/25（三）19:30

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－台新銀行卡友優先購：2025/11/12（三）12:00 寬宏藝術

－實名制登記抽選時間：2025/11/13（四）00:00～2025/11/14（五）23:59 寬宏藝術

●演出票價：NT$6800／$5880／$4880／$3880／$2880／$1880／$800

KARD 2026 WORLD TOUR〈DRIFT〉IN TAIPEI

還國男女混聲組合KARD登台開唱。（圖／寬宏售票）

●演出日期：2026/02/21（六）19:00

●演出地點：TICC 台北國際會議中心

●售票時間：

－2026/01/09（五）11:00（VIP套票）

－2026/01/09（五）12:00（一般售票）

●演出票價：NT$4,280／$3,880／$3,280／$2,880／$1,880

●售票網站：寬宏售票

相川七瀬 30th Anniversary Billboard Live Tour 2026〈MOON DANCE〉in Taipei

相川七瀬台北演唱會。（圖／Billboard Live TAIPEI網站）

●演出日期：2026/02/26（四）17:30、20:30

●演出地點：Billboard Live TAIPEI

●售票時間：2026/01/02（五）12:00

●售票網站：Billboard Live TAIPEI

徐恩光 2026 SEO EUNKWANG CONCERT〈My Page〉IN TAIPEI

BTOB隊長徐恩光舉辦個人演唱會。（圖／KKTIX售票網站）

● 演出日期：2026/02/27（六）18:00

● 演出地點：Legacy TERA

● 售票時間：2026/01/17（六）12:00 KKTIX、全家 FamiPort

● 演出票價：NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,400

岡旻 2026 KANGMIN FANMEETING〈璨綠時光〉IN TAIPEI

岡旻 KANGMIN 粉絲見面會。（圖／網銀國際）

●演出日期：2026/02/27（五）14:00、19:00

●演出地點：Clapper Studio

●售票時間：2026/01/21（三）12:00 FunOne Tickets

●演出票價：TW $4,580 / $3,580 / $2,290

小球 莊鵑瑛《Don’t forget…》生日演唱會

小球 莊鵑瑛《Don’t forget…》生日演唱會。（圖／iNDIEVOX售票系統）

●演出日期：2026/02/28（六）19:00

●演出地點：Legacy Taipei

●售票時間：2026/01/07（三）12:00

●售票網站：iNDIEVOX

NCT WISH 1st CONCERT TOUR《INTO THE WISH：Our WISH》

NCT WISH將於明年2月在林口體育館開唱。（圖／SHOW Office）

●演出日期：2026/02/28（六）17:00

●演出地點：林口體育館

●售票時間：

－NCTzen WISH Membership (GL) 預售登記：2025/10/10（五）11:00～2025/10/13（一）19:59

－NCTzen WISH Membership (GL) 預售時間：2025/11/12（三）11:00～19:59

－一般販售：2025/11/15（六）11:00 遠大售票

●演出票價：NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,900

OneRepublic "From Asia With Love" 2026 in Taipei

OneRepublic 共和世代2026年將在台北小巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan）

●演出日期：2026/03/04（三）19:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－2025/09/29（一）12:00 OneRepublic 官方預售

－2025/09/30（二）10:00 星展萬事達卡 卡友預售票

－2025/10/02（四）12:00 Live Nation Taiwan會員預售

－2025/10/03（五）12:00 星展萬事達卡 飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友精選票

－2025/10/03（五）12:00 台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區

－2025/10/03（五）12:00 拓元售票

●演出票價：NT$800元起至$8,000元 ＆身障優惠票 (陪同票) NTD.400元

CNBLUE 2026 LIVE WORLD TOUR《3LOGY》 IN TAIPEI

CNBLUE將於3/6、3/7唱進北流。（圖／和協整合行銷）

●演出日期：

2026/03/06（五）19:00 #加場

2026/03/07（六）17:00

●演出地點：台北流行音樂中心 表演廳

●售票時間：2025/12/17（三）13:00 年代售票

●演出票價：NT$6,880 / $5,880 / $4,880 / $3,880

DAY6 10th Anniversary Tour〈The DECADE〉in TAIPEI

DAY6十週年限定巡演3/7、3/8在林口體育館登場。（圖／Live Nation Taiwan）

● 演出日期：

2026/03/07（六）19:00

2026/03/08（日）19:00 #加場

● 演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

● 售票時間：

－2026/01/15（四）11:00 會員預售

－2026/01/16（五）11:00 拓元售票 正式開賣

● 演出票價：NT$6,980／$4,980／$4,380／$3,980／$3,380／$2,980

2026 i-dle WORLD TOUR 《Syncopation》IN TAIPEI

i-dle將於3/7唱進臺北大巨蛋。（圖／KKLIVE Taiwan）

●演出日期：2026/03/07（六）19:00

●演出地點：臺北大巨蛋

●售票時間：

－2026/01/24（六）18:00 i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 會員優先購票

－2026/02/01（日）10:00 國泰世華 CUBE 信用卡優先購

－2026/02/01（日）14:30 KKTIX售票 全面開賣

●演出票價：NT$7,180（VIP）/ $7,100 / $6,880 / $6,280 / $5,980 / $4,980 / $4,580 / $3,680 / $2,480 / $2,280 (全場座席，一人一票，對號入座)

Novelbright ASIA TOUR 2025–2026〈Winding Road〉in Kaohsiung

日本搖滾樂團 Novelbright 演唱會。（圖／KKTIX售票網站）

● 演出日期：2026/03/07（六）19:00

● 演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

● 售票時間：2026/01/16（五）12:00 KKTIX

● 演出票價：NT$3,900／$3,600／$2,800／$2,000／$1,800／$1,400

TEEN TOP IN TAIPEI ENCORE LIVE

TEEN TOP台北安可演唱會。（圖／RNR SQUARE TAIWAN）

●演出日期：2026/03/07（六）18:00

●演出地點：Zepp New Taipei

●售票時間：2026/01/17（六）12:00 遠大售票

●演出票價：TWD 5,880、TWD 4,680、TWD 4,280、TWD 2,940（全區座席）

Central Cee CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia

Central Cee首次台北專場。（圖／拓元售票網站）

●演出日期：2026/03/11（三）19:30

●演出地點：台北國際會議中心

●售票時間：拓元售票

－Live Nation Taiwan會員預售：2026/01/07（三）11:00

－全面開賣：2026/01/08（四）11:00

●演出票價：NT$ 4,400 / 3,900 / 3,400 / 2,900 / 2,400 / 2,200（身障優惠票）

圓－Circle of Harmony 藥師寺寬邦《般若心經 MUSIC》10 週年世界巡演

藥師寺寬邦《般若心經 MUSIC》10 週年世界巡演。（圖／寬宏售票網站）

●演出日期：2026/03/13（五）19:30

●演出地點：台北國際會議中心

●售票時間：2025/12/23（二）12:00 寬宏售票

●演出票價：NT$2,980 / $2,680 / $2,280 / $1,680 / $1,280

巫啟賢《紅塵來去夢太傻 2.0》2026 世界巡迴演唱會（台北站）

巫啟賢《紅塵來去夢太傻 2.0》2026 世界巡迴演唱會。（圖／KKTIX售票網站）

●演出日期：2026/03/14（六）19:30

●演出地點：臺北流行音樂中心

●售票時間：2025/12/19（五）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$4,500 / $3,800 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $1,800 / $1,200

2026 邱鋒澤 Feng Ze《Bend The Lines》Concert

邱鋒澤將在高雄流行音樂中心開唱。（圖／寬宏售票）

●演出日期：2026/03/14（六）19:30

●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

●售票時間：

－原音娛樂官網會員優先：2026/01/20（二）12:00

－正式開賣：2026/01/23（五）12:00

●售票網站：寬宏售票

BACK-ON 2026「ANIMANIA IN TAIPEI 2026」

日本搖滾雙人組合 BACK-ON 演唱會。（圖／遠大售票網站）

● 演出時間：2026/03/14（六）18:00

● 演出地點：Corner House 角落文創展演空間

● 售票時間：2026/01/23（五）12:00 Ticket Plus遠大售票

● 演出票價：NT$3,200／$2,000／$1,200

2026 JOY ASIA TOUR ‘JOY SPLASH’ in TAIPEI

Red Velvet JOY出道12年海外巡迴第一站！3/15台北會粉絲。（圖／UNI Global ）

●演出日期：2026/03/15（日）18:00

●演出地點：Legacy TERA

●售票時間：2026/01/24（六）12:00 年代售票

●演出票價：A區 $5,600 / B區 $4,600 / 身障席 $2,800

THE BEST OF a1 – LIVE IN TAIPEI

英國－挪威男子團體 A1 將3/15首次登台舉辦 《The Best of a1 – Live in Taipei》演唱會。（圖／拓元售票網站）

● 演出時間：2026/03/15（日）17:00

● 演出地點：Zepp New Taipei

● 售票時間：2026/01/25（日）11:00 拓元售票

● 演出票價：NT$6,000／$3,800／$2,200／$3,000／$6,000／$3,600／$2,600／$1,500

WONK Live at Billboard Live TAIPEI 2026

東京實驗靈魂樂團WONK來台開唱。（圖／Billboard Live TAIPEI 網站）

●演出日期：2026/03/21（六）午場17:00、晚場20:00

●演出地點：Billboard Live TAIPEI

●售票時間：2025/12/15（一）18:00 Billboard Live TAIPEI

●演出票價：標準席 NT$2,000 / 悠閒席 NT$1,800 / 尊榮席 NT$2,400 / 豪華席 NT$2,600 / 包廂席（3 人）NT$9,000

戴佩妮 2026《雙生火焰》高雄巨蛋演唱會

戴佩妮明年3月在高雄巨蛋舉辦演唱會。（圖／寬宏售票網站）

●演出日期：2026/03/21（六）19:30

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：2025/12/17（三）11:11 寬宏售票

●演出票價：NT$4,280 / $3,980 / $3,680 / $3,280 / $2,980 / $1,880 / $880

艾薇《BORN TO BE BRAVE》演唱會 台北站

艾薇台北演唱會。（圖／KKTIX售票網站）

●演出日期：2026/03/21（六）19:00

●演出地點：Zepp New Taipei

●售票時間：

－早鳥優先購票：2026/01/02（五）12:00～2026/01/05（一）12:00

－一般開賣：2026/01/09（五）12:00

●售票網站：KKTIX

TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN TAIPEI

TWICE將於3/20、3/21、3/22在臺北大巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan FB）

●演出日期：

2026/03/20（五）19:00 #加場

2026/03/21（六）18:00

2026/03/22（日）18:00

●演出地點：台北大巨蛋

●售票時間：

－LN會員預售：2025/12/02（二）11:00～23:59

－三星星粉保留席次：2025/12/02（二）11:00～12/04（四）11:00

－正式開賣：2025/12/04（四）11:00 拓元售票

●演出票價：

一般票 NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$1800／$3400（身障）／$2900（身障）／$2400（身障）／$1900（身障）／$1400（身障）／$900（身障）

VIP票 NT$8800

上原廣美與音速奇景 Hiromi’s Sonicwonder：Formosa Journey 2026

上原廣美與音速奇景 Hiromi's Sonicwonder《寶島紀行》巡演。（圖／KKTIX售票網站）

●演出日期：2026/03/24（二）20:00

●演出地點：ZEPP NEW TAIPEI

●售票時間：2025/12/26（五）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$2,400／NT$2,200／NT$2,000／NT$1,200（身障愛心票）

辛曉琪《好好愛．此刻》演唱會

辛曉琪《好好愛．此刻》演唱會。（圖／寬宏售票網站）

●演出日期：2026/03/28（六）19:30

●演出地點：臺北流行音樂中心

●售票時間：2025/12/26（五）12:00 寬宏售票

●演出票價：NT$4,880／$4,380／$3,880／$3,380／$2,880／$1,880

TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI

TREASURE將於2026年3月28日在林口體育館開唱。（圖／Live Nation Taiwan）

●演出日期：2026/03/28（六）18:00

●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

●售票時間：

－2025/10/21（二）12:00～2025/10/24（五）11:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購登記

－2025/10/29（三）11:00～23:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購

－2025/10/30（四）11:00～23:59 星展萬事達卡友優先購

－2025/10/31（五）11:00～23:59 Live Nation Taiwan會員預售

－2025/11/01（六）11:00 拓元售票

●演出票價：NT$7800／$6800／$5800／$4800／$3800／$2800

NCT WISH 1st CONCERT TOUR〈INTO THE WISH〉IN KAOHSIUNG

NCT WISH將於3/28在高雄巨蛋開唱。（圖／SHOW Office）

● 演出日期：2026/03/28（六）17:00

● 演出地點：高雄巨蛋

● 售票時間：2026/01/22（四）20:00 遠大售票

● 演出票價：NT$6,600／$6,200／$5,800／$4,800／$3,800／$2,800／$2,900（非輪椅身心席）／$1,400（輪椅席）

金所願 2026 KIM SO WON FANMEETING〈韶情〉IN TAIPEI

金所願見面會。（圖／RNR SQUARE TAIWAN）

●演出日期：2026/03/28（六）13:00、18:30

●演出地點：Clapper Studio

●售票時間：2026/01/18（日）12:00 遠大售票

●售票網站：NT$4,980 / NT$4,380 / 愛心席 NT$2,490（全區座席）

吳宗憲《臭男人》2026 台北演唱會

吳宗憲《臭男人》2026 台北演唱會。（圖／吳宗憲 Jacky Wu臉書）

●演出日期：2026/03/29（日）18:00

●演出地點：台北國際會議中心 TICC

●售票時間：2026/01/18（日）12:00 KKTIX

●演出票價：NT$3,980 / $3,280 / $2,680 / $1,880

2026 MONSTA X WORLD TOUR〈THE X : NEXUS〉IN TAIPEI

MONSTA X回歸展開新巡演。（圖／香港光尚娛樂 台灣分公司）

●演出日期：2026/04/04（六）18:00

●演出地點：新北市工商展覽中心

●售票時間：2026/01/24（六）15:00 拓元售票

●演出票價：NT$6,600 / $6,200 / $5,800 / $4,600 / 身障區 $3,300

tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI

日本創作女聲 tuki. 首度登台就唱進小巨蛋。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

●演出日期：

2026/04/04（六）17:00

2026/04/05（日）17:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

【登記抽選】

－登記：2025/11/24（一）13:00～11/26（三）13:00

－結果：2025/11/28（五）12:00後陸續公布

－繳費期限：2025/11/28（五）～11/29（六）13:00

【一般販售】

－售票：2025/12/10（三）12:00

●演出票價：NT$5280／$4280／$3280／$2280／$800／$400（身障席）

●售票網站：遠大售票

游鴻明 2026《敵不過想念》演唱會 台北站

游鴻明 2026《敵不過想念》演唱會。（圖／寬宏售票網站）

● 演出時間：2026/04/11（六）19:30

● 演出地點：台北流行音樂中心

● 售票時間：2026/01/16（五）12:00 寬宏售票

● 演出票價：NT$4,880／$4,580／$4,280／$3,880／$2,880／$1,880

NANA MIZUKI 水樹奈奈 LIVE VISION 2025–2026 in Taipei

水樹奈奈暌違7年再次台北開唱。（圖／遠大售票網站）

●演出日期：

2026/04/11（六）19:00

2026/04/12（日）17:30

●演出地點：台北國際會議中心

●售票時間：2026/01/17 （六）登記抽選

●售票網站：遠大售票

yanaginagi live tour 2026〈Green Light〉in Taipei

yanaginagi全新巡演將登台。（圖／大鴻藝術 BIGART）

● 演出日期：2026/04/18（六）（時間未公布）

● 演出地點：Zepp New Taipei

● 售票時間：待公布

● 售票網站：待公布

Billyrrom Asia Tour 2026〈Jupiter＝〉in Taipei

來自東京町田的寶藏樂團Billyrrom將登台開唱。（圖／拓元售票網站）

● 演出日期：2026/04/18（六）19:00

● 演出地點：Legacy Taipei

● 售票時間：2025/11/07（五）18:00 拓元售票

● 演出票價：NT$2,600／$1,800／$2,200／$900（身障席）

amazarashi ASIA TOUR 2026 in TAIPEI

日本搖滾樂隊 amazarashi 將於4/24 舉行演唱會。（圖／拓元售票網站）

● 演出日期：2026/04/24（五）19:00

● 演出地點：Zepp New Taipei

● 售票時間：

－2026/01/22（四）18:00 會員先行

－2026/01/25（日）18:00 拓元售票 正式開賣

● 演出票價：NT$2,980／$3,190／$1,980／$1,000（身障席）

2026 蘇永康 30 週年 高雄演唱會

蘇永康30週年高雄演唱會。（圖／D.SHOW Taiwan）

●演出日期：2026/04/25（六）19:00

●演出地點：高雄流行音樂中心

●售票時間：

－2026/02/06（五）12:00 優先購

－2026/02/07（六）14:00 ibon 全面開賣

● 演出票價：NT$4,380／$3,280／$2,280／$1,280

ONE OK ROCK《DETOX》ASIA TOUR 2026 - TAIPEI

ONE OK ROCK將登大巨蛋開唱。（圖／翻攝自X）

●演出日期：2026/04/25（六）19:00

●演出地點：臺北大巨蛋

●售票時間：

－2026/01/30（五）12:00 國泰世華CUBE信用卡優先購

－2026/01/31（六）12:00 KKTIX 正式開賣

●演出票價：NT$6,280 / 5,680 / 4,880 / 4,480 / 3,880 / 2,880 / 2,480 / 1,880 / 身障席 NT$2,840 (B1) / 2,240 (L2)

龍千玉《男人情．女人心》巡迴演唱會 台中場

龍千玉《男人情．女人心》巡迴演唱會。（圖／年代售票網站）

●演出日期：2026/04/25（六）19:00

●演出地點：台中中興大學惠蓀堂

●售票時間：2025/12/23（二）13:00 年代售票

●演出票價：NT$6,800／NT$5,800／NT$4,800／NT$4,000／NT$3,800／NT$3,200／NT$3,000／NT$2,800／NT$2,400／NT$2,000／NT$1,800

CxM 《DOUBLE UP》LIVE PARTY IN KAOHSIUNG

SEVENTEEN小分隊CxM由S.COUPS和玟奎組成。（圖／SEVENTEEN 臉書）

●演出日期：

2026/04/25（六）18:00

2026/04/26（日） 18:00

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：

－2026/01/31（六）12:00～23:59 官方會員優先購

－2026/02/01（日）12:00 拓元售票 全面開賣

●演出票價：待公布

icyball 冰球樂團《我很抱歉》台北演唱會

icyball 冰球樂團《我很抱歉》台北演唱會。（圖／遠大售票網站）

●演出日期：2026/05/02（六）19:00

●演出地點：台北流行音樂中心 表演廳

●售票時間：2026/01/24（六）11:00 遠大售票

●演出票價：VIP NT 3,200、NT 2,500 / 2,200 / 1,800 / 1,500

齊豫《風采依舊．在台北》演唱會

齊豫《風采依舊．在台北》演唱會。（圖／拓元售票網站）

● 演出時間：2026/05/09（六）19:30

● 演出地點：台北流行音樂中心

● 售票時間：2026/01/23（五）11:00 拓元售票

● 演出票價：NT$4,270／$3,770／$3,270／$2,770／$2,270／$1,670

2026 真愛秀．藍寶石大歌廳

2026 真愛秀．藍寶石大歌廳。（圖／ibon售票網站）

● 演出時間：

2026/05/09（六）16:00

2026/05/10（日）16:00

● 演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

● 售票時間：2026/01/23（五）11:00 ibon售票

● 演出票價：NT$3,388／$2,880／$2,680／$2,280／$2,080／$1,680／$980 （一般身障票為該區半價、輪椅身障票 $1,694／$1,440／$1,040）

中島美嘉演唱會

●演出日期：

2026/05/16（六）

2026/05/17（日）

●演出地點：台北流行音樂中心

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

動力火車《一路向前》世界巡迴演唱會 台北旗艦場

動力火車宣布將在小巨蛋連唱三天。（圖／動力火車臉書）

●演出日期：

－2026/05/15（五）19:30

－2026/05/16（六）19:30

－2026/05/17（日）18:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－台新卡友優先購票：2026/01/24（六）13:00

－正式開賣：2026/01/25（日）13:00 KKTIX

●演出票價：NT$4,500 / NT$4,200 / NT$3,800 / NT$3,200 / NT$2,800 / NT$2,200 / NT$1,800 / NT$800

Anson Seabra The I Must Be Dreaming Tour

療癒系創作才子 Anson Seabra 暌違3年返台開唱。（圖／拓元售票網站）

● 演出時間：2026/05/25（一）20:00

● 演出地點：Legacy Taipei

● 售票時間：2026/01/22（四）11:00 拓元售票

● 演出票價：NT$1,980／$990

Yuika 2nd Asia Tour in Taipei

日本人氣清新女聲Yuika再度來台。（圖／遠大售票網站）

● 演出時間：

2026/05/30（六）18:00

2026/05/31（日）15:00

● 演出地點：Zepp New Taipei

● 售票時間：

－登記抽選：2026/01/19（一）13:00～01/21（三）13:00 遠大售票

－一般販售：2026/02/11（三）12:00 遠大售票

－VIP PASS抽選：2026/02/23（一）13:00～02/24（二）13:00

● 演出票價：1F站席 NT$2,800／2F座席A區 $3,200／2F座席B區 $3,000／2F站席 $2,800／身障席 $1,400

● VIP PASS：NT$800

King Gnu CEN+RAL Tour

King Gnu將於2026年登上台北小巨蛋開唱。(圖／好玩國際文化）

●演出日期：

2026/06/06（六）

2026/06/07（日）

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

2026《今夜品冠來台南哈囉》演唱會

《今夜品冠來台南哈囉》演唱會。（圖／遠大售票網站）

●演出日期：

2026/06/06（六）19:30

2026/06/07（日）17:00

●演出地點：十鼓文創園區－夢糖劇場

●售票時間：2025/12/19（五）12:00 遠大售票

●演出票價：NT$3000 / NT$2800 / NT$2500 / NT$2300 / NT$2000 / NT$1800 / NT$1500 (身障輪椅)

LiSA LiVE is Smile Always～15～ in Taipei

《鬼滅》歌姬LiSA遵守與台灣粉絲的約定，2026年唱進小巨蛋。（圖／好玩專賣店）

●演出日期：2026/06/19（五）

●演出日期：2026/06/20（六）

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

2026 ITZY 3rd WORLD TOUR《TUNNEL VISION》

ITZY 將於 6/27 首登高雄巨蛋開唱。（圖／ITZY臉書）

●演出日期：2026/06/27（六）

●演出地點：高雄巨蛋

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布

Centimillimental WORLD TOUR 2025–2026《Cafuné》

Centimillimental 展開個人首度世界巡演《Cafune》。（圖／KKTIX售票網站）

●演出日期：2026/06/28（日）18:00

●演出地點：Zepp New Taipei

●演出票價：NT$2,000（1F站席）/ $2,000（2F站席）/ $2,200（2F座席）/ $1,000（1F身障席）

●售票網站：KKTIX

Michael Learns to Rock《Encore All The Hits》Taiwan

丹麥傳奇流行搖滾樂團 Michael Learns to Rock (MLTR)來台開唱。（圖／拓元售票網站）

● 演出日期：2026/07/05（日）19:00

● 演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

● 售票時間：

－2026/01/12（一）10:00 預售

－2026/01/13（二）10:00 拓元售票 全面開賣

● 演出票價：NT$8,800／$5,800／$4,800／$3,600／$2,800／$2,200／$2,400（身障席）

BTS防彈少年團世界巡迴演唱會 高雄站

BTS防彈少年團將展開全新世界巡演。（圖／BTS (방탄소년단)臉書）

● 演出日期：

2026/11/19（四）

2026/11/21（六）

2026/11/22（日）

● 演出地點：高雄，待公布

● 售票時間：待公布

● 演出票價：待公布

林憶蓮《迴響Resonance》 巡迴演唱會

2025演唱會資訊售票日期一次看！陳奕迅、KT POP拼盤演唱會、滅火器、GD、RIIZE…（持續更新）

●演出日期：待公布

●演出地點：待公布

●售票時間：待公布

●演出票價：待公布