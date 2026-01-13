2026演唱會資訊售票日期一次看！Rain、落日飛車、洪榮宏、DAY6、吳宗憲…（持續更新）
2026演唱會資訊不斷更新！動力火車5月攻蛋，一連開唱三天！戴佩妮《雙生火焰》演唱會3月前進高雄巨蛋；江蕙台北小巨蛋安可場再度登場。王心凌1月帶著巡演重返台北小巨蛋。此外華語部分還有林憶蓮、頑童MJ116、落日飛車、魏如萱、巫啟賢、辛曉琪、吳宗憲、龍千玉、品冠、小球 莊鵑瑛、邱鋒澤、蘇永康、艾薇⋯以及多個音樂祭都將在今年舉辦！
韓星韓團部分，ITZY將於6月首度在高雄巨蛋開唱；SEVENTEEN小分隊CxM將於4月登台；i-dle唱進臺北大巨蛋舞台；SJ 20周年巡演繼台北後前進高雄巨蛋；TWICE於3月登上臺北大巨蛋連唱兩場！TXT成為HYBE首組唱進大巨蛋的男團，1月底登台開唱！此外還有QWER、NCT WISH、TREASURE、ATEEZ、TWS、TEMPEST、CNBLUE、FTISLAND、N.Flying、VERIVERY、金在中、ifeye、KARD、岡旻、TEEN TOP、金所願、MONSTA X、HANRORO⋯都將來台開唱。
日本J-POP許多大咖日本歌手與組合將來台，《鬼滅》歌姬LiSA將於6月登上小巨蛋連唱兩天；日本超人氣創作新人tuki.首度登台就唱上小巨蛋；King Gnu巡演將登上小巨蛋舞台。此外還有宮野真守、藥師寺寬邦、WONK、上原廣美與音速奇景、ONE OK ROCK、中島美嘉、相川七瀬、水樹奈奈、Centimillimental⋯都將登台！
西城男孩將於2月久違登台，將在高雄流行音樂中心開唱；Calum Scott 卡倫史考特1月將登上高雄巨蛋開唱！OneRepublic共和世代也將登上台北小巨蛋；Men I Trust、Central Cee⋯等都將接力登台，身為粉絲的你當然不能錯過！
以下蒐集整理了2026年重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！
全台演唱會攻略
●【全部】2026全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！
●【韓男團】SJ、TXT、SEVENTEEN CxM、ATEEZ、CNBLUE⋯行程全攻略
●【韓女團】TWICE、i-dle、ITZY、QWER、玟星⋯不斷更新
●【華語】王心凌、戴佩妮、江蕙、魏如萱、頑童MJ116⋯演唱會懶人包
●【東洋】King Gnu、ONE OK ROCK、tuki.、中島美嘉、藥師寺寬邦⋯追星必看
●【歐美】OneRepublic、西城男孩、卡倫史考特⋯行程不停歇
●【粉絲見面會】俞利、金世正、李棟旭、崔振赫、立花裕大⋯訪台資訊
Rain《STILL RAINING: ENCORE》
●演出日期：2026/01/17（六）19:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：2025/11/30（日）11:30 Klook售票
●演出票價：NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$3400／$2900（身障優惠票）
落日飛車《Q來Q去 2026》亞洲巡迴 台北站
●演出日期：
2026/01/17（六）19:00
2026/01/18（日）17:00
●演出地點：台北流行音樂中心
●售票時間：2025/11/03（一）12:00 KKTIX與全家便利商店FamiPort
●演出票價：NT$4200／$3800／$3300／$2800／$2300／$1800
VERIVERY FANMEETING 《Hello VERI Long Time》IN KAOHSIUNG
●演出日期：2026/01/18（日）18:00
●演出地點：LIVE WAREHOUSE
●售票時間：2025/12/14（日）12:00 FunOne Tickets
●演出票價：NT$5,980 / $5,280 / $3,880 / $2,640(身障席)
王心凌《Sugar High 2.0 × Sugar Land 冬日慶典》最終章
●演出日期：
2026/01/23（六）19:30
2026/01/24（日）19:30
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：2025/09/26（五）12:00 寬宏售票
●演出票價：$4,980／$4,680／$4,280／$3,680／$2,880／$1,880／$800
ATEEZ 世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY] - 台北站
●演出日期：2026/01/24（六）18:00
●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
●售票時間：2025/11/20（四）12:00 寬宏售票系統
●演出票價：NT$7490（ATINY VIP Package）／$6990（Fantasy VIP Package）／$5880／$5280／$4880／$3880
Moon Byul 玟星 CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI
●演出日期：2026/01/24（六）
●演出地點：臺北流行音樂中心 表演廳
●售票時間：2025/12/28（日）15:00 KKTIX
●演出票價：NT$5,800 / NT$4,600 / NT$3,800 / NT$3,200 / NT$2,900 (身障席) / NT$2,300 (身障席)
2026 WAY BETTER WORLD TOUR：Global Warming in Taipei
●演出日期：2026/01/24（六）14:00、19:00
●演出地點：NUZONE
●售票時間：2025/12/28（日）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$9,500 / $4,880 / $3,680 / $2,380
SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR《SUPER SHOW 10》#高雄場
●演出日期：
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）18:00
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：
－官方會員登記時間：2025/11/03（一）13:00～2025/11/05（三）12:59
－官方會員售票時間：2025/11/21（五）12:00～2025/11/21（五）23:59 拓元售票
－永豐金證券專屬快閃優先購：2025/11/22（六）12:00～18:00 拓元售票
－全面開賣：2025/11/23（日）12:00 拓元售票
●演出票價：NT$6,680（含SOUNDCHECK）／$6,280／$5,680／$4,680／$3,680／$2,680／一般身障票 $2,840／輪椅身障票 $1,340
林俊逸 2026《逸行者》演唱會
●演出日期：2026/01/24（六）19:30
●演出地點：Legacy Taipei
●售票時間：2025/10/21（二）12:00 年代售票
●演出票價：NT$2200／$1800
2026 FTISLAND CONCERT ‘FTSODE’ in TAIPEI
●演出日期：
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）17:00 #加場
●演出地點：臺大綜合體育館 1F
●售票時間：2025/12/20（六）11:00 ibon、機台
●演出票價：NT$6,580 / $5,580 / $4,880
2026 N.Flying LIVE ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI
●演出日期：2026/01/25（日）18:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：2025/12/13（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$5,900 / $4,800 / $3,900 / $3,500
2025-26 TEMPEST ASIA TOUR〈As I am〉in Taipei
●演出日期：2026/01/25（日）17:00
●演出地點：HANA SPACE
●售票時間：2025/12/12（五）16:00 KKTIX
●演出票價：NT$4,980／$3,980／$2,490（身障席）
HANRORO LIVE 2026 IN TAIPEI
●演出日期：2026/01/31（六）17:00、20:00
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●演出票價：NT$2,600（Standard Seat）/ $2,400（Casual Seat）/ $3,000（Premium Seat）/ $3,200（Luxury Seat）/ $10,800（Box Seat，3人）
●售票網站：Billboard Live TAIPEI
TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR《ACT : TOMORROW》IN TAIPEI
●演出日期：
2026/01/31（六）18:00
2026/02/01（日）17:00 #加場
●演出地點：台北大巨蛋
●加場售票時間：2025/11/08（六）12:00 拓元售票
●演出票價：特A座位區 NT$6,980（含彩排福利&紀念吊牌）；特B座位區 NT$6,480；看台座位區 NT$5,980／4,980／4,480／3,980／2,980；B1看台身障席 NT$2,990；L2看台身障席 NT$2,490
Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei
●演出日期：2026/01/31（六）19:30
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：2025/09/25（四）10:00 KKTIX售票
●演出票價：一般預售票 一樓站區NT$2,100／愛心票 NT$1,100 / 一般預售票 二樓座位NT$2,400 / 二樓站區 NT$1,900
Calum Scott 2026高雄演唱會
●演出日期：2026/01/31 (六) 19:30
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：2025/09/16 (二) 12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$4980/$4680/$4280/$3880/$3480/$2880/$1880/$800
●VIP加價購：VIP Package 1 $6100／VIP Package 2 $2690（限$4980票券持有者加購，不可單獨使用）
TWS (KR) TOUR '24/7:WITH:US' IN KAOHSIUNG
●演出時間：
2026/01/31（六）19:00
2026/02/01（日）16:00 #加場
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－官方會員預購登記：2025/11/21（五）13:00～11/23（日）23:59
－官方會員預購：2025/11/28（五）19:00～23:59
－全面開賣：2025/11/29（六）13:00
●演出票價：NT$5980／$4680／$3480／$2340（身心席）
●售票網站：拓元售票
頑童MJ116 OGS演唱會 台中場
●演出日期：
2026/01/31（六）19:00
2026/02/01（日）18:00 #加場
●演出地點：台中洲際棒球場
●加場售票時間：拓元售票｜實名制區｜非實名制區
－本色會員優先購票（含親子區）：2025/11/15（六）11:00
－本色會員一般購票：2025/11/15（六）13:30
●演出票價：NT$4080／$3880／$3580／$2880／$2380／$2580／$2080／$1880／$1280／$880
鄭大賢 2026 JUNG DAE HYUN IN TAIPEI《Dear My Daby》
●演出日期：2026/02/01（日）14:00
●演出地點：WESTAR
●售票時間：2025/12/27（六）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$4,980（VIP）/ $3,980（GA）/ $2,490（身障席）
西城男孩 WESTLIFE：A GALA EVENING IN KAOHSIUNG
●演出日期：2026/02/05（四）19:30
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－Live Nation 會員預售：2025/12/08（一）11:00~23:59
－正式開賣：2025/12/09（二）11:00 拓元售票
●演出票價：NT$7,800 / $6,800 / $5,800 / $5,300 / $4,800 / $3,800
魏如萱 waa wei 2025〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會 台北小巨蛋
●演出日期：
2026/02/07（六）19:30
2026/02/08（日）17:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－好多會員優先購：2025/11/27（四）12:00～18:00
－正式開賣：2025/11/29（六）12:00
●演出票價：NT$4520／$4120／$3520／$3280／$2880／$2280／$1980／$1680／$800
●售票網站：KKTIX
宮野真守 MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025–2026 ～VACATIONING!～ in Taipei
●演出日期：
2026/02/07（六）19:00
2026/02/08（日）17:00
●演出地點：Legacy TERA
●售票時間：遠大售票
抽選登記：2025/12/25（四）12:00－12/27（六）12:00
一般販售：2026/01/10（六）12:00
●演出票價：NT$3,300 / $2,900
金在中 J-Party Asia Tour Fan Concert GALAXY 1986 in TAIPEI
●演出日期：2026/02/08（日）18:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：2026/01/11（日）11:00 遠大售票
●演出票價：NT$5,800／$4,800／$3,800／$2,900（愛心席）
2026 ifeye 1st FAN-CON in TAIPEI〈Blooming Valentine〉
●演出日期：2026/02/08（日）13:00
●演出地點：MOONDOG
●售票時間：2026/01/10（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$3,680／$2,880
QWER (KR) 1ST WORLD TOUR《ROCKATION》in TAIPEI
●演出日期：
2026/02/14（六）17:00
2026/02/15（日）15:00 #加場
●演出地點：台北國際會議中心（TICC）
●售票時間：2025/10/18（六）11:00 ibon售票
●演出票價：TWD 5,600 / TWD 5,200 / TWD 4,800 / TWD 3,800 / TWD 3,200（全區對號入座）
江蕙《無・有》安可場
●演出日期：
2026/02/20（五）18:30
2026/02/21（六）18:30
2026/02/22（日）18:30
2026/02/24（二）19:30
2026/02/25（三）19:30
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－台新銀行卡友優先購：2025/11/12（三）12:00 寬宏藝術
－實名制登記抽選時間：2025/11/13（四）00:00～2025/11/14（五）23:59 寬宏藝術
●演出票價：NT$6800／$5880／$4880／$3880／$2880／$1880／$800
KARD 2026 WORLD TOUR〈DRIFT〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/02/21（六）19:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：
－2026/01/09（五）11:00（VIP套票）
－2026/01/09（五）12:00（一般售票）
●演出票價：NT$4,280／$3,880／$3,280／$2,880／$1,880
●售票網站：寬宏售票
相川七瀬 30th Anniversary Billboard Live Tour 2026〈MOON DANCE〉in Taipei
●演出日期：2026/02/26（四）17:30、20:30
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●售票時間：2026/01/02（五）12:00
●售票網站：Billboard Live TAIPEI
岡旻 2026 KANGMIN FANMEETING〈璨綠時光〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/02/27（五）（時間未公布）
●演出地點：CLAPPER STUDIO
●售票時間：2026/01/21（三）12:00
●售票網站：待公布
小球 莊鵑瑛《Don’t forget…》生日演唱會
●演出日期：2026/02/28（六）19:00
●演出地點：Legacy Taipei
●售票時間：2026/01/07（三）12:00
●售票網站：iNDIEVOX
NCT WISH 1st CONCERT TOUR《INTO THE WISH：Our WISH》
●演出日期：2026/02/28（六）17:00
●演出地點：林口體育館
●售票時間：
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售登記：2025/10/10（五）11:00～2025/10/13（一）19:59
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售時間：2025/11/12（三）11:00～19:59
－一般販售：2025/11/15（六）11:00 遠大售票
●演出票價：NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,900
OneRepublic "From Asia With Love" 2026 in Taipei
●演出日期：2026/03/04（三）19:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－2025/09/29（一）12:00 OneRepublic 官方預售
－2025/09/30（二）10:00 星展萬事達卡 卡友預售票
－2025/10/02（四）12:00 Live Nation Taiwan會員預售
－2025/10/03（五）12:00 星展萬事達卡 飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友精選票
－2025/10/03（五）12:00 台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區
－2025/10/03（五）12:00 拓元售票
●演出票價：NT$800元起至$8,000元 ＆身障優惠票 (陪同票) NTD.400元
CNBLUE 2026 LIVE WORLD TOUR《3LOGY》 IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/07（六）19:00
●演出地點：台北流行音樂中心 表演廳
●售票時間：2025/12/17（三）13:00 年代售票
●演出票價：NT$6,880 / $5,880 / $4,880 / $3,880
2026 i-dle WORLD TOUR 《Syncopation》IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/07（六）
●演出地點：台北大巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
TEEN TOP IN TAIPEI ENCORE LIVE
●演出日期：2026/03/07（六）18:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：2026/01/17（六）12:00
●演出票價：待公布
●售票網站：待公布
Central Cee CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia
●演出日期：2026/03/11（三）19:30
●演出地點：台北國際會議中心
●售票時間：拓元售票
－Live Nation Taiwan會員預售：2026/01/07（三）11:00
－全面開賣：2026/01/08（四）11:00
●演出票價：NT$ 4,400 / 3,900 / 3,400 / 2,900 / 2,400 / 2,200（身障優惠票）
圓－Circle of Harmony 藥師寺寬邦《般若心經 MUSIC》10 週年世界巡演
●演出日期：2026/03/13（五）19:30
●演出地點：台北國際會議中心
●售票時間：2025/12/23（二）12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$2,980 / $2,680 / $2,280 / $1,680 / $1,280
巫啟賢《紅塵來去夢太傻 2.0》2026 世界巡迴演唱會（台北站）
●演出日期：2026/03/14（六）19:30
●演出地點：臺北流行音樂中心
●售票時間：2025/12/19（五）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$4,500 / $3,800 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $1,800 / $1,200
2026 邱鋒澤 Feng Ze《Bend The Lines》Concert
●演出日期：2026/03/14（六）19:30
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－原音娛樂官網會員優先：2026/01/20（二）12:00
－正式開賣：2026/01/23（五）12:00
●售票網站：寬宏售票
WONK Live at Billboard Live TAIPEI 2026
●演出日期：2026/03/21（六）午場17:00、晚場20:00
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●售票時間：2025/12/15（一）18:00 Billboard Live TAIPEI
●演出票價：標準席 NT$2,000 / 悠閒席 NT$1,800 / 尊榮席 NT$2,400 / 豪華席 NT$2,600 / 包廂席（3 人）NT$9,000
戴佩妮 2026《雙生火焰》高雄巨蛋演唱會
●演出日期：2026/03/21（六）19:30
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：2025/12/17（三）11:11 寬宏售票
●演出票價：NT$4,280 / $3,980 / $3,680 / $3,280 / $2,980 / $1,880 / $880
艾薇《BORN TO BE BRAVE》演唱會 台北站
●演出日期：2026/03/21（六）19:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：
－早鳥優先購票：2026/01/02（五）12:00～2026/01/05（一）12:00
－一般開賣：2026/01/09（五）12:00
●售票網站：KKTIX
TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN TAIPEI
●演出日期：
2026/03/20（五）19:00 #加場
2026/03/21（六）18:00
2026/03/22（日）18:00
●演出地點：台北大巨蛋
●售票時間：
－LN會員預售：2025/12/02（二）11:00～23:59
－三星星粉保留席次：2025/12/02（二）11:00～12/04（四）11:00
－正式開賣：2025/12/04（四）11:00 拓元售票
●演出票價：
一般票 NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$1800／$3400（身障）／$2900（身障）／$2400（身障）／$1900（身障）／$1400（身障）／$900（身障）
VIP票 NT$8800
上原廣美與音速奇景 Hiromi’s Sonicwonder：Formosa Journey 2026
●演出日期：2026/03/24（二）20:00
●演出地點：ZEPP NEW TAIPEI
●售票時間：2025/12/26（五）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$2,400／NT$2,200／NT$2,000／NT$1,200（身障愛心票）
辛曉琪《好好愛．此刻》演唱會
●演出日期：2026/03/28（六）19:30
●演出地點：臺北流行音樂中心
●售票時間：2025/12/26（五）12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$4,880／$4,380／$3,880／$3,380／$2,880／$1,880
TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/28（六）18:00
●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
●售票時間：
－2025/10/21（二）12:00～2025/10/24（五）11:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購登記
－2025/10/29（三）11:00～23:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購
－2025/10/30（四）11:00～23:59 星展萬事達卡友優先購
－2025/10/31（五）11:00～23:59 Live Nation Taiwan會員預售
－2025/11/01（六）11:00 拓元售票
●演出票價：NT$7800／$6800／$5800／$4800／$3800／$2800
金所願 2026 KIM SO WON FANMEETING〈韶情〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/28（六）13:00、18:30
●演出地點：Clapper Studio
●售票時間：2026/01/18（日）12:00
●售票網站：遠大售票
吳宗憲《臭男人》2026 台北演唱會
●演出日期：2026/03/29（日）18:00
●演出地點：台北國際會議中心 TICC
●售票時間：2026/01/18（日）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$3,980 / $3,280 / $2,680 / $1,880
2026 MONSTA X WORLD TOUR〈THE X : NEXUS〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/04/04（六）（時間未公布）
●演出地點：新北市工商展覽中心
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
●售票網站：待公布
tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI
●演出日期：
2026/04/04（六）17:00
2026/04/05（日）17:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
【登記抽選】
－登記：2025/11/24（一）13:00～11/26（三）13:00
－結果：2025/11/28（五）12:00後陸續公布
－繳費期限：2025/11/28（五）～11/29（六）13:00
【一般販售】
－售票：2025/12/10（三）12:00
●演出票價：NT$5280／$4280／$3280／$2280／$800／$400（身障席）
●售票網站：遠大售票
NANA MIZUKI 水樹奈奈 LIVE VISION 2025–2026 in Taipei
●演出日期：
2026/04/11（六）19:00
2026/04/12（日）17:30
●演出地點：台北國際會議中心
●售票時間：2026/01/17 （六）登記抽選
●售票網站：遠大售票
2026 蘇永康 30 週年 高雄演唱會
●演出日期：2026/04/25（六）19:00
●演出地點：高雄流行音樂中心
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
●售票網站：待公布
ONE OK ROCK《DETOX》ASIA TOUR 2026 - TAIPEI
●演出日期：2026/04/25（六）
●演出地點：臺北大巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
龍千玉《男人情．女人心》巡迴演唱會 台中場
●演出日期：2026/04/25（六）19:00
●演出地點：台中中興大學惠蓀堂
●售票時間：2025/12/23（二）13:00 年代售票
●演出票價：NT$6,800／NT$5,800／NT$4,800／NT$4,000／NT$3,800／NT$3,200／NT$3,000／NT$2,800／NT$2,400／NT$2,000／NT$1,800
CxM 《DOUBLE UP》LIVE PARTY IN KAOHSIUNG
●演出日期：
2026/04/25（六）
2026/04/26（日）
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
中島美嘉演唱會
●演出日期：
2026/05/16（六）
2026/05/17（日）
●演出地點：台北流行音樂中心
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
動力火車《一路向前》世界巡迴演唱會 台北旗艦場
●演出日期：
－2026/05/15（五）19:30
－2026/05/16（六）19:30
－2026/05/17（日）18:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－台新卡友優先購票：2026/01/24（六）13:00
－正式開賣：2026/01/25（日）13:00
●售票網站：KKTIX
King Gnu CEN+RAL Tour
●演出日期：
2026/06/06（六）
2026/06/07（日）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
2026《今夜品冠來台南哈囉》演唱會
●演出日期：
2026/06/06（六）19:30
2026/06/07（日）17:00
●演出地點：十鼓文創園區－夢糖劇場
●售票時間：2025/12/19（五）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$3000 / NT$2800 / NT$2500 / NT$2300 / NT$2000 / NT$1800 / NT$1500 (身障輪椅)
LiSA LiVE is Smile Always～15～ in Taipei
●演出日期：2026/06/19（五）
●演出日期：2026/06/20（六）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
2026 ITZY 3rd WORLD TOUR《TUNNEL VISION》
●演出日期：2026/06/27（六）
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
Centimillimental WORLD TOUR 2025–2026《Cafuné》
●演出日期：2026/06/28（日）18:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●演出票價：NT$2,000（1F站席）/ $2,000（2F站席）/ $2,200（2F座席）/ $1,000（1F身障席）
●售票網站：KKTIX
林憶蓮《迴響Resonance》 巡迴演唱會
●演出日期：待公布
●演出地點：待公布
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
其他人也在看
GD公開讚JENNIE大巨蛋表演！ 幾hr後趕緊收回⋯粉絲笑翻
南韓金唱片頒獎典禮10日在台北大巨蛋盛大展開，眾多韓星都來台灣參與盛會，帶來精彩的表演，其中Jennie擔任壓軸，帶來了三首經典歌曲〈Filter〉、〈Damn Right〉、〈like JENNIE〉辣翻全場，一旁的其他偶像都站起來一起跳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 65
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 38
金唱片｜Jennie火辣唱跳 再奪獎衝上台：妝都花了
「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）昨晚（1╱10）首度在台北大巨蛋舉辦，Jennie以〈LIKE JENNIE〉和「BLACKPINK」的〈JUMP〉連奪3獎後，又再奪下「年度藝人獎」。太報 ・ 2 天前 ・ 5
「消失」才是長紅之道？李奧納多憂戲院變「爵士酒吧」 親揭影視圈生存法則
奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）近日接受媒體專訪，罕見針對影視產業的劇烈變化發聲。他直言，隨著串流平台全面崛起，電影院正以閃電般的速度轉型，未來甚至可能淪為只屬於少數影迷的「爵士酒吧」。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 19 小時前 ・ 3
蔡依林《Pleasure》演唱會「11揰巨獸與特技機關」揭祕！台下如賽車戰場
蔡依林《Pleasure》演唱會「巨獸與特技機關」揭祕！造咖 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
2026金球獎／《混沌少年時》還在拿獎！16歲歐文庫柏刷新得獎紀錄
2026金球獎台灣時間12日早上舉行頒獎典禮，影集《混沌少年時》抱回四項大獎，為影集類最大贏家，包括最佳女配角、迷你劇集及電視電影男主角以及最佳迷你劇集及電視電影，現年16歲的歐文庫柏（Owen Cooper）榮獲最佳男配角，成為該獎項最年輕得主。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
金球獎紅毯／席琳娜婚後合體老公！「當眾接吻」狂放閃 再入圍搶視后
2026年金球獎台灣時間12日揭曉，女星席琳娜·戈梅茲（Selena Gomez）憑藉夯劇《破案三人行》入圍電視類音樂及喜劇類影集最佳女主角，她當天與老公、音樂製作人班尼布蘭科（Benny Blanco）一同踏上紅毯，成為現場焦點，也被外界視為兩人婚後首次合體出席大型頒獎典禮。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
金球獎／甜茶「擊敗李奧納多」奪影帝！上台感性告白：父親教我要感激
第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日早上盛大登場，電影與影集獎項競爭激烈。其中，由李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》以9項提名成為本屆最大熱門，挪威電影《情感的價值》以8項提名緊追在後，《罪人》則拿下7項入圍。影集方面，《白蓮花大飯店》以6項提名領先，《混沌少年時Adolescence》則獲得5項提名，話題十足。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
許光漢金唱片秀"三語" 合體LE SSERAFIM跳"撒嬌舞"
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導國民男神許光漢，昨天現身台北大巨蛋-金唱片頒獎典禮，擔任頒獎嘉賓，一上台就用韓英中三種語言致詞，讓全場驚艷，頒獎前更與韓團LESSERAFIM成員一起挑戰"撒嬌舞"，模樣超萌。主持人 成始璟：「請掌聲歡迎。」一出場全場三萬多人興奮尖叫，國民男神許光漢現身金唱片擔任頒獎嘉賓。許光漢撒嬌舞。（圖／HLL / 超級圓頂）演員 許光漢：「大家好我是演員許光漢，很高興見到大家，誠摯地歡迎各位來到台北，台北的美食非常多，時間允許的話，期待大家有機會去品嚐，非常榮幸能參加典禮，希望大家今天玩的愉快。」開場就用一連串流利韓文打招呼，還不忘向韓國朋友推薦台灣美食，但其實在頒獎前許光漢已經先被鏡頭突襲。咬手指，害羞扭肩膀，許光漢跟LE SSERAFIM成員中村一葉、恩採挑戰"撒嬌舞"，畫面超萌，又帥又萌的模樣讓全場粉絲嗨喊再一次，不過就當典禮歡樂進行同時，台下卻出現亂象。男子違規帶長鏡頭大砲，被保全架離。（圖／粉絲提供）保全人員：「還要藏是不是，還要藏是不是，你要不要走，先出去啦，不要在這邊擋到人家好不好。」黑衣保全與灰色帽T的男子爆發衝突，因為男子疑似違規使用"大砲"拍攝，還不願交出記憶卡，當場被保全人員架出現場，另一頭也有中國籍女子，帶大砲進場。工作人員：「妳現在趕快出去，妳不要影響，後面粉絲的權利好不好，妳剛剛本來就有使用大砲，旁邊的人都有跟我們講了。」工作人員好言相勸，但這名中國女子卻還想裝傻，保全人員把她藏在衣服裡的大砲搜出，女子這才心不甘情不願的離開，但亂象還不只這樣。要價8980元的特區座位，驚見兩名女子擠在同一個座位上，疑似拿便宜區域的門票混入，讓目擊民眾直呼太離譜，儘管最後被要求離場，但已經嚴重影響其他觀眾感受，呼籲粉絲入場務必要遵守規定，別因為自己的自私行為，成為典禮的害群之馬。原文出處：許光漢金唱片頒獎「三語言」切換 合體LE SSERAFIM跳「撒嬌舞」畫面超萌 更多民視新聞報導才被傳等時機復出！愷樂突點名1劇：好瘋喔…全網秒懂徐若瑄洗澡突曝1驚險意外！大喊：估計肋骨會斷網徵「阿信帥照」釣出本尊 他曬1圖親開「地獄列車」！民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 22
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 6
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 54 分鐘前 ・ 1
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 80
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 發表留言
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 79
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 4
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
大家都好緊張！高雄初選結果中午前揭曉 陳其邁妙回：記者也冷靜一下
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導民進黨高雄市長初選民調已於昨（12）日晚間順利執行完成，預計今（13）日中午前將公布是由綠委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆或許智傑出線。對此，現任市長陳其邁稍早回應，請大家靜待結果，應該在11點多就能知道，現在大家七上八下，讓他們冷靜一下，但也要恭喜4位共同完成民進黨的民主初選，展現君子之爭，請各位都別緊張。民視 ・ 1 小時前 ・ 16