2026演藝圈未爆彈？名嘴預言女神淪小三、大咖歌王婚變

2026是丙午馬年，也是60年一遇火氣極盛、充滿動盪的「赤馬紅羊劫」，演藝圈也已經暗潮洶湧。資深媒體人許聖梅近日在命理節目中談及演藝圈未來一年走向時，驚爆兩大「核彈級」預言。她指出，除了有一位「女神級人物」當小三已遭到正宮提告外，還有一位長年形象穩重的「歌王」婚姻亮紅燈，妻子甚至已心灰意冷，決定「不忍了」。

60年一遇「赤馬紅羊劫」 許聖梅：醜聞只會更多

許聖梅日前在命理節目《命運好好玩》中談到，2026丙午馬年適逢命理學上的「赤馬紅羊劫」，恐是60年一遇的動盪年。她直言，這股不安的氣氛其實從2025年就開始延續，「一些很可怕的醜聞會非常多」，且在資訊傳播極快的當代，只要出現破口，幾乎就難以低調收場。

女神淪小三遭提告！「老闆正宮」已循法律途徑

許聖梅拋出的第一顆震撼彈，涉及一名形象良好的「女神級人物」。她爆料，該女神私下疑似捲入三角戀，與公司老闆發展出不倫關係，且「老闆娘」早已知情並正式採取法律行動。許聖梅直言，這起案件目前仍在檯面下醞釀，一旦官司細節曝光，絕對會是2026年震撼全台的「超級未爆彈」。

歌王婚姻亮紅燈！妻子「心灰意冷」不再容忍

除了不倫戀，許聖梅也點名樂壇有一位「歌王級人物」面臨婚變危機。她透露，該名歌王曾對外宣稱「情況不嚴重」，但因為女方長期以來默默付出、隱忍，卻始終得不到對方的「相對回應」，「看起來是不想再忍了」，預言這對大咖夫妻的關係在2026年將面臨關鍵轉折點。

演藝圈暗潮湧動 許聖梅：不倫與婚變將成主軸

許聖梅最後強調，自己並非預言家，但根據所掌握的消息以及觀察，2026年演藝圈的感情問題將會非常複雜。

