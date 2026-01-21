2026演藝圈未爆「震撼彈」？媒體人爆料：女神淪小三！歌王婚姻恐觸礁

娛樂中心／綜合報導

女神、歌王遭被點名2026演藝圈恐迎來「震撼彈」。（圖／AI生成示意圖）

隨著2026年正式到來，娛樂圈動向備受外界關注，相關話題也持續在各大節目與社群平台發酵。近日，資深媒體人許聖梅在節目中語出驚人，拋出兩項對演藝圈未來的「震撼彈」值得觀察與預測，引發不少議論。

節目中，許聖梅直言，2026年恐怕不會是風平浪靜的一年，娛樂圈極有可能接連出現「震撼彈」。她指出，其中一項潛在風暴，涉及一名形象良好、外界眼中「女神級人物」，私下卻疑似捲入小三爭議，與公司老闆發展不倫關係。更關鍵的是，該名老闆元配已經採取法律行動，若相關訊息正式曝光，勢必對演藝圈投下一顆震撼彈。

資深媒體人許聖梅爆料2026年演藝圈恐不平靜（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

除了女神緋聞，許聖梅也提到，另一顆未爆彈可能來自樂壇。她透露，有一名長年形象穩重、事業成功的「歌王級人物」，婚姻狀況恐早已亮起紅燈。雖然該歌王對外仍以「情況不嚴重」回應，不過從種種跡象觀察，其妻子似乎已對長期的付出與隱忍感到心灰意冷，不再願意繼續容忍。

不過，許聖梅也在節目中強調，目前相關內容仍屬觀察與推測階段，實際走向仍有變數，外界不宜過度揣測。她提醒，演藝圈的感情與家庭問題往往牽涉層面複雜，真正的真相仍有待當事人或時間給出答案。

