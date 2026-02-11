2026潔顏新品推薦：植村秀推首款醫美級卸妝油、ORBIS灰瓶炭潔顏粉好評再回歸！
這份潔顏清單簡直是2026年開春的重磅炸彈！不管妳是追求術後極致修護的精緻女孩，還是飽受黑頭困擾的油痘肌戰士，這三款話題新作絕對能刷新妳對「洗臉」的認知。
卸妝界的天花板！植村秀「酒粕白油」連醫美術後都能安心刷亮
身為亞洲卸妝霸主，植村秀這次真的超越了自己！今年全新登場的「酒粕活酵淨亮潔顏油」，被譽為專櫃第一瓶「醫美級」卸妝！這罐#酒粕白油徹底打破了卸妝油厚重的迷思，質地輕盈如水，還散發著淡雅的日本酒粕與木質香調；最讓人心動的是它注入了「亮顏修護複合精萃」，靠著紅沒藥醇與比菲德氏菌來安撫敏弱，連脆弱的醫美術後肌都能被溫柔對待。實測7天就能養出嫩白發光肌，讓妳在卸除殘妝的同時，就像剛做完一場深層修護SPA，屏障強韌了，臉自然透亮到不行。
斷貨王強勢常態化！ORBIS「灰瓶炭潔顏粉」解決妳的草莓鼻困擾
還記得2024年夏天那瓶讓大家搶瘋、哀求復刻的「灰瓶炭潔顏粉」嗎？大家敲碗的聲音ORBIS聽到了！這款「雙重酵素潔顏粉-炭吸附版」宣告將正式在3月回歸常態販售。它最厲害的地方在於利用「三種酵素」搭配「微粒炭粉」，先把頑固粉刺分解再像磁鐵一樣吸走；雖然清潔力極強，但因為選用胺基酸系洗淨成分並添加玻尿酸，洗完臉蛋摸起來滑嫩細緻，完全沒有預想中的緊繃感。限定3月份買贈活動還送超可愛的雙面潔顏按摩刷，趁首月特價500元真的要多囤幾瓶補充包才夠本！
找回肌膚的內觀儀式，CEmax潔顏凝露用科學定義「洗後的清透」
如果不喜歡泡泡太多的觸感，那妳一定要試試CEmax的「玻尿酸保濕修護潔顏凝露」！這個與國泰醫研聯手的科研品牌，追求的是一種「深保養」哲學，在首發品項中，這款潔顏凝露採用與肌膚酸鹼值接近的pH5.5溫和配方，裡頭大手筆加入了14種天然胺基酸與CEmax專利抗老成分，那種凝露質地在臉上滑動時非常舒緩，能帶走髒污卻留下滿滿的水潤感。它不只是在洗臉，更像是在跟肌膚進行一場深度對話，洗完後那種自然平衡的穩定狀態，會讓妳發現原來自己的素顏也能這麼好看>////<。
看更多 CTWANT 文章
2026開架美妝黑馬曝光！未來美早C晚A升級版、高絲神級定粧噴霧、Hair Recipe養髮新品聲量飆升
舒淇罕曬「林家女子」同框照！合體林心如、林熙蕾被封高含金量友情 網驚：這組合太夢幻！
馬年限定必收！阿原「馬上好」洗沐組、貝恩「馬上幸福」柔濕巾、艾瑪絲根本療癒禮盒，送禮自用都剛好！
其他人也在看
太子集團超跑法拍成夢幻車展！「四大神獸」齊聚，整批市值上看十億
台灣即將出現罕見的高規格司法拍賣現場。法務部行政執行署台北分署宣布，將於3月2日在台灣警察專科學校，公開拍賣太子集團遭查扣的33輛頂級名車。
麥當勞12生肖變裝公仔1/28開賣！兩波段款式+價錢，紅豆派同步上市
繼早先奶昔大哥週邊後，麥當勞最新推出「好朋友新春變裝秀」12生肖變裝公仔，首度為三款經典角色奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷換上專屬12生肖造型，還能依照喜好，為角色自由替換不同生肖造型，將分兩波上市。麥當勞12生肖變裝公仔開賣時間第一波：自
72歲老翁乾吞發泡錠！藥錠在氣管發泡險致命
大家是否曾好奇過，若是把發泡錠直接放到嘴裡是什麼感覺？會不會像跳跳糖一樣「啵啵啵」的發泡？別再好奇了，這行為可是會致命的！
不只花束巧克力！2026情人節5款質感系禮物推薦：香奈兒丹寧彩妝、DIOR親吻香膏、懂香必選奢華香氛AMOUAGE、PEDRO粉包
香氣也能穿在身上：CHANEL香奈兒訂製丹寧限量彩妝系列丹寧之所以迷人，是因為它從不循規蹈矩：原色、刷白、柔軟或立挺，永遠能在不同風格裡找到自己的位置。香奈兒把這份自由感延伸到彩妝，推出「香奈兒訂製丹寧限量彩妝系列」，用天空藍、柔霧粉、閃耀鉑金等色階，把丹寧水...
從小自認「跟美沾不上邊」！舒淇告訴女孩別再容貌焦慮：「比起漂亮外表，有內容的女性更有魅力」
從「不漂亮」的女孩到優雅女神：接納不完美的起點舒淇曾自嘲，自己從小到大就不認為是一個好看的女生，「跟美沾不上邊」，這份自覺甚至來自於親生母親，小時候媽媽常說她長得醜，但舒淇卻展現了極大的韌性，笑稱當時「只要不被媽媽打就很開心了」。這種生長環境讓她對外貌看...
毛孔暗沉全破解！SK-II櫻花限定＋克蘭詩雙管革命粉底＋ORBIS炭潔顏打造自帶光圈肌
Step1 先把毛孔清乾淨，光才進得來毛孔若被老廢角質與皮脂堵住，再好的精華都難以發揮。ORBIS雙重酵素潔顏粉-炭吸附版，延續高人氣酵素潔顏粉基礎，加入炭吸附概念，透過酵素協助分解老廢角質與皮脂混合物，並以炭吸附髒污，幫助毛孔維持清爽狀態。濃密彈性泡泡搭配胺基酸系...
情人節倒數計時！2/14送禮儀式感必備：香奈兒訂製丹寧彩妝、迪奧親吻香膏限量外殼、PRADA鹽漬開心果香氛、雅詩蘭黛粉保濕嫩唇膏
首先是讓丹寧控完全無法抗拒的香奈兒！這次限量系列把牛仔褲的隨性時髦感帶進彩妝，「香奈兒訂製丹寧亮采盤」盤面壓印了標誌性的縫線設計，刷在臉上的微光就像陽光灑在丹寧布上般自然；眼妝部分則推薦「香奈兒訂製丹寧四色眼影」，結合了緞光天藍與閃耀煙灰藍，能疊加出像水...
BLACKPINK四閨女甜幫Rosé慶生 她是隊內的小貼心可愛事蹟被挖！
BLACKPINK四閨女甜幫Rosé慶生 她是隊內的小貼心可愛事蹟被挖！
Amber Mark一揹就對了！FENDI Way低調卻存在感爆棚，百搭好裝、天天都能揹
這次邀請創作歌手 Amber Mark 傾情演繹 FENDI Way 包款。她的出現並非為了標籤或人設，而是一種氣質上的高度契合。FENDI Way 的設計美學，源自獨立精神、情感智慧，以及按自己的節奏探索世界的從容自信—這些關鍵字，幾乎可以直接拿來形容 Amber Mark。她身上那種不急著證明什...
【Threads上紅什麼】】CoCo聯名美樂蒂夢幻登場！草莓系飲品、4款周邊超萌必收藏
繼大耳狗聯名引發全台搶購潮後，CoCo都可宣布再攜手三麗鷗人氣明星「美樂蒂My Melody」，自1月26日起推出「莓好約會」主題聯名，這場聯名不僅在Threads與IG上引發網友暴動，粉嫩的視覺設計、專屬研發的草莓系列飲品，以及多款讓少女
三星S26二月底上市 首款2nm製程手機來了
手機大廠三星電子11日宣布，年度旗艦發表會Galaxy Unpacked將於25日在舊金山舉行，會中也將正式推出全新Galaxy S26系列智慧型手機，為全球首款搭載2nm製程晶片的手機。
小年夜旺運必看：哪些生肖拜年最能帶來福氣？
小年夜是新春福氣的起點，透過拜年社交，不僅能傳遞祝福，也能藉由人氣的流動為自己招來更多好運！今年哪幾個生肖在小年夜積極拜年，最能帶來福氣呢？
愛笑女生必看！嬌蘭、資生堂、DR.WU三款抗老眼霜搭配簡單按摩，養出緊緻眼周讓視覺年齡狂降
嬌蘭 皇家蜂王乳青春提拉眼霜#快充眼霜為眼周肌膚注入高度濃縮的皇家蜂王乳平衡油精華修護能量，嬌蘭首度將三種黑蜂蜂蜜濃度提升5倍後注入全新眼霜，同時搭配雙重玻尿酸，能對細紋及乾燥紋路，使眼周皮膚有更澎潤豐盈的效果。極致絲滑輕盈的凝霜質地提供如第二層肌膚般的隱形...
被封為劉亦菲接班人！「天選妖妃」王楚然《成何體統》美瘋了，超愛敷面膜＋每天5分鐘美容儀
《成何體統》王楚然妖妃扮相封神！為了保持膚況十分在意保濕為了撐起這份視覺衝擊力，王楚然在護膚上極其細膩，她深知自己肌膚乾燥且敏感，因此特別依賴補水面膜。無論是泥膜還是片狀面膜，她都會根據環境與膚況隨時調整，甚至在敷泥膜感到乾燥時噴上保濕噴霧，確保肌膚隨時...
新春玩屏東不只逛燈會 落山風藝術季、雲光島秘境、舊時光月台特展！加碼波斯菊花海夢幻開拍
今年屏東不只有規模空前的「屏東燈節」，藝術與自然的氣息更從海岸蔓延到舊城區。想在馬年一開端就拍出網美大片？下淡水溪鐵橋下的波斯菊正綿延成粉紅地毯；想來場跨越時空的藝文洗禮？舊時光月台特展帶您重溫懷舊溫度。從全台最美的看海美術館，到驚喜現身的永續祕境「雲光島」，走進最有「屏味」的質感走春地，新春靈感與好運一馬當先。
少女時代合體為秀英36歲慶生！潤娥、俞利、Tiffany三女神簇擁唱生日歌，超越18年的閨蜜情太浪漫
生日派對現場佈置得簡約而溫馨，充滿了笑聲與感動。秀英坐在中心位，成員們如潤娥、俞利、Tiffany、徐玄等人環繞在側，大家一起對著鏡頭擺出愛心與各種搞怪表情，少女感十足。秀英對著插著可愛蠟燭的紅色草莓蛋糕閉眼祈禱，那份平靜而幸福的表情，展現了身為壽星最美的姿態以...
搶攻日本客！JTB踩線高屏部落 魯凱美食、排灣工藝驚豔日方
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 為拓展日本旅遊市場，交通部觀光署茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）2月1
香港福運全城 馬年賀歲盛事精彩熱鬧
農曆新年向來是香港盛大傳統節慶，從年宵花市、黃大仙祠或車公廟祈福、花車巡遊、維港煙花再到賀歲賽馬，連串節目熱鬧又多姿多彩。香港旅遊發展局今年以「福運全城」為主題，邀請世界各地旅客來港賀歲，體驗全城福願處處。
中國首度完成載人飛船返回艙海上搜尋回收任務！載人登月工程重大突破
中國載人航天工程辦公室公布，2026 年 2 月 11 日文昌航天發射場成功實施長征十號運載火箭低空演示驗證與夢舟載人飛船最大動壓逃逸飛行試驗，火箭一級箭體與飛船返回艙分別安全溅落預定海域，12 時 20 分海上搜救分隊完成首次返回艙搜索回收任務，為 2030 年前載人登月任務積累寶貴數據。
歸仁、新市全民運動中心推情人節限定活動
【記者 劉秋菊／台南 報導】為鼓勵市民養成規律運動習慣，臺南市政府體育局冠名補助全民運動中心，歸仁、新市全民運