2026潔顏新品推薦：植村秀推首款醫美級卸妝油、ORBIS灰瓶炭潔顏粉好評再回歸！

（圖／品牌提供）

這份潔顏清單簡直是2026年開春的重磅炸彈！不管妳是追求術後極致修護的精緻女孩，還是飽受黑頭困擾的油痘肌戰士，這三款話題新作絕對能刷新妳對「洗臉」的認知。

卸妝界的天花板！植村秀「酒粕白油」連醫美術後都能安心刷亮

身為亞洲卸妝霸主，植村秀這次真的超越了自己！今年全新登場的「酒粕活酵淨亮潔顏油」，被譽為專櫃第一瓶「醫美級」卸妝！這罐#酒粕白油徹底打破了卸妝油厚重的迷思，質地輕盈如水，還散發著淡雅的日本酒粕與木質香調；最讓人心動的是它注入了「亮顏修護複合精萃」，靠著紅沒藥醇與比菲德氏菌來安撫敏弱，連脆弱的醫美術後肌都能被溫柔對待。實測7天就能養出嫩白發光肌，讓妳在卸除殘妝的同時，就像剛做完一場深層修護SPA，屏障強韌了，臉自然透亮到不行。

廣告 廣告

植村秀酒粕活酵淨亮潔顏油150ml／1,250元、450ml／2,850元（圖／品牌提供）

斷貨王強勢常態化！ORBIS「灰瓶炭潔顏粉」解決妳的草莓鼻困擾

還記得2024年夏天那瓶讓大家搶瘋、哀求復刻的「灰瓶炭潔顏粉」嗎？大家敲碗的聲音ORBIS聽到了！這款「雙重酵素潔顏粉-炭吸附版」宣告將正式在3月回歸常態販售。它最厲害的地方在於利用「三種酵素」搭配「微粒炭粉」，先把頑固粉刺分解再像磁鐵一樣吸走；雖然清潔力極強，但因為選用胺基酸系洗淨成分並添加玻尿酸，洗完臉蛋摸起來滑嫩細緻，完全沒有預想中的緊繃感。限定3月份買贈活動還送超可愛的雙面潔顏按摩刷，趁首月特價500元真的要多囤幾瓶補充包才夠本！

ORBIS雙重酵素潔顏粉-炭吸附版50g／550元（圖／品牌提供）

3月限定加贈的雙面潔顏按摩刷，質感也太好了吧！（圖／品牌提供）

找回肌膚的內觀儀式，CEmax潔顏凝露用科學定義「洗後的清透」

如果不喜歡泡泡太多的觸感，那妳一定要試試CEmax的「玻尿酸保濕修護潔顏凝露」！這個與國泰醫研聯手的科研品牌，追求的是一種「深保養」哲學，在首發品項中，這款潔顏凝露採用與肌膚酸鹼值接近的pH5.5溫和配方，裡頭大手筆加入了14種天然胺基酸與CEmax專利抗老成分，那種凝露質地在臉上滑動時非常舒緩，能帶走髒污卻留下滿滿的水潤感。它不只是在洗臉，更像是在跟肌膚進行一場深度對話，洗完後那種自然平衡的穩定狀態，會讓妳發現原來自己的素顏也能這麼好看>////<。

CEmax玻尿酸保濕修護潔顏凝露200ml／850元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

2026開架美妝黑馬曝光！未來美早C晚A升級版、高絲神級定粧噴霧、Hair Recipe養髮新品聲量飆升

舒淇罕曬「林家女子」同框照！合體林心如、林熙蕾被封高含金量友情 網驚：這組合太夢幻！

馬年限定必收！阿原「馬上好」洗沐組、貝恩「馬上幸福」柔濕巾、艾瑪絲根本療癒禮盒，送禮自用都剛好！