2026澎湖元宵限定乞龜專車！一同遊訪古乞龜趣 歡迎踴躍報名

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】澎湖的元宵節一直以來都是揭開全年觀光序幕的重要節慶，每逢元宵，各地廟宇推出各式特色主題乞龜及猜燈謎活動，宛如嘉年華的祭典盛會，祈福乞龜活動不僅是居民共同的回憶，更是平安與福運的象徵。

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處(以下簡稱澎管處)以元宵乞龜為主軸，將廟宇古蹟、人文風情、道地美食、古厝軍事等元素相結合，推出期間限定遊程-元宵乞龜專車。活動時間為115年3月3日至3月5日，共為期三天，推出兩條分別為「湖西+南環線」及「北環線」經典遊程(總計6梯次)；並以廟宇主題龜、擲筊體驗、專業導覽，以及帶領遊客走訪百年古厝聚落、農漁村體驗、探索軍事史蹟。除體驗澎湖乞龜祈福及廟宇趣味活動，一同感受澎湖元宵節慶冬季獨特魅力外，且凡完成報名並實際參與行程者，皆可獲贈 「2026綠蠵龜主題搖頭公仔」 與 「2026元宵祈福紀念幣」 各1份，歡迎大家相揪親朋好友一起來參與！

此外，除了「元宵乞龜專車」活動，更可參與澎湖縣政府文化局推出的2026年「超級龜龜」澎湖元宵乞龜集章活動，透過走訪廟宇與指定活動據點進行集章，可讓遊客進一步體驗廟宇乞龜文化，更有機會獲得限量紀念好禮及參與摸彩活動，為元宵節慶帶來滿滿趣味氛圍！對「元宵乞龜專車」活動有興趣的朋友們，可透過以下網址報名，或關注澎管處粉絲專頁來獲得最新消息！

澎管處粉絲專頁：https://www.facebook.com/penghunsa?locale=zh_TW

聯絡窗口：林先生 0921-770300、蔡小姐 0921-760366

湖西+南環線乞龜專車報名網址：https://reurl.cc/mkArL9

北環線乞龜專車報名網址：https://reurl.cc/9ba7XY（照片記者葉佳盈翻拍）