2026澎湖全國中小學籃球冬季聯賽 澎湖吉貝雙星率隊翻轉戰局

2026澎湖全國中小學冬季聯賽開幕典禮大合照。（澎湖縣政府提供）

記者陳建興／台北報導

由澎湖縣政府教育處主辦的「2026 澎湖全國國民中小學籃球冬季聯賽」於20日進入第二天賽程。上午舉行盛大開幕典禮，澎湖縣長陳光復親自蒞臨，為來自全國的基層籃球好手加油打氣，並展現將澎湖打造為「運動觀光之都」的雄心。

縣長陳光復在致詞中高度肯定副議長及小學體總工作人員的籌備辛勞。他強調，未來將爭取更多預算，計畫於明年邀請日本、韓國等國際球隊參賽，透過高強度的國際交流提升在地學子的競技水平，同時藉由運動賽事帶動澎湖的觀光資源，讓世界看見澎湖。

廣告 廣告

來自擁有「台版馬爾地夫」美譽的澎湖吉貝國小，今日成為賽場焦點。繼昨日取得二勝後，吉貝國小今日接連對陣南投萬豐國小與香山 HHPS。儘管陣中主力雙胞胎「吉貝雙星」魯祐成、魯晏成遭到對手重兵看管，上半場一度陷入苦戰落後，但在總教練魯容賢精準的調度下，成功發揮團隊實力逆轉戰局，喜迎四連勝。

澎湖吉貝國小魯祐成切入上籃。（澎湖縣政府提供）

陣中7號哥哥魯祐成首役砍下 38 分、次役再奪 22 分，單日豪取 60 分。連同昨日表現，四場比賽累積 109 分，展現驚人的得分爆發力。

弟弟魯晏成今日貢獻 29 分，與哥哥合力斬獲 89 分，是球隊逆轉的關鍵要角。

總教練魯容賢透露，「他們從會走路開始就喜歡籃球，到了現在六年級除了學校球隊練習時間外，回到家也會在家裡的籃框練投，由於我以前是田徑隊的，所以偶爾也會跟他們一起練田徑，因此他們跑步的步伐大、速度也很快。」

吉貝國小校長魏妤宸感性表示，身為體育選手出身，深知離島訓練環境艱辛，軟硬體資源相對匱乏。為了讓孩子與台灣本島球隊接軌，每次出賽需籌措約 14 萬元的旅費。所幸球隊表現優異，不僅是去年澎湖縣運冠軍，更將於今年五月代表澎湖出征全國小學籃球決賽。

WESOUL女籃廖家儀場上打扮繽紛亮麗。（澎湖縣政府提供）

在俱樂部組賽事中，唯一全女子編制球隊 WESOUL 成為矚目焦點。其中，就讀台南永康區復興國小的廖家儀，以一身繽紛的辮子造型與場上奮不顧身的飛身救球，贏得觀眾滿堂彩。她說媽媽每次都會在賽前精心幫她編織漂亮的辮子，她覺得媽媽非常厲害，她也非常喜歡媽媽每次幫她設計的造型。