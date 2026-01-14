

2026澎湖花火節將攜手「七龍珠Z」現璀璨 熱門玩法大公關，旅遊業者推早鳥省3千！

【旅遊經 洪書瑱報導】

2026年「澎湖國際海上花火節」活動時間出爐，將於5月4日至8月25日盛大登場，今年最大亮點莫過於攜手《七龍珠Z》聯名合作，活動期間除了有規模升級的煙火秀表演外，更結合動漫元素無人機光演出，在海天交會的舞台上，打造全台最具話題性的夏日花火盛會，勢必再度掀起朝聖熱潮。由於海上花火節期間，是澎湖的旅遊旺季，建議遊客針對花火施放日期的機票與飯店，請提早卡位規劃。而在賞澎湖花火節的花火外，澎湖旅遊期間，跳島遊、體驗SUP與透明獨木舟等人氣水上活動、捕龍蝦、餵魚、採蚵體驗，以及豪華遊艇或帆船出海等，都相當受到遊客青睞。

旅遊業者看準花火節期間的機位稀缺特性，其中易遊網就針對想一睹今夏最熱血的澎湖夜空的遊客，搶先推出澎湖花火節首波預購專案，早鳥最高現省3千元，同時揭曉澎湖花火節期間歷年買氣最夯的3大體驗行程，讓旅人在欣賞璀璨花火之餘，也能一次探索澎湖最具代表性的海島魅力與玩法。









跳島遊_七美雙心石滬







澎湖最夯人氣體驗「南海四島一日遊」，走訪澎湖指標性景點，還可體驗浮潛活動，是眾多旅客的首選路線





澎湖在花火節期間，除了賞花火外，事實上還有豐富多元的海洋行程，同樣是吸引旅客。根據易遊網銷售統計，花火節期間最受旅客青睞，包括跳島等3大體驗行程。跳島玩法獲得眾多旅客喜愛，透過搭船串聯不同島嶼與海上秘境，不僅能一次走訪多個經典景點，更能感受澎湖各島截然不同的地景樣貌與人文風情。最熱門的體驗行程莫過於經典必遊的「澎湖南海四島一日遊」，行程串聯七美嶼、望安島、桶盤嶼與西吉嶼，帶領旅客走訪雙心石滬、小台灣、花宅聚落、小佛手與藍洞等澎湖指標性景點，還可體驗徜徉海中的浮潛活動，是初訪澎湖、想一次掌握海島精華的旅客首選路線。









「澎湖東海一日遊」將造訪「台版馬爾地夫」美譽的「澎澎灘」，並安排補龍蝦體驗，是結合自然、生態與趣味性的的熱門跳島行程







「澎湖東海一日遊」將造訪「台版馬爾地夫」美譽的「澎澎灘」，並安排補龍蝦體驗，是結合自然、生態與趣味性的的熱門跳島行程





深受旅客喜愛的體驗行程排名第2，則是主打海上活動與生態互動的「澎湖東海一日遊」。根據易遊網銷售觀察，這條路線以玩法多元、體驗感強烈，成為僅次於經典跳島行程的第2熱銷選擇。行程從東海無人島巡航展開，沿途巡訪員貝嶼、雞善嶼、錠鉤嶼等島嶼景觀，接著登上有「台版馬爾地夫」美譽的無人島「澎澎灘」，體驗SUP與透明獨木舟等人氣水上活動，近距離感受澎湖純淨海色與海底生態。行程中更安排前往龍蝦島進行捕龍蝦體驗，並於小漁村享用現煮龍蝦泡麵，搭配潮池餵魚、野生石蚵採集等在地漁村生活體驗，從玩水、觀景到享用美食一次滿足，是結合自然、生態與趣味性的澎湖特色玩法。











花火節期間獨有的「海上賞花火體驗」，可乘船或是夜滑SUP在海上以獨特的視角欣賞璀璨花火







花火節期間獨有的「海上賞花火體驗」，可乘船或是夜滑SUP在海上以獨特的視角欣賞璀璨花火





排名第3，則是大人氣體驗！是近年討論度快速攀升的「海上賞花火體驗」，特別受到想避開人潮、追求獨特觀賞角度的旅客青睞。行程可選搭百人交通船、6-20人豪華遊艇或帆船出海，在夏夜微風中緩緩航行，從海上仰望澎湖花火在夜空中綻放，遼闊視野與海天交會的氛圍，讓煙火更顯震撼。此外，話題十足的「SUP賞煙火」玩法，於花火施放夜晚由專業教練帶領旅客划行至海面，體驗夜間立式划槳的樂趣，一邊隨著海浪緩緩前行，一邊近距離欣賞高空煙火與海面倒影交織的夢幻景象，以最貼近海洋的方式，留下別具記憶點的花火夜回憶，是許多旅人心中「一生至少要體驗一次」獨特玩法。

易遊網表示，推薦自由行旅客，可依自身行程彈性搭配這類特色體驗，無論是白天跳島、傍晚出海賞花火，都能輕鬆串聯澎湖最精華的玩法；若偏好一次到位、免煩惱規劃的旅客，平台也同步提供食宿行遊全包式的套裝商品，從交通、住宿到遊程一次安排完成，讓旅客在花火季期間，用最省心的方式玩遍澎湖。









「澎湖五星自由行3天」入住五星級「澎湖福朋喜來登酒店」，早鳥價挑戰市場最低價，每人9,990元起







「澎湖五星自由行3天」入住五星級「澎湖福朋喜來登酒店」，早鳥價挑戰市場最低價，每人9,990元起





易遊網目前針對澎湖花火節系列商品，涵蓋主題自由行、豐富行、機加酒、票券體驗等，喜愛自由行的旅客，首推「澎湖五星自由行3天」，安排入住澎湖五星級飯店「澎湖福朋喜來登酒店」，並免費加贈租機車48小時，原價13,000元，挑戰市場最低價，祭出早鳥每人9,990元起，直接激省3,100元；若偏好更精省的小資方案，則可選擇入住馬公市區質感旅宿「和寓飯店」，三天兩夜機酒自由行每人7,990元起，早鳥再祭第2人折888元，同樣加贈租機車48小時外，此5項行程：浪漫七美島、吉貝水樂園、海洋牧場體驗、夜釣小管、海上花火船，還可免費任選2項，讓旅客用更彈性的預算，輕鬆卡位最美花火季。此外，易遊網APP預訂華信航空澎湖機加酒，兩人同行不限金額， 輸入折扣碼「ae300」可再立折300元。

提醒，澎湖花火節向來是年度最搶手的離島旅遊檔期，早鳥預購不僅價格相對划算，也避免未來機位難求，建議有意規劃2026年澎湖花火之旅的旅客可及早規畫安排。





以上圖片：易遊網提供