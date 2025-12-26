2026澎湖花火節聯名七龍珠 5／4開幕、連放近4個月

澎湖國際海上花火節近年開始退燒，甚至傳出負面評價，不再是當地旅遊萬靈丹。（澎湖縣政府提供資料畫面／許逸民澎湖傳真）

旅客敲碗已久的2026澎湖國際海上花火節，雖然澎湖縣政府官方還未宣布，但連日來在縣長陳光復個人口中與臉書發布下，以確定明年將與日本動漫「七龍珠」聯名合作，施放日期與場次也已確認。

澎湖縣政府旅遊處長陳美齡證實，陳光復連日來透露與公佈在臉書平台都是正確的，詳細內容與更多資訊稍晚會正式公佈。

依據23日光復就職三周年記者會透露與25日晚陳光復臉書公佈，明（2026）年澎湖海上花火節將於5／04（一）開幕，並一直施放到8／25（二）閉幕，其中五、六月份，也就是5／4 ～ 6／25：每週一、四晚施放；暑假部分，也就是6／30～ 8／25：改為每週二晚施放。

四月份則有2場試放暖身場：分別是4／20（一）、4／27（一）各一場，至於離島及地方限定場次，則還待敲定。

澎湖國際海上花火節源於因應2002年華航525空難衝擊澎湖觀光，澎湖縣政府與華航合作於2002年七夕舉辦活動，並自2003年起正式將花火節常態化，開始舉辦第一屆，明（115）年將邁入第24年，是澎湖縣政府從賴峰偉當縣長起，為了振興觀光而持續舉辦的年度盛會。

但近年，被當作澎湖旅遊萬靈丹的海上花火節開始退燒，去年史努比主題無人機秀開幕失誤，導致表演品質不佳與後續停飛，更引發旅客和業者不滿，認為廣告不實、影響旅遊體驗，甚至有無人機墜落砸傷孩童的安全事件；加上過度依賴花火節，也造成產業結構性問題，甚至宣傳不足影響訂房率，以及採購程序與廠商選擇的質疑，都是近來的負面評價。

尤其，花火節時程公佈，在陳光復上任後，更是越拖越久，影響宣傳時間，也讓旅宿業者不滿。像2023年還是11月份公佈場次，12月份聯名合作廠商就敲定，但去年拖到12月中旬才公佈今年場次，1月份公佈合作聯名史努比；今年也是到年底才要公佈場次和聯名廠商。

對此，陳美齡表示，因為日本品牌方要求很高，七龍珠多年前在日本飛過一次無人機，但效果沒有預期的好，已至於日本品牌方要求要先看到圖才放心，所以兩邊磋商過程野蠻久的，很多細節都很慎重，才能比較有品牌效果。

