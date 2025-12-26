2026澎湖花火節115年5/4登場 攜手日本動漫七龍珠Z

（中央社澎湖縣26日電）澎湖縣政府今天宣布，「2026澎湖國際海上花火節」活動，攜手日本經典動漫推出「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」，明年5月4日引爆至8月25日結束，打造全新的夏日花火盛會。

澎湖縣政府表示，澎湖國際海上花火節是澎湖年度最重要的觀光品牌活動之一，不僅是年度觀光的重要支柱，也為地方帶來穩定且可觀的觀光經濟效益，2026年花火節除延續高水準煙火秀與無人機燈光展演外，更首度與知名日本動漫「七龍珠Z」合作，結合熱血動漫元素與花火藝術、燈光科技，打造兼具視覺震撼與主題特色的夏日花火大會盛宴。

廣告 廣告

縣府旅遊處指出，配合澎湖整體觀光旅遊趨勢，明年採取「分階段、分市場」推動模式，5月4日開幕後一直延續至8月25日閉幕，其中5月4日至6月25日為每週一、四辦理，6月30日起至8月25日為每週二辦理，還規劃吉貝、望安、七美3場離島場次及湖西、白沙、西嶼等3鄉3場地方限定場次，總計33場次，4月20日及27日辦理2場試放場，施放10分鐘煙火秀。

旅遊處表示，2026澎湖國際海上花火節的開幕與閉幕場，將施放12分鐘煙火秀及10分鐘無人機燈光展演，其餘場次為10分鐘煙火秀及10分鐘無人機展演。

除此之外，期間，澎湖國際海上花火節也將規劃有互動式角色打卡區、大型公仔展示、主題公園，以及限定聯名周邊商品等主題多項延伸活動，讓民眾在欣賞花火之餘，能沉浸在整體的主題氛圍，提升活動參與感與品牌魅力。（編輯：李錫璋）1141226