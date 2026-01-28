2026火旺年AI崛起！財運、健康、事業、桃花、居家風水一次解析

記者林宜君／台北報導

新年將至，2026馬年的運勢悄悄醞釀變化。（圖／翻攝自網路）

新年將至，2026馬年的運勢悄悄醞釀變化。命理專家湯鎮瑋老師指出，2026丙午年與2027丁未年都是火元素旺盛的年份，因此俗稱「赤馬紅羊劫」，容易出現各種挑戰與變化。但湯老師提醒，人生每年都有無常發生，不必被「劫難」字眼嚇到，反而可以視為覺醒與成長的機會。

火旺年帶來變動與覺醒

2026年大環境變化快速，心情容易焦躁，這正是火旺年的特徵之一。湯鎮瑋老師認為，面對瞬息萬變，最重要的是以學習與覺醒的心態應對。火年象徵科技進步，尤其是AI的崛起與成熟，提醒大家要跟上時代腳步，多嘗試新事物，保持與時代接軌。

廣告 廣告

對性格內向或宅的人來說，今年可能會感到壓力與不適，但湯老師建議順勢而為，柔軟應對，反而能在變動中安然度過，甚至趨吉避凶。上半年社會氛圍仍動盪，經濟、股市可能漲跌劇烈，人際關係也容易因「口舌」而起衝突，提醒言行三思而後行，避免無謂紛爭。戰爭、爭權奪利等事件也可能頻繁發生。

2026丙午年與2027丁未年都是火元素旺盛的年份，因此俗稱「赤馬紅羊劫」，容易出現各種挑戰與變化。（圖／翻攝自網路）

桃花運與因果顯現

馬年亦是桃花年，感情運勢來得快且急，閃婚、閃離可能屢見不鮮。湯鎮瑋老師指出，2026也是「因果兌現之年」，過去的假面行為容易被揭穿，因此建議多行善、修福報，以善念累積正向能量。健康方面，火旺年易影響心血管、呼吸道、皮膚與眼睛健康，也需留意動物傳染病。遇到健康問題應勇敢面對，及早處理才能避免後患。

2026馬年居家風水重點

2026本命為土年，居家風水與生活息息相關。今年五行缺水，建議在居家擺放流水盆、開水或紅酒櫃等補水設施，以穩定運勢與化解火旺影響。財位在東方及東方偏東南，可著重在這些方位補水，既能招財，也能提升家庭和諧。湯鎮瑋老師提醒，2026是重新布局與覺醒的一年，抓住變動中的機會，順勢而為，將有助於事業、感情、健康與財運全方位提升。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

更多三立新聞網報導

父喪不到1個月！麻衣收起哀傷開啟新事業 返台「從貴婦變女強人」

篠崎泫豪砸5000萬買房！Toyz大手筆贊助千萬元

Toyz昔被筱崎泫劈腿傷透 一度改愛三寶媽辣模

金曲歌王家人屢涉重案 伍靖暴力襲警黑歷史也曝光

