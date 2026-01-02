2026火馬年國運籤出爐 姜太公道場解卦：止爭守成是關鍵

陽明山姜太公到場抽出2026國運籤。道場提供



中共解放軍於2025年底展開圍台軍演，引發外界關注2026年兩岸局勢與是否可能爆發衝突。適逢2026丙午火馬年即將到來，位於台北的陽明山姜太公道場依循古禮請示國運，卜得上卦「離兌卦」。道場主席羅世新進一步解讀卦象，說明馬年台灣整體政經與國際情勢走向。

羅世新指出，2026年屬於象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是「九紫離火運」全面啟動的重要年份。台灣地處火山與溫泉帶，地熱與火能條件充沛，與離火運特性相應，象徵國際能見度提升、產業動能加速，特別有利於科技與創新發展。不過，道場也提醒，火運之年往往意味變化快速、局勢多變，外部的地緣政治壓力與內部政治張力，將同時影響台灣所處的位置。

姜太公道場公布的2026國運籤詩：「止止止，有終有始，似月如花，守成而已。」羅世新解釋，卦象顯示今年治國與施政的核心在於「止爭、守中、守成」。他指出，台灣雖然幅員不大，但在半導體等關鍵產業帶動下，仍有機會穩居世界主流經濟體系，讓2300萬人民得以安居樂業，這也是全民共同的期待。

羅世新呼籲，面對內政挑戰，朝野政黨應休兵止爭、各守其成。在財政劃分、年金改革等重大議題上，以協商取代對抗；在國家安全層面，藍白陣營亦應基於整體安全考量，支持 國防特別預算 與相關法案，方能落實國泰民安。

針對兩岸與國際局勢，羅世新依卦象指出，台海已成牽動亞太安全的核心關鍵，2025年11月日本政壇公開提出「台灣有事論」，直指台灣情勢將影響日本國家安全，顯示日本對台海議題的戰略重視達到新高度。美國方面，Donald Trump 在第二任期初期即重申反對任何一方片面改變台海現狀，並認為維持穩定符合美國重大國家利益。相對之下，北京於2025年9月3日舉行大型閱兵，並與俄羅斯、北韓展現高度合作態勢，亞太地區逐漸形成民主陣營與共產集團對峙的格局，未來美中互動發展，將成為觀察國際走向的重要指標。

至於民眾最關心的「火運年是否會爆發戰爭」，羅世新轉述姜太公指示指出，兩岸同屬中華兒女，2026 年不會開戰，應以和平共榮為目標，透過交流與善意推動共同發展經濟。他也強調，外部壓力愈高，內部愈需要團結。然而當前台灣政壇，執政與在野陣營相互指責，雙方皆未獲過半民意支持，顯示政治已到必須深刻反省的關鍵時刻。

羅世新表示，卦象提醒，唯有促進朝野和解、相互尊重與包容、凝聚社會共識，並建立不分黨派、唯才是用的治理模式，才能強化台灣的整體國家韌性，在動盪的國際局勢中穩健前行。

