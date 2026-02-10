2026火馬年幸運色是「紅色」！MFK、GUCCI、DIOR 限量開運美妝，這瓶「招財香」根本轉運必備

（圖／品牌提供）

馬上要進入 2026 年，我們追求的不只是外在的精緻，更是內在能量的穩定與爆發。今年作為「丙午馬年」（火馬年），五行屬「木火相生」，代表著奔騰的勇氣與轉機，而「紅色」也是今年的幸運色系之一。馬年就用紅色系美妝開啟好運，無論是象徵財富的藏紅花香氣，還是提升自信的絲絨紅唇，紅色美妝在今年不只是裝扮，更是一種隨身攜帶的「幸運護身符」。讓紅色的光芒不僅美化容顏，更為新的一年助攻機遇與貴人。

香氛界的開運助攻：MFK Baccarat Rouge 540水晶之燄香精

Baccarat Rouge 540水晶之燄香精，瓶身於 540°C 高溫下加入24K金粉相互交融，幻化出璀璨奪目的殷紅色調，成就著名的「殷紅色水晶」，搭配整體香氣變化深邃有力，極具辨識度且光芒四射因此深受香氛迷喜愛。其多重珍稀香材層層堆疊，各自的香材亦能對應到相對的能量磁場，無論是招財、招桃花、穩定能量、幸運等都有象徵性的寓意，四種主要香材結合起來，更整體象徵著完整的開運香，加上香水瓶身的年節喜氣金紅配色，猶如為新年開啟一場好運與機遇的香氛助攻。

MFK Baccarat Rouge 540水晶之燄香精 70ml／14,700元（圖／品牌提供）

香材中「藏紅花」率先綻放，代表新一年的運氣緩緩開啟(開運)；「大花茉莉」的柔亮花香，令你更加討喜惹人喜歡、不自覺想要貼近你(桃花)；溫潤深邃的「琥珀」，則象徵著平時累積得的幸運與成果被細心封存(穩定)；而「龍涎香調」在尾韻悄然浮現，代表著關鍵時刻將有貴人出現，並輕輕助你一把奮力向前(幸運)。整體香氣層次豐富而從容，象徵在奔馳的同時仍保有內在的穩定與力量，為馬年寫下一段關於自我、勇氣與好運的法式香氛寓言。

MFK Baccarat Rouge 540水晶之燄淡香精 70ml／10,300元、540水晶之燄香氛身體油 70ml／4,250元、540水晶之燄髮香噴霧70ml／3,450元、 540水晶之燄香氛蠟燭 300g／4,900元（圖／品牌提供）

大紅大紫的自信能量：GUCCI Beauty 農曆年限量版彩妝

GUCCI 將品牌的靈魂色調 Rosso Ancora轉化為新年最神聖的符號，結合象徵卓越與躍動的馬年意象，全新推出2026 農曆年限量彩妝系列。以奢華的深酒紅漆面搭配復古金為視覺，將彩妝昇華為藝術典藏。「傾色柔霧唇膏限量版」包含 #509 Rosso Ancora、#126 Amanda Dawn 與#128 Amanda Dusk 等熱門色號，透過「大紅大紫」的色彩能量，展現自信的氣場；底妝部分，明星商品「絲潤氣墊粉餅」與「立體高光亮彩粉餅#003 Warm Gold」換上馬年限定包裝，精緻的紅金交錯光影，賦予臉龐煥然一新的光采，讓美感與好運在每一次抹擦間，馬上有感、如影隨形。

GUCCI Beauty 立體高光亮彩粉餅#003 Warm Gold 限量版／2,150元、絲潤氣墊粉餅 限量版／2,900元、傾色柔霧唇膏 限量版／1,700元（圖／品牌提供）

鐫刻幸運的護身符：迪奧 新年鴻運紅唇｜3款限量唇妝單品

4款絲絨特霧質地的《迪奧藍星唇膏典藏版》，從唇膏外殼到膏體蕊心的細膩刻紋，皆融入DIOR經典幸運符語彙，宛如隨身攜帶的幸運護身符。此系列精心調製冷暖色兼具的訂製紅色調，從沉穩深邃的磚紅到明亮柔和的玫瑰紅，讓每個人都能找到最適合的專屬開運紅唇。

迪奧 藍星唇膏典藏版 共4款色選 3.5g／1,750元（圖／品牌提供）

全球限量的藝術珍藏：嬌蘭 摯紅幸運淡香精 奢鑽金馬蜂印瓶

此次限量版蜂印瓶由巴黎藝術珠寶工作室 L’Atelier Truscelli 精心打造，瓶身採華麗炙紅色玻璃，搭配鍍24K真金、手工鑲嵌施華洛世奇水晶的馬首雕飾，將珠寶工藝與香氛藝術完美融合。「摯紅幸運淡香精」以清新花香調為核心，前調的玫瑰胡椒與生薑帶來活力與熱情，中調柔美馥郁的玫瑰與木蘭香調展現優雅層次，基調則以雪松與白麝香帶出溫潤清新，呈現農曆新年精神與節日韻味。全球限量 1,786 瓶（台灣限量18瓶）。

嬌蘭 摯紅幸運淡香精 奢鑽金馬蜂印瓶／19,500元，125ml 容量瓶身搭配 30ml 噴霧瓶方便隨身攜帶（圖／品牌提供）

居家開運的「蘋」安儀式：LUSH 蘋果泡泡馬卡龍

象徵新的一年『蘋』安順遂，『紅』運當頭，這款蘋果泡泡馬卡龍會變出舒心的泡泡浴，以新鮮蘋果果肉及公平貿易有機可可脂滋潤你的肌膚；讓泡澡不再只是泡澡，而是迎接鴻運與平安的儀式。

LUSH 蘋果泡泡馬卡龍 200g／450元（圖／品牌提供）





