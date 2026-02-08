2026火馬年財位曝光！辦公室擺「1神物」業績翻倍

生活中心／楊佩怡報導

隨著 2026 丙午馬年即將到來，許多投資人與上班族已開始規畫新一年的財務佈局。民俗專家楊登嵙老師提醒，地理風水隨著九大行星運行而更迭，若能掌握當年的招財方位並正確佈局，對於提升投資獲利、事業升遷將有顯著助益。並特別針對 2026 「火馬年」分享了居家與辦公室的開運密技。





投資人必看！命理師揭「3大黃金財位」 辦公室擺「1神物」抱股過年賺翻天

命理師表示，辦公室的正東方擺上聚寶盆或水晶洞等，可以幫助達成業績、投資獲利。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

投資族必看：正東方「財帛位」催動金流

根據《TVBS新聞網》報導，命理師楊登嵙指出，2026 年的「財帛星」落在正東方。此方位主掌財運與投資報酬，特別適合企業主、專業投資人或業務人員。楊登嵙建議在居家或辦公室的正東方放置「流水盆」、「聚寶盆」或「水晶洞」。透過「催財轉水」的原理，活化財源磁場，幫助業績達標、投資獲利。





命理師透露想升官的民眾，可以在正北方「驛馬星」方位，擺放金屬或陶瓷的馬雕塑。（圖／此圖為AI生成示意圖）





想升官調職？北方「驛馬位」是關鍵

對於渴望職涯變動、晉升或搬遷的人，楊登嵙表示正北方為「驛馬星」方位，考擺放金屬或陶瓷製的馬雕塑。不過，開運物也是需要經過挑選，馬匹姿勢應為站立或奔跑狀，且「頭部必須朝向門口」，象徵奔向好前程、心想事成。

官祿與聚財：東南方佈局及 L 型角落禁忌

除了財帛星，東南方則是「官祿星」所在地。楊登嵙透露在此方位擺放五帝錢或木雕馬（頭朝外），有助於掌握權力、加薪晉級。在家中客廳門口的「斜對角 L 形角落」為聚財位，則可放置財神爺、彌勒佛、水晶球、錢母、財神符等。但楊登嵙提醒，聚財位切忌設門、走道，或放置垃圾桶、開飲機等會震動或污穢的物品，否則恐導致「漏財」。





命理師指出客廳維持整潔，是改運的方法之一。（圖／此圖為AI生成示意圖）





懶人開運法：客廳整潔即是財

楊登嵙特別強調，最簡單的改運法就是「維持客廳乾淨」，雜亂的客廳會削弱家人向心力並阻礙人際關係。最後他也公布2026年度神物，楊登嵙表示2026 為火馬年，在大門內外擺放馬或貔貅（面向外），象徵事業一路順風，將好運帶進家門。





命理師公布2026年招財神物，就是馬和貔貅的雕塑。（圖／此圖為AI生成示意圖）









《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

