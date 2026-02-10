2026火馬年走春看過來 12生肖「開運色」曝光！

生活中心／江姿儀報導



春節即將到來，年節氣氛逐漸升溫，不少民眾安排回老家、娘家與親人團聚，也利用9天連假跟好友出遊。對此，民俗專家王老師昨（9日）PO出影片，分享2026火馬年12生肖的「走春幸運色」，提醒買新衣服等於開新財運，穿對顏色可提升2026年運勢。





2026火馬年「走春開運色」出爐！專家揭「12生肖」好運穿搭：這類人紅色穿起來

民俗專家王老師分享2026火馬年12生肖的「走春幸運色」，挑對顏色添好運，且買新衣服可迎新財運。（示意圖／AI生成圖、民視新聞資料照）

春節連假長達9天，不少民眾返鄉探親、與家人團圓，也把握假期安排旅遊行程。然而出門遊玩少不了打卡拍照、聚餐品嚐美食，穿搭自然成了必要準備，往往讓人站在衣櫃前苦惱許久。民俗專家王老師昨（9日）在臉書粉專上片，分享12生肖的「走春幸運色」，挑對顏色，出門走春添好運；此時買新衣服，象徵「除舊布新」，可迎來新財運。

廣告 廣告







12生肖走春幸運色：



鼠、豬：藍色、白色、淺灰色



牛、龍、羊、狗：咖啡色、紅色、紫色



蛇、馬：綠色、紅色、紫色



猴、雞：棕色、白色



虎、兔：藍色、綠色

王老師進一步解釋，穿搭不必拘泥於特定顏色，就算衣櫃裡沒有相關款式，或個人風格不合、喜好不同，也不需要刻意嘗試。只要選擇自己喜歡、穿起來自在又開心的服裝即可。王老師也提到，維持愉快、正向的心情，才是真正能帶來好運與財氣的關鍵，尤其在過年期間更顯重要。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：2026火馬年「走春開運色」出爐！專家揭「12生肖」好運穿搭：這類人紅色穿起來

更多民視新聞報導

2026年貼春聯「3禁忌」曝光 誤選「1字」後果超慘！

買樂透、尾牙摸彩快看！專家授「中獎秘訣」：4生肖更易中

威力彩「頭獎衝8.7億」 100％必中「28注包牌法」曝光！

