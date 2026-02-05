2026火馬年開運元素曝！ 自製開運小物只需「這兩物」

將紅豆數目3顆和8顆分別用紅包袋裝起來，放在左右口袋或一起放在錢包、包包內，引動好運的「木」及「火」磁場元素，讓新的一年好運全開，好運旺旺來！（圖／楊登嵙提供）

2026年歲次丙午年，丙為火，馬為火，稱火馬年或赤馬年，「木」及「火」是今年的開運元素！

紅色屬「火」，易經數字3和8結合後，會引動「木」的無形磁場，所以將紅豆(屬火)數目3顆和8顆分別用紅包袋裝起來，放在左右口袋或一起放在錢包、包包內，引動好運的「木」及「火」磁場元素，讓新的一年好運全開，好運旺旺來！

也可以去寺廟求財神符或請法師畫財神符並敕財神咒，經常攜帶在身上，讓自己財源廣進，財運亨通。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」

商場停車費怎麼省？男星實測1招「150秒變0元」 網讚：台灣人的小默契

扯爆！陸73歲翁照心臟超音波 檢查顯示「宮內早孕」醫院道歉了