2026火馬年「做1事」招貴人！專家曝「財位」須補水

生活中心／饒婉馨報導

2026年不僅是農曆丙午火馬年，更正逢丙午馬年與九紫離火運。面對五行屬火、能量極為強勁的一年，風水命理專家湯鎮瑋指出，雖然雙重火運看似猛烈，但只要掌握好居家風水佈局、精準找出生財方位，並投身趨勢行業，想要在馬年實現事業與財富的升遷並非難事。





（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）

命理專家湯鎮瑋指出，2026 年九宮飛星由「貪狼星」入駐中宮。貪狼星象徵「桃花」，湯老師進一步解析，桃花的定義不應侷限於男女情愛，在職場與財路中「人脈即是錢脈」，與財運極度相關；只有掌握好的貴人運，才會帶動財氣。由於 2026 年適逢丙午馬年，五行磁場火氣極旺，建議民眾可在居家中心位置擺放屬金的物件（如風鈴、銅鈴、時鐘或音樂盒），透過「土生金、金生水」的能量轉換，催旺貴人運勢與感情的和諧。

湯鎮瑋老師分享2026風水布局。（圖／翻攝自臉書粉專《湯鎮瑋老師》）





湯鎮瑋老師明示，2026 年的兩大關鍵財位落在東方與東南方；有鑑於 2026 年立春五行缺水，他建議民眾可在此兩大方位進行「補水」佈局，藉此調和流年的強烈火氣。具體做法包括擺放流水盆、紅酒，或簡單安置礦泉水與汽水，這類佈置既能招財，也有助於增進家庭或辦公環境的和諧。命格方面，湯老師分析兩類族群最有望在馬年脫穎而出，分別是「八字金水較旺」者（俗稱金寒水冷命格），強大的流年火氣正好能起到「調候（暖局）」效果，適合跨出舒適圈尋求新突破；再者是「命格喜木、喜火」者，能順應流年趨勢，輕鬆收穫名聲與好口碑。反之，若八字帶火、命格本已生旺的人，今年應謹慎面對競爭壓力，切忌盲目合夥或大額投資，以防兵敗如山倒。

犯太歲化解方法之一就是擺放「九宮八卦鏡」，確保出入平安。（圖／翻攝自臉書粉專《湯鎮瑋老師》）

針對投資與職業轉型，丙午馬年對於五行屬「木」與「火」的產業大為有利。屬火產業如能源（光電）、軍工、AI 科技、自媒體及醫美等，預期將有突破性發展；屬木產業如醫藥、教育、宗教命理、身心靈課程與養生瑜伽等則呈現穩健回升態勢。湯老師特別提醒需多加留心的行業，包括屬「金」（如金融、股市）與屬「水」（如漁業、畜牧、食品加工）的類別，因受流年火氣相衝影響，市場波動較劇烈，投資者應做好風險管控，見好就收。最後，湯老師提醒 2026 年須留意幾個重要煞位：「正南方」為五黃煞坐落處，乃年度最大凶方，切記不可在此方位動土裝修，否則易招致病痛或意外血光；「正北方」則為歲破方，需防範小人是非。湯鎮瑋也提供化解之道：若住家座向為南北向，或是生肖屬馬、鼠、兔、雞、牛（犯太歲）的民眾，建議在門口掛上「九宮八卦鏡」以鎮宅化煞，確保出入平安。湯老師強調，風水佈局不在於繁瑣，針對個人需求精準調整核心方位，便能在動盪的馬年中穩住陣腳，時來運轉。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

