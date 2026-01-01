2026煙火比拚！義大999秒、六福村300秒 High翻跨年夜

義大世界連續17年施放跨年煙火，今年分成六大篇章，999秒毫無冷場。（圖／義大世界）

揮別2025年，迎接2026年，各地紛紛推出跨年活動，南北兩大樂園也以精采活動及炫麗煙火，與民眾一起倒數計時。「2026紫耀義大 義享奔騰 跨年煙火秀」在2026年的第一秒起，施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引約5萬6千人到場欣賞。義大主打「史上最浪漫花火盛典」，除了有「藍色流星雨煙火」呈現星河般夢幻場景，還有超巨大煙火樹、以及充滿視覺效果的「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」等特色煙火，與觀眾迎接2026年。

煙火以巨型2026飛字煙火開場，象徵新年的到來，隨後登場的「流墨幻彩煙火」，在高亮煙火與彩煙的交織下幻化成雲海，七彩騰雲堆疊猶如織錦，祝福民眾2026年展開新章；第二篇章以絢麗五彩瀑布煙火震撼視覺，如同豐富多彩的極光。

第三篇章則是「藍色流星雨煙火」，以無數光點拖曳尾焰，彷彿宇宙星河；緊接著第四篇章則由義大世界在大草坪上種出巨大的煙火樹，以巨型綠冠與熾金花火呈現樹幹與枝枒，象徵新年昌盛；第五篇章則是用愛心造型煙火展現極致浪漫；第六篇章將金絲萬縷化作金星錦冠煙火。

連續17年施放跨年煙火的義大世界表示，煙火分成六大篇章，還有千輪小花、變光煙火等特色煙火在999秒內呈現。新年活動湧入約5萬多人至義大世界。歡慶元旦並慶祝義大世界15周年，特別推出新年派對票價，1月4日前購買1080元全票的遊客，可享第二人15元入園。

六福村「跨年 YA！派對 High 翻樂園夜」，遊客在音樂與歡呼聲中風雨無阻倒數迎接2026年。（圖／六福村）

迎接2026年，六福村主題遊樂園於2025年最後一日晚間舉辦「跨年 YA！派對 High 翻樂園夜」，儘管現場下起細雨，仍澆不熄民眾跨年熱情，遊客雨衣、雨傘上身，齊聚中央魔術廣場倒數迎新年，並於午夜圓滿落幕。

跨年派對由DJ Alex熱力開場，隨後樂妃女子跨界流行國樂團、曾沛慈登場開唱，HOt SHOCk華人國際樂團接力登台，多首人氣歌曲讓全場大合唱，成為跨年夜最動人的畫面。

隨著跨年時刻到來，六福村施放300秒的跨年煙火，煙火光影映照樂園夜空，搭配舞台音樂，氣氛嗨最高點。跨年活動強調「整座樂園一起跨年」的概念，從中央魔術廣場的跨年演唱會，到園區內多點同步進行的夜間限定表演與延長開放的遊樂設施，讓遊客除了倒數還可在園區自由移動。

六福村表示，園區於活動期間加強安全控管，流程順暢讓遊客安心參加跨年活動。未來六福村也將持續以「主題化、節慶化、沉浸式體驗」為核心，結合表演、遊樂設施與園區特色，推出更多元的活動，希望家庭、年輕族群，或跨縣市遊客，都能在六福村找到屬於自己的快樂回憶。

