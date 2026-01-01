2026熱水器更換補助開始囉！ 最高補助可達6000元

臺北市政府消防局表示，為降低居家一氧化碳中毒風險，凡本市民眾因家中燃氣熱水器設置不當，且經消防人員到府訪視判定當前設置之燃氣熱水器具有一氧化碳中毒潛勢者，均可申請補助。符合資格者，每戶可補助新臺幣3,000元，低收入戶為6,000元起。

消防局提醒，補助對象須為居家燃氣熱水器安裝不當，且經消防人員評估確有一氧化碳中毒潛勢，需辦理遷移或更換熱水器者，僅限補助1次，住址與申請人身分證字號不得與歷年重複。申請補助時，務必委由合格技術士施工，並依相關安裝規範設置，另須妥善保存購買發票、收據及安裝證明文件，以利後續補助申請。補助詳情請至《消防局官網》查詢。

廣告 廣告

此外，依中央氣象署預報，冷空氣逐漸增強，自本週三（12月31日）起，臺灣將受東北季風及大陸冷氣團南下影響，北部地區氣溫可能下探至11度。消防局特別呼籲，民眾於室內使用燃氣熱水器、瓦斯爐等燃氣設備時，務必保持良好通風，如開啟多扇門窗確保新鮮空氣流通，烹煮時開啟抽油煙機，並選用具有合格標章之燃氣設備，切勿於室內使用炭火烹煮，以免發生危險。

消防局也提醒，若民眾在室內突然出現頭暈、噁心嘔吐、呼吸或脈搏加快、四肢無力等症狀，應高度警覺可能為一氧化碳中毒，請立即停止使用燃氣設備、打開門窗通風，並儘速撥打119求助，以確保自身及家人安全。

更多中時新聞網報導

蔡依林騎30米巨蟒穿梭大巨蛋

勞保負債逾13.5兆 政府負最後責任

許瑋甯產後《下凡》 演舞台劇遇到神